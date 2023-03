„And the Oscar goes to …“: Das sind die Nominierten der wichtigsten Kategorien

Ruth E. Carter hat dank ihrer Arbeit an „Black Panther: Wakanda Forever“ Chancen auf den Oscar. Bereits für den Vorgängerfilm „Black Panther“ war sie 2018 für das beste Kostümdesign ausgezeichnet worden; zudem war sie in derselben Kategorie 1992 für „Malcolm X“ und 1997 für „Amistad“ nominiert gewesen.

Ruth E. Carter hat dank ihrer Arbeit an „Black Panther: Wakanda Forever“ Chancen auf den Oscar. Bereits für den Vorgängerfilm „Black Panther“ war sie 2018 für das beste Kostümdesign ausgezeichnet worden; zudem war sie in derselben Kategorie 1992 für „Malcolm X“ und 1997 für „Amistad“ nominiert gewesen. Marvel Studios