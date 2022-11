Herbstauktionen in New York peilen Rekorde an Vor fünf Jahren wurde „Salvator Mundi“ mit rund 450 Millionen Dollar zum teuersten je versteigerten Kunstwerk. Jetzt stehen in New York wieder Herbstauktione... Christina Horsten , dpa

New York -Der vor fünf Jahren aufgestellte Rekord steht bis heute: Für 450,3 Millionen Dollar versteigerte das Auktionshaus Christie's am 15. November 2017 das Leonardo da Vinci (1452-1519) zugeschriebene Bild „Salvator Mundi“ - mehr als jemals zuvor bei einer Auktion für ein Kunstwerk bezahlt worden ist. Jubel, Klatschen und Staunen begleiteten den Bieter-Wettstreit in New York.