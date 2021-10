Bei den Verhandlungen zu einer neuen Regierung steht viel auf dem Spiel, doch ein Thema wird gar nicht mit auf den Verhandlungstisch gelangen, voraussichtlich noch viele Jahre nicht: die individuellen Rechte (nicht-menschlicher) Tiere.

Zwar kritisieren manche in der Politik die derzeitige Tierproduktion, und es macht einen Unterschied, wer das Landwirtschaftsministerium besetzt. Doch zugespitzt gesagt, geht es dabei immer nur darum, Tiere ein bisschen weniger auszubeuten, sie ein bisschen netter zu töten – Tierrechtlerinnen wie ich sind hingegen dafür, dass Tiere gar nicht mehr ausgebeutet und getötet werden.

Was also würden wir anordnen, wenn wir an der Regierung wären? Diese Frage wird mir oft gestellt, aber es gibt keine vernünftige Antwort. Denn wenn zum Beispiel ich an der Regierung wäre, hätten entweder große Teile unserer Gesellschaft ihre Ansichten zu Tieren entscheidend geändert, sonst wäre ich ja nicht gewählt worden; oder aber wir lebten in einer Diktatur. Da mir nach Letzterem nicht der Sinn steht, arbeite ich auf Ersteres hin: eine Veränderung der Mehrheitsmeinung zu Tieren.

Und zwar ist der Kern der Tierrechtsidee und des politischen Veganismus ein denkbar kleiner und weit geteilter Konsens: Wir wissen, dass nicht nur Menschen, sondern zumindest auch andere Wirbeltiere ihr Leben in vielen Facetten subjektiv empfinden. Sie erleben Positives – wie Liebe, Freude, Bewegungslust – und Negatives – wie Schmerz, Todesangst, Zwang. Ich kenne keinen Menschen, der dies bestreitet.

Ich kenne allerdings Menschen, die die Konsequenzen daraus ignorieren. Die kategorisch unterscheiden wollen zwischen Menschen und anderen Tieren und die zu quasi-religiösen Konstruktionen greifen, wenn es darum geht, ihr Fleischessen zu rechtfertigen: Dazu seien Tiere da. Aber wer sagt das? Wollt ihr wirklich behaupten, Gott habe uns aufgefordert, den Rest der Welt zu unterwerfen? Findet ihr es wirklich plausibel, das Mitfühlen, das gegenüber Hund und Katze selbstverständlich ist, zu unterdrücken, wenn es um Schweine oder Hühner geht?

Ich hatte das Privileg und die große Freude, vierzehn Jahre lang an dieser Stelle solche Fragen stellen zu dürfen und von ihren Kontexten zu erzählen. Ich bedanke mich für den Platz, den mir die Berliner Zeitung dafür einräumte, und danke Ihnen herzlich fürs Lesen! Ich durfte über Tiere in Laboren und in Ställen schreiben, über die Rhetorik der Tierindustrie und über die Schafe in meinem kleinen „Schafaltersheim“. Auch beschäftigen mich die Konsequenzen, die die Unterwerfung der anderen Tiere in der Sprache hinterlässt, im politischen Denken – und nicht zuletzt in unseren Seelen.

Dazu möchte ich noch ein letztes Beispiel geben, nämlich den häufigen Vergleich von Menschen mit Tieren. Sie hausten „wie die Tiere“, man behandelte Menschen „wie Tiere“ oder „schlimmer als Tiere“. Er oder sie „wurde zum Tier“. All diese Redewendungen suggerieren, dass wir Menschen keine tierlichen körperlichen Wesen seien, und dass es schlecht sei, Tier zu sein. Oft wurden historisch bestimmte Menschengruppen – etwa versklavte Schwarze – in die Nähe von Tieren gerückt; „Menschen“ waren nur weiße „Zivilisierte“. Doch solche Hierarchien und der Versuch, sich selbst aufzuwerten, indem man andere als „nieder“ bezeichnet und ihnen den Fuß in den Nacken drückt, brechen schließlich uns allen den Rücken.