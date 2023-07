Hier müssen Sie am Wochenende hin: Die Kulturtipps der Redaktion

Musik, Kunst und Performance: Gaswerk Art Days

Das Funkhaus Nalepastraße kennen viele. Aber nicht weit von dort entfernt gibt es in Oberschöneweide noch einen anderen spannenden Gebäudekomplex, der bislang vor allem Insidern bekannt war: die Gaswerksiedlung. Rund 500 Kreative arbeiten dort das Jahr über, etwa zur Hälfte Musik-Acts (in Proberäumen und Musikstudios) und zur anderen Hälfte, in Ateliers, Menschen aus den bildenden Künsten. Besonders gut Einblick erhalten in diese noch etwas geheimnisvolle Sphäre kann man dieses Wochenende bei den Gaswerk Art Days, auf denen auch die britische Berlinerin Perera Elsewhere auftritt. Es wird sicher avantgardistisch und cool.

„Unser Musik-, Tanz- und auch Visual-Art-Programm richtet sich an die Experimentierenden und Suchenden“, sagt Stephan Kunze, Geschäftsführer der Gaswerksiedlung und Co-Organisator der Gaswerk Art Days. „Wir mögen Partys, Tanzen und Freiräume zum Selbstausdruck.“ Einen klassischen Tag der offenen Tür sollte man also wohl lieber nicht erwarten. Einen Hardcore-Rave aber auch nicht. Dafür soll es Dinge zu erleben geben, die sonst, auch in Berlin, noch zu kurz kommen. Kunze verweist auf die „Bedeutung der vielfältigen afrikanischen Einflüsse, besonders in Musik, aber auch im Kunstbereich.“ Das volle Programm mit seinen DJ-Sets, Performances, Livebands, Ausstellungen und Film-Screenings ist auf jeden Fall dermaßen umfangreich, dass man hier sicher das ganze Wochenende gut verbringen kann. Und vielleicht gefällt’s der ein oder anderen so gut in der Siedlung, dass sie sich gleich selbst dort einmietet? Der Trend geht ja eh raus aus dem Ring. Stefan Hochgesand



Gaswerksiedlung. Freitag, 28. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, Tagestickets 23 bis 28 Euro, Wochenend-Pass 70 Euro

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Stein, Eisen, Holz – der Skulpturengarten an der Dorfkirche Wandlitz

An der spätromanischen Dorfkirche von Wandlitz wartet diesen Sommer und noch bis Mai 2025 eine Symbiose von Kunst und Natur auf Besuch. Dieser besondere Begegnungsort, ins Leben gerufen vom Verein Skulpturengarten an der Dorfkirche Wandlitz, erfreut sich schon seit 2021 überregionaler Beachtung und Beliebtheit. Auf dieser Basis konnte Thomas Schubert, der Kurator und Berliner Restaurator für Steinplastik, für die Freiluftausstellung prominente Bildhauer gewinnen. Dabei sind etwa Marguerite Blume-Cárdenas, Sabina Grzimek, Michael Morgner und mithilfe der Erben auch Werke des 2010 verstorbenen unvergesslichen Akademiemeisters Werner Stötzer.

Sommerwiesen-Sinnlichkeit: Sabina Grzimeks „Scala“, 2014–2020, Bronze VG Bildkunst Bonn 2023/Skulpturengarten Wandlitz

An diesem Ort findet der Skulpturenfreund Stille und Einkehr, aber auch lebhafte Kommunikation und die Provokation der Fantasie, der Sinnlichkeit, des Humors. Es gibt keine Grenze zwischen Figuration und Abstraktion, zwischen Ernsthaftigkeit, Melancholie und Witz. Diesmal sind noch mehr Bildhauer dabei, die im Stile der klassischen Moderne arbeiten, so Helmut Senf und Klaus Duschat.

Gestaltzeichen, Wegzeichen könnte man die Gebilde aus Sandstein, Bronze, Eisen und Stahl nennen, wunderbar kontrastierend mit dem großen flugzeugartigen Eichenholz-Vogel Hans-Georg Wagners. Anna Franziska Schwarzbach, eine Meisterin der Eisenplastik, überlässt der Schau ihr Relief „Abendmahl“ für weitere zwei Jahre. Acht Künstler stellen sich dem Publikum und dem Licht aller Jahreszeiten, die meisten Werke sind Leihgaben der Künstler und der Kunsthandlung Ahrenshoop. Ingeborg Ruthe



Skulpturengarten an der Dorfkirche Wandlitz, täglich bis Mai 2025, Infos: www.skulpturengarten-wandlitz.de

Poetry-Slam am Weißen See

Das Strandbad Weißensee ist das ganze Jahr über ein schöner Treffpunkt, wo man von einem Liegestuhl der untergehenden Sonne zuprosten kann. Am kommenden Sonnabend könnten die Stühle knapp werden, denn dann findet ein Poetry-Slam-Wettbewerb statt, der als der beste der Welt angekündigt wird. Es ist nun mal ein kompetitives Format, da sind die Superlative nicht weit.

Alles ist bereit zur Poetry-Slamschlacht: Strandbad Weißensee am Weißen See in Weißensee imago

Aber wo gibt es das sonst, dass die Meister-Slammerinnen und -Slammer auf einer Bühne mitten im Wasser treiben? Mit dabei sind der amtierende deutschsprachige Meister David Friedrich, die österreichische Meisterin Sarah Anna Fernbach und die deutschsprachige Ü20-Meisterin Paulina Behrendt. Wer auf dem Weißen See dem Sonnenuntergang und den Cocktails Konkurrenz machen will, muss schon was draufhaben. Ulrich Seidler



Der beste Poetry Slam der Welt (2023) – Open Air am Strand, Strandbad Weißensee, 29. Juli, 19 Uhr, Tickets ab 16,58 Euro