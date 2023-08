Ein Roadmovie aus Mali mit Bigband-Sound – und ein Konzert in Berlin

Das Omniversal Earkestra ist eine Bigband aus Berlin, zwölf Bläser plus Bass und Schlagzeug. Jeden Montag spielt die Band auf einer Berliner Underground-Bühne eigene Kompositionen und Standards von Duke Ellington über Sun Ra bis Fela Kuti. Auf der Suche nach neuen Anregungen stießen die Musiker vor einiger Zeit auf Kompositionen der Siebziger Jahre aus Mali. Musik der Dogon, Wassalou oder Tuareg mischte sich hier mit kubanisch beeinflussten, funkigen Bläsersätzen.

Das Omniversal Earkestra nahm die Kompositionen ins Repertoire auf, doch mehr als das: Die Musiker beschlossen irgendwann, zu den alten Meistern nach Mali zu fahren. Begleitet hat ihren Roadtrip der Filmemacher Markus CM Schmidt. Sein Film startet am 17. August im Kino, aber vorher gibt es eine Vorführung im Kesselhaus und ein Live-Konzert mit dem Omniversal Earkestra und ihren Helden aus Mali: Cheick Tidiane Seck, Aly Keïta, Mouneissa Tandina, Issa Sory Bamba, Adama Diarra. Susanne Lenz



Le Mali 70: Film & Live-Konzert am 12. August um 20 Uhr im Kesselhaus Berlin. Hier gibt es die Tickets.

Die lange Nacht der Astronomie auf dem Tempelhofer Feld

Wenn es ein Leben da draußen im Weltall gibt, sollten sich die Außerirdischen den Termin schon mal fett in den Kalender eintragen: Die Berliner Planetarien laden am Freitag im Rahmen des Berliner Kultursommerfestivals zur Langen Nacht der Astronomie ein. Hobby-Himmelgucker aller Altersgruppen kriegen gezeigt und erklärt, was da über das Firmament wandert; und es wäre doch ein schöner Auftritt, wenn zwischen all den Sternen, Schnuppen, Planeten, Satelliten und dem leuchtenden Weltraumschrott ein Vehikel mit vernünftigen Passagieren auftauchen würde.

Für die Lange Nacht ist keine Anmeldung vonnöten. Einfach vorbeikomme, egal woher. Imago

Treffpunkt ist praktischerweise die am besten über den Eingang am Tempelhofer Damm erreichbare Sprungmarke, die natürlich auch gut von oben, aus der Stratosphäre kommend, anzusteuern ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Erdenbewohner und Aliens können ganz spontan vorbeikommen. Ulrich Seidler



Lange Nacht der Astronomie. Von Sonnabend, 12. August, 17 Uhr (bis Sonntag 1 Uhr) auf dem Tempelhofer Feld (Sprungmarke), Eingang Tor West/Tempelhofer Damm, weitere Informationen und Programm: www.planetarium.berlin

Avantgarde-Jazz-Festival: A L’arme! Vol. X+I

Für die einen ist Jazz: Frank Sinatra und die Klassiker des Great American Songbook. Aber für die anderen wäre das zu Mainstream-kuscheljazzig. Sie wollen es wagemutig, tollkühn, krachig, überfordernd. Dazu gehören freilich auch die Fans des kürzlich verstorbenen Free-Jazz-Saxophonisten Peter Brötzmann.

In vielerlei Hinsicht in Brötzmanns Tradition bewegt sich seit 2012 in Berlin das Festival A L'arme. Es findet nun zum elften Mal statt. Oder, wie das Festival es selbst schreibt: zum X+I. Mal. Der etwas martialisch anmutenden Festivalname („zu den Waffen!“) ist, das sei zur Beruhigung aller Pazifisten verraten, ruft auch nur in dem Sinne zum Kampfe auf wie Brötzmann selbst sein Saxofon als Maschinengewehr bezeichnete. Soundmäßig. Doch auch die vielen Synthesizer, die beim Festival zum Einsatz kommen, können zweifelsfrei feuern, klangtechnisch.

Zu den Highlights gehört sicherlich der Auftritt von Claire Rousay am Freitagabend ab 21.30 Uhr. Zu den von ihr vorzugsweise eingesetzten Klängen zählen: Plastiktüten, Flüstern, Social-Media-Geplapper sowie Aluminiumdosen. Aber auch Stoppuhren und Rasenmäher. Ein My Way der ganz anderen Art. Wenn das Frank Sinatra wüsste! Stefan Hochgesand



Radialsystem Holzmarktstraße 33, bis Sonnabend, 12. August, Tagespass 25 Euro, Details auf alarmefestival.de

