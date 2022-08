Lange Nacht der Astronomie

Einer der großen Nachteile des Lebens in der Großstadt ist ja, dass man kaum Sterne sieht. In der Nacht zum Sonntag lässt sich das ändern, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Sollte der Himmel wolkenlos bleiben, können Menschen ab zehn Jahren auf dem Tempelhofer Feld die Lange Nacht der Astronomie erleben. Gemeinsam mit Astronomen werden dann Sonne, Mond, Saturn und Jupiter betrachtet, mit etwas Glück sind auch Sternschnuppen dabei, die momentan relativ häufig zu beobachten sind. Zudem wird es ein mobiles Planetarium und eine Astro-Sprechstunde geben, Kinder können unter Anleitung verschiedene Raketentypen, Sternkarten und Sonnenuhren basteln. Die Veranstaltung bewegt sich in der Tradition der Straßenastronomie, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin populär wurde. Damals fanden sich auf vielen öffentlichen Plätzen Berlins Astronomen mit selbst gebauten oder geretteten Fernrohren. Claudia Reinhard

imago Der August ist Sternschnuppenmonat

Die lange Nacht der Astronomie, 13. August, 17–1 Uhr, Tempelhofer Feld, Zugang über Tor 9/Nähe S+U Bahnhof Tempelhof, alle Infos gibt es hier

Bling-Bling: Kunst-Performance im Ring-Center 1

„Überall, von der Populärkultur bis zur Propaganda, wird ständig Druck ausgeübt, um Menschen das Gefühl zu geben, dass die einzige Rolle, die sie spielen können, darin besteht, zu konsumieren“ – so soll das der US-Linguist Noam Chomsky einmal gesagt haben. Was aber, wenn man diese Gleichung umdrehte? Was, wenn man den modernen Konsumtempel zum post-modernen Kulturort umfunktioniert? Und ihm dadurch auch einen völlig neuen Sinn verleiht? In der Performance-Kunst-Reihe „Bling Ring Center“ kann man so einen Versuch an diesem Wochenende erleben. Das literarisch-poetische Potenzial des Einkaufszentrums soll dabei ausgeschöpft und künstlerisch bespielt werden. Die Autorin und Künstlerin Olga Hohmann entwickelt dafür zusammen mit der Bildhauerin Antonia Nannt eine eigensinnige Welt aus Skulptur und theatraler Lesung, von der aus der Ort der Shoppingmall neuartige Facetten annimmt.

bungalow_kreativbuero „The Bling Ring Center“

Die Metallskulpturen Nannts haben dabei ähnlich fragmentarischen Charakter wie Hohmanns Textminiaturen. Der Sound ihrer Arbeiten soll sich laut Pressetext in einer Dauerschleife an Einkaufszentrums-Hintergrundmusik verlieren. Vereinzelte Zeilen der Lesung werden demnach auch in den Objekten selbst verewigt. An insgesamt drei Abenden wird Hohmann die eigens dafür verfassten Texte performen. Das Einkaufszentrum wird so zu einem Ort, wo nicht nur eingekauft und womöglich auch der menschliche Geist normiert wird, sondern – im Gegenteil – zu einem Ort, an dem man sich ziellos aufhalten, verweilen oder eben einfach Kunst rezipieren kann. Ein schöner Perspektivenwechsel! Hanno Hauenstein

Position 04: The Bling Ring Center, im Ring-Center 1, Frankfurter Allee 111.

Eröffnung: 13. August, 17–20 Uhr, Performance: 19 Uhr. Weitere Performances: 25. August und 23. September

Kunst über die lange Menschheitsgeschichte der Gewalt

Bildstark, so analytisch wie emotional, sind die Statements von sieben Künstlern dieser Stadt zur langen und nicht enden wollende Geschichte der Gewalt auf unserer Welt. Kurator Bernhard Draz hat die Arbeiten im Berliner Projektraum Meinblau versammelt: Gemälde, Fotografien, Skulpturen, Grafik, Videos und Klanginstallationen von Chan Sook, Constantino Ciervo, Andreas Rost, Joachim Seinfeld, Oliver van den Berg, Sven Kalden und Sharon Paz.

VG Bild-Kunst Bonn/ Costantino Ciervo Costantino Ciervo, „Sew in the Sea“, 2019, Videoskulptur mit alter Nähmaschine (Detail)

Das Konzept der Ausstellung setzt bewusst in der Historie an, erinnert an oft verdrängte Gewaltverbrechen ab dem 19. Jahrhundert, verweist auf Kolonialismus, Geschichtsverfälschung, Kriegsverbrechen, auf Shoah und Holocaust, auf Gewalt gegen Frauen, so auf die Vergehen japanischer Militärs an den „Trostfrauen“ im Zweiten Weltkrieg, ebenso auf den islamistischen Terrorakt vom 11. September in New York und seine Folgen. Die Kunstwerke thematisieren Waffenkult und Kriegsflucht und die krassen Bild-Erzählungen sickern förmlich ein in unsere Gegenwart, verschränken sich in unseren Köpfen mit den medialen Bildern von Zerstörung, Flucht und Vertreibung aus Syrien, Afghanistan – und, bedrohlich aktuell – vom Krieg Putins gegen das Bruderland Ukraine. Ingeborg Ruthe

Projektraum Meinblau, Christinenstraße 18–19 , Pfefferberg, bis 28. August, Do–So 14–19 Uhr, Eintritt frei

Flohmarkt: Die Komödie am Kurfürstendamm räumt auf

Zum Jahresende verlässt die Komödie am Kurfürstendamm das Schiller Theater. Aus diesem Anlass entrümpeln Direktor Martin Woelffer und sein Team ihr Lager und veranstalten vor dem Haupteingang einen Flohmarkt. Die Mitarbeiter des Theaters haben sämtliche Requisiten, Möbel und Kostüme durchforstet und entschieden, was wegkann. Manche Theaterstücke, wie etwa „Pension Schöller“, werden in Zukunft auch nicht mehr aufgeführt. So kann man nun zahlreiche Kleidungsstücke, Möbel, Deko-Gegenstände und Co. erwerben, von denen ein paar schon von echten Schauspielikonen genutzt wurden. Unter den Sachen befindet sich etwa ein Sakko, schon mal getragen von Winfried Glatzeder, Jogginghosen von Oliver Mommsen oder ein Kleid, das Nora von Collande auf der Bühne anhatte.

Neben Flohmarktschätzen kann man auch das ein oder andere Autogramm ergattern: Zu verschiedenen Uhrzeiten haben sich Marion Kracht, Judith Richter, Gayle Tufts und Katja Weitzenböck angekündigt. Für Essen und Trinken ist gesorgt und Komödienfreunde können nach Ende des Flohmarkts gleich die Vorstellung „Mord im Orientexpress?“ (18 Uhr) besuchen. Franka Klaproth

Kurfürstendamm Schiller-Theater, Haupteingang vor der Komödie, Bismarckstraße 110, Sonntag, 14. August, 12 bis 17 Uhr

Gerald Matzka/dpa Flohmarkt: Martin Woelffer und sein Team ziehen aus dem Schiller-Theater aus.

Classik Open Air auf dem Walter-Benjamin-Platz

Ein Open Air, das gut zu dem Bezirk, in dem es stattfindet, passt, gibt es am Freitagabend auf dem Walter-Benjamin-Platz zu sehen. Zwischen den beiden neoklassizistischen Häuserriegeln, wo sonst tagtäglich das Charlottenburger Großbürgertum flaniert und Kinder unter der Fontäne des Springbrunnens planschen, spielen ab 19.30 Uhr vier berühmte Pianisten. Bereits vor fünf Jahren, 2017, war das Konzert von Joja Wendt, Axel Zwingenberger, Martin Tingvall und Sebastian Knauer ein großer Erfolg. Nun wird es im Rahmen des Kultursommerfestivals neu aufgelegt: „Das umjubelte Konzert von 2017 findet eine Neuauflage mit neuem Programm!“, heißt es auf der Plattform Draußenstadt. Normalerweise treten die vier Musiker bei ausverkauften Konzerten auf, am Freitagabend sind sie kostenlos zu sehen und spielen Klassik, Jazz, Boogie-Woogie und Pop. Für das Konzert ist keine Anmeldung notwendig. Friedrich Conradi

Berliner Zeitung/Markus Wächter Die Regenschirme, die über dem Walter-Benjamin-Platz hängen, werden am Freitag wohl kaum gebraucht werden. Beim Open Air bleibt es trocken.

Classic Open Air: Vier Pianisten - Ein Konzert: Freitag, 19.30 bis 21.00 Uhr auf dem Walter-Benjamin-Platz in Charlottenburg. Eintritt frei

In der und um die AGB: lachen, lesen, vorlesen

Sonntags in die Bibliothek? Warum nicht! Es ist ja sowieso der Tag, an dem keine Ausreden gelten, wenn es ums Lesen geht. Ein bisschen Zeit muss sich da finden lassen. Die Amerika-Gedenkbibliothek hat den Sonntag zu ihrem Gemeinschaftstag erkoren und lässt literaturnähere und -fernere Dinge stattfinden. An diesem Sonntag kann man zum Beispiel, wenn einem das Lachen vergangen ist, hier wieder damit anfangen, beim Lachyoga ab 11 Uhr auf der Wiese vorm Haus, direkt am Halleschen Tor. Wem das aber nur albern vorkommt und dafür einen tieferen Blick in Literatur, in das Erlebnis Lesen bekommen will, kann eine Stunde später am selben Ort Shared Reading kennenlernen.

imago Die AGB empfiehlt: Bringen Sie sich etwas zu trinken mit! Ein Apfel tut’s auch.

Die Organisatoren nennen das eine „literaturbasierte Intervention“, was nach Therapie klingt und am Ende für manchen auch so wirken mag. Es geht darum, sich gemeinsam Texten zu nähern und darüber zu sprechen, was sie mit einem machen, welche Gefühle sie auslösen, welche Gedanken sie anstoßen. Normalerweise liest man ja allein und hat dabei manchmal das Bedürfnis, sich über das Gelesene auszutauschen. Doch wie selten kennen die Freundin, der Ehemann, die Kinder dasselbe Buch genauso gut und sind bereit für solch ein Gespräch. Hier ist das Gemeinsame Programm, das Berliner Shared-Reading-Büro bringt die Idee in Stadtviertel, Betriebe, Krankenhäuser und Schulen. Sonntagmittag kann man einmal ausprobieren, ob dabei die Worte sprudeln. Und anschließend stellt in der Reihe „QueerRead“ der Autor Andrey Ditzel seinen Roman „Centaur vs Satyr“ vor. Cornelia Geißler

AGB, Sonntag 11–17 Uhr, Blücherplatz 1

Künstlerische Grenzüberschreitungen am 61. Jahrestag von Ulbrichts Mauerbau

Sacrow nahe Potsdam ist ein Ort, der in die Chronik des Mauerbaus eingeschrieben ist. Hier, mitten durch die Landschaft, verlief bis zum 9./10. November 1989 die Demarkationslinie. Und viele Leute in Ost wie West glaubten schon schicksalsergeben, das würde noch ewig so bleiben. Es kam anders. Darum treffen sich just ab dem 13. August, in diesem Sommer das denkwürdige 61. „Jubiläum“ des Baus von Ulbrichts „Bollwerk gegen den Imperialismus“, neun Bildkünstler aus der Region. Sie wagen, ganz metaphorisch, die „Grenzüberschreitung“ im einst von Lenné angelegten Park und auf Schloss Sacrow, aber ohne dass ihre Arbeiten die wechselhafte Historie direkt bebildern würden. Es geht um Universales: Grenzen zu übertreten, ist in der Kunst ja nichts Neues. Die Avantgarden der Moderne haben damit die Kunstgeschichtsschreibung gefüllt. Immer mehr aber verschränken sich in der Kunst heute auch die politischen Gemengelagen mit den Themen und Ausdrucksformen.

Marjolein Knottenbelt Marjolein Knottenbelt, „Portrait the painting reversed“, 2021, in der Schau „Grenzüberschreitungen“

Da es bekanntlich nie nur eine Grenze gibt, fragt Kunst seitdem es den Diskurs gibt, wo diese Markierungen und Trennlinien denn eigentlich verlaufen. Schließlich geht es auch immer um die Freiheit der Kunst. Die Gruppen-Ausstellung beleuchtet auf ihre Weise diese Fragen. Und zwar nicht mit theoretischen Vorträgen, sondern mit Kunst. Jede Position der Ausstellenden nähert sich dem Thema auf ihre Weise: als Malerei, Grafik, Skulptur, Fotografie oder Installation. Organisiert wird die Sommerschau von Ars Sacrow e.V., 2002 von engagierten Sacrowern gegründet. Partner sind die Preußischen Schlösser und Gärten. Seit 2003 finden unter dem Motto „Museum für einen Sommer“ Ausstellungen statt. Die jährliche Filmreihe „Augenblicke im Schloss“ ergänzt das Programm. Dabei werden immer wieder die historische Aufarbeitung und Chronik des Ortes mit zeitgenössischen Themen verflochten. Ingeborg Ruthe

Potsdam-Sacrow, Schloss und Park, Krampnitzer Straße 33, Vernissage „Grenzüberschreitung“ Freitag, 12.8., 18 Uhr. Bis 9. Oktober, Sa+So 11–18 Uhr, Infos: www.ars-sacrow.de