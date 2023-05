Hier müssen Sie am Wochenende hin: Die Kulturtipps der Redaktion

Zum letzten Mal in dieser Spielzeit: „Semele“ an der Komischen Oper

Der Countdown an der Komischen Oper läuft. Am 10. Juni findet hier die letzte Vorführung statt, Händels „Saul“ in einer Inszenierung von Axel Ranisch. Dann schließt das Haus, und zwar nicht nur, weil die Spielzeit zu Ende ist und für ein paar Wochen Theaterferien, sondern für sechs Jahre. Mindestens. In Berlin muss man sich auf alles gefasst machen, man erinnere sich nur an die Renovierung der Staatsoper Unter den Linden. Aber es hilft nichts: Das Gebäude in der Behrenstraße muss renoviert und modernisiert werden, zudem entsteht ein Neubau mit Dachterrasse, Shop, Café, neuen Büros und Proberäumen. Dies sind die letzten Wochen, in denen man eine Aufführung in diesem wunderschönen Haus erleben kann. Am Sonnabend ist es ebenfalls Händel, „Semele“, ein Oratorium, das zu den bekanntesten Werken des Komponisten gehört. Barrie Koskys Inszenierung zeigt die Göttinnen und Götter ziemlich menschlich als leidende Individuen. Im September geht es dann im Schillertheater weiter, aber nicht nur. Eröffnet wird die Saison am 16. September im Hangar 1 des Flughafens Tempelhof mit Hans Werner Henzes „Floß der Medusa“. Susanne Lenz



Semele Komische Oper, 19. Mai, 19.30 Uhr. Karten gibt es unter www. komische-oper.de

Lyrische Farbgebirge von der Kanalinsel Jersey in der Galerie Buchmann

Eigentlich sind Jason Martins ausladende Bilder keine Malerei auf der Fläche, sondern schon ins Skulpturale gehende Reliefs, lyrische Farbgebirge und Verflechtungen, die auch in die Tiefe, in Täler, Furchen, Höhlen blicken und damit Geheimnisvolles erahnen lassen. Der Maler von der britischen Kanalinsel Jersey erklärt diese prozessualen Kunstwerke aber noch ganz anders, nennt sie „Momente blind gemalter Zweifel“. Der Rhythmus konstruktiver, taktil gesetzter Pinselstriche dient ihm als Erkundung. Er entdeckt frühere Spuren, die Reste fast ausgelöschter, verborgener Schichten.

Jason Martin: „The Whole Storm“,Öl/Lw, Alu 2023 Galerie Buchmann Berlin

Vor „The Whole Storm“ denkt man an ein abstraktes Seestück, an aufgewühlte See. Die Romantik eines William Turner mündet hier in eine lyrische Variante der expressionistischen Landschaftsauffassung des Deutsch-Briten Frank Auerbach. Der 52-jährige Martin findet so zu einem sehr eigenständigem Amalgam, nämlich die Demut vor den ungezügelten, von Menschen unbeherrschbaren Naturgewalten zu verbinden mit den unendlichen Möglichkeiten der malerischen Illusion, dem allegorischen Ausdruck und dem sinnlichen und entdeckerischen Umgang mit Fläche und Raum. Ingeborg Ruthe



Galerie Buchmann, Charlottenstr. 13, bis 26. Juni, Di-Sa 11-18 Uhr

Ein Theaterstück über Goebbels' Sekretärin

Brunhilde Pomsel ist am 1. Januar 1911 in Berlin geboren, als erstes von sechs Kindern in einem strengen Haushalt, in dem preußische Werte und die Einhaltung von Prinzipien etwas galten. So kam Brunhilde, die ihrer eigenen Einschätzung nach für die für Frauen vorgesehene Arbeit im Haushalt nicht geschaffen war, um ihren ersten Job, weil der Vater auf einem Lohn von 100 statt 90 Mark bestand. Dennoch machte sie später Karriere als Sekretärin, transkribierte die Kriegserinnerungen Nationalsozialisten und späteren Rundfunksprechers Wulf Bley, der unter anderem Hitlers Machtergreifung und den Fackelmarsch durchs Brandenburger Tor im Radio kommentierte.

Der NS-Propagandaminister Joseph Goebbels konnte sich laut seiner Sekretärin Brunhilde Pomsel zu einem „wütenden Zwerg“ verwandeln. dpa

Die Arbeit im Reichspropagandaministerium als Sekretärin von Joseph Goebbels und der österreichische Dokumentarfilm „Ein deutsches Leben“ über diese Zeit brachten ihr späte Bekanntheit ein. Ihre Biografie bildet die Grundlage für die griechische Theaterinszenierung von Andreas Araouzos mit Despina Bebedelli als Pomsel. 2017 starb Pomsel ein paar Tage nach ihrem 106. Geburtstag, sie behauptete bis zuletzt, dass sie nichts mitbekommen hat von den Verbrechen der Nazis. Goebbels erschien ihr gepflegt und schauspielerisch talentiert, wenn auch ignorant ihr gegenüber. Im Sportpalast habe sie ihn so ganz anders als im Büroalltag erlebt, nämlich als einen „wütenden Zwerg“. Ulrich Seidler



Ein deutsches Leben. Auf Griechisch, mit englischen Übertiteln: 20., 21. Mai, 20 Uhr im Acker Stadt Palast, Karten und Infos: ackerstadtpalast.de

Ritual und Tanz: Film-Künstlerinnen Margaret Raspé & Maya Deren

Margaret Raspé, deren Werke noch bis Ende Mai im Haus am Waldsee zu sehen sind, hat in den letzten Jahrzehnten eine eigenwillige künstlerische Sprache entwickelt, die etwa Performances und Installationen umfasste und die Grenzen unserer Wahrnehmung sowie unsere Alltagsrealitäten erforschte. Ein eigens entwickelter Helm, an dem die Künstlerin eine Super-8-Kamera anbrachte, half ihr, Alltägliches zu filmen wie Kuchenbacken oder Abwaschen. Ihr Film „Anastenária – Das Fest der Feuerläufer von Lagadás“ ist das Ergebnis einer Recherche, für die Raspé über Jahre hinweg eine Gruppe Christen in Griechenland begleitete, die zum Namenstag Konstantins des Großen ein jährliches Feuerläufer-Tanz-Ritual zelebrieren. Im Film legt die Künstlerin ein sensibles Zusammenspiel frei – von körperlicher Ekstase, Spiritualität und Generationen übergreifendem Wissen.

Margaret Raspé, Anastenária – Das Fest der Feuerläufer von Lagadás, 1985, Super 8, Farbe, Ton, 90 Min., Foto: Vincent Trasov. Courtesy: die Künstlerin und Deutsche Kinemathek, Berlin

Neben Raspés Film, der im Arsenal von der Haus-am-Waldsee-Direktorin Anna Gritz eingeführt wird, wird auch „Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti“ von Maya Deren (1917-1961) gezeigt. Deren, die trotz ihrer energischen Ablehnung Hollywoods zur Ikone des experimentellen US-Kinos wurde, sah in „Divine Horsemen“ ein Beispiel für einen Film, der wie ein Musikstück funktioniert. Dafür freundete sie sich in Haiti mit vor Ort lebenden Menschen an, tauchte in Voodoo- und Tanz-Rituale ein, die im Film selbst zu sehen sind. Das Werk, das aus heutiger Sicht vermutlich als von kolonialer Fetischisierung geleitet und kritisch betrachtet werden würde, blieb letzten Endes ein unvollendetes Fragment. In dieser Vorführung wird man Verbindungslinien ziehen und Ähnlichkeiten zwischen den Filmemacherinnen entdecken können. Hanno Hauenstein



Anastenária – Das Fest der Feuerläufer von Lagadás (1985). Im Kino Arsenal, Potsdamer Str. 2. Mehr Infos und Tickets unter: www.arsenal-berlin.de

Freiluftkino Hasenheide

Mit den steigenden Temperaturen gehen immer mehr Leinwände unter freiem Himmel in Betrieb – nun hat auch das Freiluftkino Hasenheide die Saison eröffnet. Ab sofort laufen wieder drei Filme pro Tag und an diesem Wochenende ist täglich mindestens ein Highlight dabei. Los geht es am Freitag mit Olivia Wildes genialer Dystopie „Don’t Worry Darling“, die leider mehr Aufmerksamkeit für das Drama am Set (Stichwort: Harry Styles) als für ihre künstlerische Qualität bekam. Am Samstag läuft das Hollywood-Spektakel „Babylon“ über das Ende der Stummfilm-Ära. Diesen überwältigenden Dreistünder, der an den Kinokassen spektakulär scheiterte, muss man unbedingt auf der großen Leinwand sehen. Am Sonntag läuft „Holy Spider“, ein Thriller über eine wahre Mordserie an iranischschen Prostituierten, der gerade mit der bronzefarbene Lola zum drittbesten deutschen Film des Jahres gekürt wurde. Deutsch ist abgesehen von Fördergelden an dem Film zwar nicht viel, sehr gut ist er aber auf jeden Fall.



Freiluftkino Hasenheide. Täglich 3 Filme, 4,50-10 Euro

Konzert: Tokio Hotel in Huxleys Neue Welt

Einmal zusammen mit Bill und Tom Kaulitz „durch den Monsun“? Oder gemeinsam die Sorgen in Champagner ertränken? Wer hat noch nicht davon geträumt? Angeblich hat ja eine ganze Generation von Schülerinnen (und Schülern!) im Ausland nur Deutsch gelernt, um Tokio Hotel zu verstehen. Ob ihr Deutsch wohl sehr anders klingt als das derjenigen, die eine halbe Generation vorher nur Deutsch gelernt haben, um Rammstein zu verstehen?

Dieses Wochenende jedenfalls bietet sich Berlin die große Gelegenheit, die Kaulitz-Brüder (die knuffigsten ostdeutschen Bruderherzis, die Hollywood kennt) endlich wieder live zu erleben, bei einem Konzert im Huxleys. Freilich auch mit, ähm, wie heißen die beiden anderen von Tokio Hotel? Georg Listing am Bass und Gustav Schäfer am Schlagwerk. Also auf ins Huxleys, Unterwäsche werfen und Monsuntränchen kullern lassen!

Kommt Heidi Klum eigentlich auch oder dreht sie schon die next Staffel von „Topmodel“? Eines steht jedenfalls fest: Mit Tokio Hotel am Start hätten wir diesmal nicht verloren beim Eurovision Song Contest. Stefan Hochgesand



Huxleys Neue Welt Hasenheide 108, Freitag, 19. Mai, 21 Uhr, VVK 60 Euro