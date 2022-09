Energiesparen: Der Maulwurf schrumpft sein Gehirn, wenn es kalt wird

Unser vom Schicksal begünstigter ehemaliger Feuilletonchef Harald Jähner erfreut sich eines ausgeglichenen bis sonnigen Gemüts, hat aber eine dunkle Stelle, an die wir hier erinnern dürfen, weil er doch selbst in vielen Artikeln Rechenschaft darüber abgelegt hat: Er hasst Maulwürfe. Nicht nur, dass sie seinen Garten verunstalten, das könnte er vielleicht noch verknusen, es ist etwas Persönliches, Archaisches, leicht Irrationales.

Lesen wir mal rein: „Man lasse sich nicht durch das niedliche Aussehen des Tieres täuschen. Der Maulwurf ist ein Widerling, der zum Leben ohne Licht verdammt ist und als Rache dafür jedem Oberirdischen die Zeichen seines Daseins auf aufdringlichste Weise unter die Nase reiben muss.“ Immer wieder tauchen meist kurze wutgeladene Abhandlungen im publizistischen Vermächtnis Jähners auf wie eben jene Hügel auf einer saftigen Wiese. Er vergrämte den Maulwurf mit Hundekacke, zieh das zarte, aber kraftvolle Wesen seiner vom Graben dreckigen Fingernägel und beschimpfte es als „unsympathisches Tier“, „Terrorist“, „Blindgänger“ und „hirnlose Grabewurst“.

Gedanken, die man sich sparen kann

Das mit den Fingernägeln und der Blindheit stimmt. Die Jähner’sche Antipathie zum Maulwurf scheint so ein Konkurrenzding zwischen Männern im Kampf um Lebensraum zu sein. Falsch aber ist das mit der Hirnlosigkeit. Der Maulwurf hat ein Gehirn. Und er stellt damit sogar etwas sehr Nützliches an, zu dem wir mit unserem Hochleistungsdenkapparat nicht in der Lage sind.

Laut neueren Forschungen des Max-Planck-Instituts vermag der Europäische Maulwurf sein Hirn zu schrumpfen. Weil er in der kalten Jahreszeit keinen Winterschlaf hält, verbraucht sein hoher Stoffwechsel mehr Kalorien, als Nahrung zur Verfügung steht. Um Energie zu sparen, verkleinert der Maulwurf sein Hirn mitsamt seinem Schädel im Winter um elf Prozent und vergrößert es dann wieder. Dabei handelt es sich um das auch schon bei anderen Säugetieren nachgewiesene Dehnel-Phänomen. Nun ist klar, dass nicht nur Nahrungsknappheit, sondern auch die Temperatur dabei eine Rolle spielt.

Statt den Maulwurf mit Hundekacke zu bekämpfen, könnten wir uns ein Beispiel an ihm nehmen, wenn jetzt die Temperaturen sinken und die Heizkosten steigen. Wie macht er das? Konzentriert er sich bei der Hirntätigkeit auf das Nötigste? Lässt er einfach die unnötigen Gedanken weg? Stellt er sich dümmer, als er ist? Das sollte bei den derzeitigen Debatten kein Problem sein. Vielleicht könnte man wenigstens die Abwärme nutzen?