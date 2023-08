Hier müssen Sie am Wochenende hin: Die Kulturtipps der Redaktion

Um null Uhr für null Euro ins Kino Babylon

Die Verstrickungen von Ober- und Unterwelt – ein Thema, das heute mindestens genauso aktuell ist wie in den 1920er Jahren. Der Film- und Bühnenklassiker „Die Dreigroschenoper“ ist mit bedeutenden Stücken wie „Die Seeräuber Jenny“ oder „Siehst du den Mond über Soho“ zum Kultstück geworden. Das Babylon Berlin in Mitte zeigt jeden Samstag um Mitternacht einen Film – für alle kostenlos zugänglich, diesmal den im Jahre 1931 erschienen Film „Die Dreigroschenoper“ von Georg Wilhelm Pabst. Er entstand frei nach Bertolt Brechts Bühnenstück, und wer nach dem Film noch nicht genug von Mackie Messer und Seeräuber Jenny hat, kann sich die Inszenierung der Dreigroschenoper unter der Regie von Barrie Kosky am Sonntag um 18 Uhr im Berliner Ensemble anschauen.

Eine Szene aus der „Dreigroschenoper“ in der Verfilmung von 1931 von Georg Wilhelm Pabst. United Archives/imago

Film „Die Dreigroschenoper“ 19.8 um 23.59 Uhr im Babylon Berlin, Rosa-Luxemburg-Str. 30. Karten gibt es auf der Webseite des Babylon Berlins oder an der Abendkasse.

Führung durch die Ausstellung „Berliner Kontraste“

Die Ausstellung „Berliner Kontraste (2004-2015) im Berliner Museum Ephraim Palais zeigt Fotografien von Frank Silberbach und Nikolas von Safft, die auf ganz unterschiedliche Weise zu ihren Berlin-Bildern gekommen sind. Während der eine sich auf den lebhaften Straßen und Plätzen der Innenstadt herumtrieb, zog es den anderen an den Rand der Stadt. Für seine Arbeit „Rundgang“ umrundete Von Safft Mitte der 2000er Jahre Berlin zu Fuß, hielt Veränderungen fest. Was die beiden Fotografen vereint, ist ihre Liebe zur analogen Schwarz-Weiß-Fotografie. Am Sonntag gibt es eine Führung durch die Ausstellung, bei der die Kuratorin Ines Hahn mit dem Fotokünstler Nikolas von Safft spricht. Susanne Lenz

Fotografien von Frank Silberbach und Nikolas von Safft im Museum Ephraim-Palais Phil Dera/Stadtmuseum Berlin

Führung durch die Ausstellung „Berliner Kontraste (2004-2015), 20. August, 15 Uhr, Eintritt 10 Euro, ermäßigt: 6 Euro. Das Ticket berechtigt auch zum Besuch der Ausstellung „Motherland“ im Ephraim-Palais

Queerer HipHop im SchwuZ: die Tasty-Party

HipHop ist gerade 50 Jahre alt geworden. In den 1970ern wurde er von der New Yorker Bronx aus groß. Noch immer haftet ihm ein homophobes Image an. Und obwohl sich zweifelsohne viele queerfeindliche Textstellen in zahllosen HipHop-Tracks finden lassen, so sollte man andererseits auch bedenken: HipHop ist eine super Möglichkeit gerade für marginalisierte Stimmen, sich doch Ausdruck zu verschaffen. Also auch für Queers.

Kein Wunder also, dass es mittlerweile einige queere HipHop-Partys gibt. Berlin ist da sogar recht weit vorne dran. Eine top Adresse ist die Tasty-Party im SchwuZ. Der auch für R&B affine HipHop-Floor wird dabei vom Ratchet-Kollektiv bespielt: DJ Mixturess, Caramel Mafia, Cuby. Ob sie wohl auch Lil Nas X auflegen? Stefan Hochgesand

SchwuZ Rollbergstraße 26, Freitag, 18. August, 23 Uhr, 15 Euro

