Die Pianistin Hanni Liang spielt ihr Konzert „Heldinnen“ in Britz

„Heldinnen“ ist das Gesprächskonzert überschrieben, das die Pianistin Hanni Liang am Sonntag im Kulturstall von Schloss Britz spielt. Dabei widmet sie sich vor allem den Werken der englischen Komponistin und Brahms-Zeitgenossin Ethel Smyth, die eine der Symbolfiguren der britischen Frauenbewegung im 20. Jahrhunderts war.

„Eine unglaubliche Persönlichkeit, die ich gerne kennengelernt hätte“, nannte Hanni Liang sie kürzlich in einem Interview. „Sie hat ihr Leben lang um Gehör für ihre Musik und für Frauen gekämpft.“ Etwa schrieb sie den Chor „March of the Women“. Hinzu kommen zwei zeitgenössische Komponistinnen, die Amerikanerin Caroline Shaw und die Britin Sally Beamish, die sich ebenfalls für Gleichberechtigung einsetzen. Susanne Lenz



Konzert „Heldinnen“ mit der Pianistin Hanni Liang, 17. September, 15 Uhr im Kulturstall des Gutshofes Britz, Alt-Britz 81. Karten gibt es auf der Webseite der Kulturstiftung Britz.

Spielzeiteröffnung am Deutschen Theater

Ulrich Khuon wurde in allen Ehren als Intendant des Deutschen Theaters verabschiedet, schöne Feste wurden gefeiert, und die Kollegen, die bei der Kritikerumfrage von Theater heute mitmachten, ernannten sein Haus, das Deutsche Theater, erstmals während seiner 14-jährigen Amtszeit, zum Theater des Jahres. Nun übernimmt Iris Laufenberg die Amtsgeschäfte. Es ist ein friedlicher Übergang, kein Bruch, die Website wurde übernommen, das Ticketing funktioniert einfach so weiter, einige Inszenierungen bleiben im Spielplan und nicht wenige Künstler im Ensemble. Vielleicht ist das der neue, weniger kompetitive, dafür kollaborative Umgang im postgenialen Theaterzeitalter?

Szene aus „Weltall Erde Mensch“ mit Anja Schneider (l. die im Ensemble bleibt) und Sarah Franke (die ins Ensemble kommt) Thomas Aurin

Kunst soll es aber auch geben, nicht nur schnurrenden Betrieb. Am Wochenende geht es los, am Sonnabend mit einer Ensemble-Stückentwicklung unter dem verheißungsvollen Titel „Weltall Erde Mensch“ von Alexander Eisenach. Und am Sonntag in den Kammerspielen folgt András Dömötör, der den Broadway-erprobten Monolog Prima Facie von Suzie Miller mit Mercy Dorcas Otieno inszeniert. Die Schauspielerin war uns beim Theatertreffen aufgefallen, als sie beim Schlussapplaus ein Schild hochhielt, mit dem sie nach einer Wohnung in Berlin suchte. Hoffentlich war sie erfolgreich, eingeprägt hat es sich als ein Symbol für die soziale und biografische Herausforderung, die der Theaterberuf mit sich bringt. Herzlich willkommen, ihr Neuen! Alles Gute denen, die gegangen sind! Ulrich Seidler



Spielzeiteröffnung am Deutschen Theater, Karten und Informationen unter Tel.: 28441225 oder deutschestheater.de

Watergate Open Air am Sage Beach: Agents Of Time, Jamiie, Ede, KEENE

Bloß nicht wehmütig werden, aber die Zeit der Sommerfestivals geht bald auch ihrem Ende zu für 2023, es lässt sich kaum leugnen. Es sei denn, man braust noch mal nach Ibiza im Herbst. Zum Glück hat sich das Team vom Watergate-Club was Phantastisches zum Sommerausklang ausgedacht: ein Open Air am Sage Beach in Kreuzberg.

Wer spielt? Die beiden Italiener von Agents Of Time. Die nigerianische Berlinerin Jamiie. Eren Yazici alias Ede, der einst nach einem Besuch in der Panorama Bar unbedingt nach Berlin ziehen musste. Und die in Panama geborenen Brüder Lloyd und Kevin Keene alias Keene. Ein Stattliches Line-Up.

Und wenn dann um 22 Uhr Schicht im Schacht am Sage Beach ist, hat man eine Stunde Zeit, um direkt wieder vorm Watergate-Club auf der Matte zu stehen: Dort geht die Watergate Nacht los um 23 Uhr. Was ein Programm, um den Sommer also doch noch mal zu feiern! Stefan Hochgesand



Sage Beach Berlin Köpenicker Straße 18, Samstag, 16. September, 15-22 Uhr, VVK 22 Euro

