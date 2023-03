Hohenzollern-Chef: Klagen auf Entschädigung zurückgezogen Mit dem Verzicht auf Klagen erspart Hohenzollern-Chef Georg Friedrich Prinz von Preußen sich und der öffentlichen Hand wohl jahrelange Prozesse. Doch nun mus... Gerd Roth , dpa

Georg Friedrich Prinz von Preußen kommt zu einer Podiumsdiskussion zur Geschichte des Hauses Preußen im 20. Jahrhundert. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin/Potsdam -Hohenzollern-Chef Georg Friedrich Prinz von Preußen hat nach eigenen Angaben zwei Klagen gegen die öffentliche Hand auf Entschädigung in Millionenhöhe zurückgezogen. Das bestätigte der 46-Jährige am Donnerstag in Berlin. Von Seiten des zuständigen Verwaltungsgerichts in Potsdam lag dafür weiter keine Bestätigung vor. „Aber Sie können davon ausgehen, dass ich auch dazu stehe“, sagte von Preußen am Rande einer Historikerdiskussion um die Rolle seiner Familie im Nationalsozialismus.