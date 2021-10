Es wurde schon so viel erfunden, um neue Freundschaften zu schließen. Erinnert sich noch jemand an das Computerprogramm, bei dem man per Zufallsgenerator einem Gegenüber irgendwo auf der Welt zugelost wurde? Wenn man den nicht mochte, konnte man weiterklicken und gucken, wo es einen als nächstes hin verschlägt. Die Idee war toll, aber es haben weltweit alle Männer ihre Penisse in die Kamera gehalten. Das hat dem Ganzen den kommunikativen Spaß genommen.

Mich hat neulich Eric Walker angerufen. Und das muss man ihm hoch anrechnen, denn der Eric und ich, wir kennen uns gar nicht. Aber der Eric ist jemand, der setzt nicht einfach Scheuklappen auf und dann soll jeder gucken, wo er bleibt, nein, der Eric, der kümmert sich. Und dabei gibt er sich richtig Mühe. Zum Beispiel habe ich dem Eric ja nie meine Telefonnummer gegeben und trotzdem hat er mich angerufen. Und zwar auf dem Festnetz!

Für alle, die nicht wissen, was das ist: Das ist ein Telefon, das man nicht mit ins Café nehmen kann. Unser Festnetztelefon ruft eigentlich nur die Oma Liesel an, alle anderen tendieren zum mobilen Gerät. Das geht so weit, dass meine Kinder unseren Festnetzapparat für antiquarisches Spielzeug halten. Und da drauf hat mich also der Eric Walker angerufen. Und zwar nicht von irgendwoher, nein, aus dem Microsoft-Headquarter. Da arbeitet der nämlich, der Eric. Jetzt muss ich schon sagen, es gibt Beamer, die in die Hosentasche passen, und Fernseher, so flach, wie Zeitungspapier, aber die Sprachqualität von Erics Telefon aus dem Microsoft-Headquarter, die war nicht ganz 21. Jahrhundert, eher Graham-Bell-Style.

Na ja. Der Eric war ganz besorgt, weil er festgestellt hat, meinem Computer geht es nicht gut, und da wollte er mir Bescheid geben. Er hat gesagt, das sei überhaupt kein Problem, er kenne sich aus – was ein Zufall und Glück auch –, und wir könnten das Problem in Nullkommanix beheben, und dann sei mein Computer wieder flott. Er klang auch wirklich nicht danach, als ob er etwas dafür haben wollte. Und, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der Eric hat mich am Wochenende angerufen. Während andere in Brandenburg in die Pilze gehen, setzt sich dieser feine Mensch Eric Walker in das Microsoft-Headquarter, um sich um meinen Computer zu kümmern. Und zwar gratis!

Ich habe ihn dann gefragt, woher er denn weiß, dass genau mein Computer ein Problem hat, und da hat er gemeint, weil er den kennt. Meinen Computer. Er hat mir sogar die Identifikationsnummer von meinem Computer genannt. Das hat ziemlich gedauert, weil ja die Verbindung so schlecht war und Erics Englisch nicht unbedingt besser, aber am Ende kam rüber: 888dca60-fc0a-11cf-8f0f-00c04fd7d062. So eine Mühe macht sich der Eric und merkt sich extra diese Nummer.

Komisch war nur, ich habe gar keinen Microsoft-Computer, und die Nummer, die er mir gesagt hat, gibt es auf allen Geräten dieser Firma. Na ja. Trotzdem nett. Und wie das so ist unter Freunden, dachte ich, wenn der Eric das nächste Mal anruft, dann spiele ich ihm einen Streich. Und das habe ich auch. Es klingelt, ich nehme ab und sage: Polizeidienststelle Berlin! Aber vielleicht fand er das nicht lustig, oder wir kennen uns noch nicht gut genug, weil seit dem ruft er mich nicht mehr an.