Historiker warnt vor „Verteufelung Preußens“ bei Museumsname

Potsdam -Der Historiker Julius H. Schoeps hat angesichts der Suche eines neuen Namens für das „Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte“ vor einer „Verteufelung Preußens“ gewarnt. „Es scheint ein Trend zu sein. Die Bezeichnung „Preußen“ soll anscheinend endgültig aus dem öffentlichen kulturellen Leben getilgt werden“, schrieb der Gründungsdirektor des Moses Mendelssohn Zentrums an der Universität Potsdam in einem Beitrag für die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ (Samstag/Sonntag). Schoeps war an der Namensfindung für das landesgeschichtliche Museum beteiligt.