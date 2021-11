Am Donnertagabend war in der Berliner Neuen Nationalgalerie immer wieder scharfes Durchatmen zu hören. Selbst Hermann Parzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, schienen manchmal die Gesichtszüge zu entgleiten. Dabei skizzierte sein Pendant auf dem Podium, Max Hollein, Direktor des New Yorker Metropolitan Museums, nur die aktuellen Verhältnisse: Eine Milliarde Dollar könne er ausgeben, um in zehn Jahren etwa ein Viertel der Ausstellungsflächen zu überarbeiten. Vier Milliarden Dollar Stammkapital gebe es, aus dessen Zinsen selbst in Niedrigzinszeiten neue Kunstwerke erworben werden. Unzählige Reiche spendeten für Projekte, Bauten, Neuerwerbungen. Die Sammlungen seien zu großen Teilen bereits digital verfügbar, das Internetlexikon Wikipedia werde systematisch mit Materialien aus dem Museum illustriert, ebenso Computerspiele wie Minecraft. Etwa 50 Mitarbeiter seien für solche Aufgaben abgestellt. Parzinger gab gewunden zu: In den Staatlichen Museen sei es eine Person, die sich um den Social-Media-Bereich kümmere.

50 zu eins – so kann man den Moderne-Unterschied zwischen New York und Berlins Staatlichen Museen veranschlagen. Es brauchte Hollein selbst, um das Staunen ein wenig kritisch zu betrachten: In der Corona-Krise seien die Vermögen seiner Stifter um ein Drittel gewachsen. Millionen Menschen, für die das Museum eigentlich da sei, seien unterdessen in die Armut gerutscht. 400 von 2500 Mitarbeitern habe man entlassen müssen.

Zu groß, zu teuer, zu brutal

Angekündigt war die Veranstaltung als eine Debatte über die Zukunft des Berliner Kulturforums, über das Museum des 20. Jahrhunderts, die höchst umstrittene „Scheune“. Zwar wird inzwischen die Baugrube ausgehoben, doch die Kritik an dem Entwurf der Schweizer Architekten Herzog & DeMeuron ist trotz einiger Detail-Überarbeitungen noch immer nicht verstummt: Zu groß, zu teuer, zu brutal der Eingriff in das Ensemble Kulturforum. Max Hollein dagegen war schon vor einigen Jahren einer der wenigen, die sich an die Seite Hermann Parzingers stellten. Herzog & DeMeuron genießen im amerikanischen Mäzenatentum hohes Ansehen. Diesmal lobte er erneut mit wienerischem Akzent: „Man kann unterschiedlicher Meinung über den Entwurf sein – ich finde ihn gut.“ Das Projekt sei „ein sehr wichtiger Bau – Berlin braucht das Raumangebot“.

Hollein fragte aber auch sofort: „Was für ein Museum wird das in einer Zeit, in der wir das 20. Jahrhundert insgesamt neu betrachten?“ Ginge es um eine international ausgreifende Nationalgalerie – dann müssten mehr Frauen, Angehörige von Minderheiten und Menschen aus anderen als den westlichen Kulturkreisen in den Museen arbeiten, die Sammlungen radikal erweitert werden. Oder solle das Berliner Museum wie bisher eines mit dem Schwerpunkt in der lokalen und deutschen Kunstgeschichte bleiben? Dann – das sagte Hollein nicht, wurde aber trotzdem sehr gut als Botschaft verstanden – werde es provinziell, eng, uninteressant.

Eingeständnis der Berliner Machtlosigkeit

Dass Parzinger den Abriss der allseits als grausam betrachteten „Piazetta“, der Eingangsrampe zur Gemäldegalerie, mit Verweis auf Kosten in eine ferne Zukunft verschob, war angesichts der von Hollein entfachten Dynamik als ungewolltes Eingeständnis der Berliner Machtlosigkeit verstanden. Parzinger blieb denn auch eine letzte Demütigung nicht erspart: Der Berliner Neubau soll 400 Millionen kosten. In New York steht, so Hollein, so viel Geld alleine für einen Umbau eines einzigen Museumstrakts für die moderne Kunst zur Verfügung.