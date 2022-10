„Her Loss“: Drake kündigt gemeinsames Album mit 21 Savage an Bereits am Freitag soll das neue Album von Rapper Drake erscheinen. „Her Loss“ ist eine Kollaboration mit 21 Savage. Die Neuigkeit hatten die beiden Musiker ... dpa

Berlin -Die Rapper Drake und 21 Savage haben ein gemeinsames Album angekündigt. Es trägt den Titel „Her Loss“ und soll am Freitag (28. Oktober) erscheinen. Die Musiker gaben ihre neuerliche Kollaboration am Wochenende im Clip zu ihrem Nummer-1-Hit „Jimmy Cooks“ bekannt. Dort werden in der Mitte der Titel und das Datum eingeblendet.