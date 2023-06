Hier müssen Sie am Wochenende hin: Die Kulturtipps der Redaktion

Ediths Sommernachtstraum in der Hasenheide

Umsonst und draußen, so liebt es Berlin. Und durchgeknallt natürlich auch. Ades Zabel und das BKA machen da in jeder Hinsicht mit, sie präsentieren im Rahmen des Kultursommerfestivals Berlin 2023 eine weitere Sonderausgabe von Ediths Sommernachtstraum, dem alljährlichen, Open Air von Ades Zabel & Friends im Freiluftkino Hasenheide im angestammten Bezirk der Truppe, nämlich Neukölln. Man könnte sagen, es ist inzwischen Kult. Gute Laune macht es sowieso. Mittags werden Kinderprogramme dargeboten, am Abend warten Ades Zabel, Biggy van Blond und Bob Schneider mit zahlreichen BKA-Künstlerinnen und Künstlern mit einer vielfältigen Show auf der großen Bühne auf. Susanne Lenz

Ediths Sommernachtstraum 16. Juni, der Eintritt ist frei, Einlasstickets gibt es im BKA-Vorverkauf oder per Mail mit dem Betreff „Sommernachtstraum für alle“ an tickets@bka-theater.de, maximal zwei Tickets pro Person. Ort: Freiluftkino Hasenheide im Volkspark Hasenheide

In Gedenken an Peter Simonischek

Die Schaubühne feiert an diesem Wochenende ihr ehemaliges Ensemblemitglied, den vor zwei Wochen, am 29. Mai in Wien gestorbenen Schauspieler Peter Simonischek. Der Werdegang dieses Bühnen- und Filmkünstlers ist eng verknüpft mit dem Haus, an dem er von 1979 bis 1999 unter Peter Stein und Andrea Breth engagiert war. Und man kann sich denken, wie zum Beispiel Jürgen Schitthelm, der Gründer und Nochimmer-Mitgesellschafter der Schaubühne, um seinen Wegbegleiter trauert.

Der Schauspieler Peter Simonischek ist am 29. Mai gestorben. Die Schaubühne erinnert mit Fernsehaufzeichnungen an ihr langjähriges Ensemblemitglied. dpa

Gezeigt werden Fernsehaufzeichnungen von legendären Schaubühne-Inszenierungen von Michael Grüber (Labiches „Die Affäre Rue de Lorcine“, übersetzt von Elfriede Jelinek, 1988), Peter Stein (Tschechows „Drei Schwestern“, 1984), Felix Prader (Yasmina Rezas „Kunst“, 1995) und Luc Bondy („Die Zeit und das Zimmer“ von Botho Strauß, 1989). Simonischek ist in den Aufzeichnungen unter anderem mit seinen Kollegen Jutta Lampe, Edith Clever, Werner Rehm, Otto Sander, Tina Engel, Udo Samel, Sylvester Groth, Wolf Redl, Gerd Wameling oder Libgard Schwarz zu sehen. Regulär und leibhaftig kann man die Ostermeier-Inszenierung „Die Möwe“ in Augenschein nehmen. Vielleicht lassen sich ja doch auch Traditionslinien über diesen Generationsbruch von 1999/2000 erkennen, als Breth ging und das junge Viererteam mit Ostermeier, Sasha Waltz, Jens Hillje und Jochen Sandig die Schaubühne übernahm. Ulrich Seidler

In Gedenken an Peter Simonischek: 17. Juni: „Die Affäre Rue de Lourcine“ (16 Uhr); „Drei Schwestern“ (19 Uhr); 18. Juni: „Kunst“ (17.30); „Die Zeit und das Zimmer“ (20.30) in der Schaubühne, Karten und Informationen unter schaubuehne.de

Ein ganzer Platz voller Lektüre: Das Berliner Bücherfest

Die Webseite, die der Börsenverein des deutschen Buchhandels Berlin-Brandenburg für das Berliner Bücherfest eingerichtet hat, verfügt zwar über ein paar der üblichen Reiter und Suchflächen. Aber sobald man sie zu nutzen beginnt, ist man hemmungslos in der Überfülle des Angebots verloren. So soll es allerdings sein. In bester Absicht ist nicht nur die Internetseite mit Büchern, Autoren, Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen vollgestopft, auch vor Ort auf dem Berliner Bebelplatz wird man sich am Sonnabend und Sonntag zwischen den Angeboten verlieren.

So sah es beim Bücherfest vor 15 Jahren aus. Börsenverein Berlin-Brandenburg e.V.

427 Verlage haben ihren Sitz oder eine Niederlassung in Berlin. 342 Buchhandlungen gibt es in der Stadt. Vor 15 Jahren gab es zum letzten Mal das Berliner Bücherfest, inzwischen hat sich Branche durch die technologische Entwicklung zwar verändert, durch Verlagsschließungen und Buchhandlungsneugründungen gehäutet, doch für die erste Begegnung zwischen einem Buch und seinem Leser, seiner Leserin ist der direkte Kontakt immer noch sehr verlockend. Zwischen 80 und 100 Stände erwarten am Wochenende ein buchstaben- und geschichteninteressiertes Publikum jeglichen Alters. An den Ständen kann man Verlegerinnen und Autoren treffen, es gibt auch Lesebühnen. Der Eintritt ist frei, aber es ist ratsam, nicht ohne Geld und mit leeren Tragetaschen zu kommen. Cornelia Geißler

Berliner Bücherfest 17. und 18. Juni: Sa 11 bis 20 Uhr, So 10 bis 19 Uhr. Bebelplatz, Berlin-Mitte

Letzte Chance: Hans Unstern spielt sein finales Konzert in den Sophiensaelen

Hans Unstern mit seiner selbstgebauten Arthouse-Harfe und seinen phantastisch verspielten Liedern wie „Bonbons aus Plastik“ ist eine feste Größe der Berliner-Indie-Szene. Oder war? Denn Hans Unstern hat leider angekündigt, dieses Wochenende sein letztes Berlin-Konzert (für immer?) zu spielen.

Unstern zufolge hat „das Metamorphosen-Hafte, das stets Teil dieses Projektes war, (...) einen Punkt erreicht, an dem es Zeit ist Abschied von Hans Unstern zu nehmen“. Zu schade aber auch! Andererseits weckt Unstern doch neue Erwartungen: „Es bleibt spannend, was aus dem Kokon kommt, der hiermit zugeschnürt wird.“ Absolut. Bleibt uns nur: hingehen zu Unsterns Auftritt beim Leisure & Pleasure Festival in den Sophiensaelen. Und dann abwarten und Bonbons aus Plastik lutschen. Stefan Hochgesand

Sophiensaele Sophienstraße 18, Samstag, 17. Juni, 22 Uhr, 10-15 Euro

