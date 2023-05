Historikerin Katja Hoyer: „Die Geschichte der DDR ist gerade extrem relevant“

Katja Hoyer kam in Strausberg als Tochter eines NVA-Offiziers zur Welt und lebt in London. Dort ist ihr Buch über die DDR ein Bestseller. Wie blickt sie auf das Land?

Ost-Berlin, 1972: Menschen in einem Café

Ost-Berlin, 1972: Menschen in einem Café Frank Sorge/imago

In Großbritannien ist das neue Buch von Katja Hoyer schon ein Bestseller. Es ist dort zuerst erschienen, die Historikerin lebt seit fast zwölf Jahren in London und schreibt auf Englisch. Ihr Buch handelt von dem Land, in dem sie 1985 zur Welt kam und das sie selbst nie richtig kennengelernt hat: die DDR. Für die Briten heißt es auf dem Buchtitel der Einfachheit halber East Germany, Ostdeutschland.