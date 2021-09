Gestern habe ich eine junge Schweinefamilie besucht: Hanna, die etwa fünfjährige Mutter, und ihre drei Kinder Pia, Hein und Willy, geboren am 24. April. Es ist Mittagszeit. Die vier bekommen Müsli und Äpfel in einer großen Schüssel serviert, danach kommt Soziales. Jürgen krault Hein am Bäuchlein, und Hein reagiert wie viele Haus– und Wildschweine: Wie in Trance schmeißt er sich seitlich hin. Seine beiden Geschwister streifen durch die Wiese und mümmeln am Gras.

Eigentlich waren es noch mehr Geschwister gewesen, ursprünglich 15, doch zehn davon kamen im Mai in die Mast, und werden bald zum Schlachter geschickt. Zur Geburtseinleitung bekam Hanna eine Injektion von Oxytocin, um zwölf Uhr mittags, so steht es auf ihrer „Sauenkarte“. Auf diesen Tabellen wird notiert, wann eine Sau besamt wird, wann sie ihre Ferkel gebärt, wie viele überleben – also ob sich die Sau insgesamt „rentiert“.