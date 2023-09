Salomo Margulies wurde im April 1923 in Chemnitz geboren, als Sohn einer jüdischen Familie. Sein Vater besaß eine Strickwarenfabrikation mit angeschlossener Handlung in der damals für ihre Textilindustrie bekannten Stadt. Als er 15 Jahre alt war, nähte ihm seine Mutter ein Bündel Geld ins Hemd und schickte ihn nach Berlin. Er sollte vier Fahrkarten für ein Schiff nach Palästina kaufen. Dorthin wollte die Familie 1939 aus Nazideutschland fliehen. Doch die Schiffe waren ausgebucht, stattdessen kehrte Salomo mit vier Tickets von Lufthansa nach Hause zurück. Die Familie kam noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Palästina an. Ihre Habseligkeiten, darunter das Familien-Klavier, folgten bald darauf per Schiff.

Heute befindet sich das Klavier in der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Salomo Margulies, der sich nach er Flucht Shlomo Margaliot nannte, übergab es zusammen mit mehr als 1000 persönlichen Dokumenten und Fotos 2016 an Yad Vashem. Er sagte: „Das Klavier sieht aus und klingt wie ein typisches Instrument, aber in seinen Tönen verbirgt sich eine Geschichte des Widerstands und des Überlebens.“ Nun starb Shlomo Margaliot im September im Alter von 100 Jahren in einem Pflegeheim in Kfar Saba, einem kleinen israelischen Ort in der Nähe von Tel Aviv.

Das Klavier aber kommt nach Chemnitz zurück. Zusammen mit Dokumenten und Fotografien der Familie Margulies wird das Instrument vom 4. Oktober an in der Ausstellung „Aus Chemnitz. Ein Klavier“ in den Kunstsammlungen am Theaterplatz zu sehen sein. Dass das Klavier, das Shlomo Margaliot einst mit anderen Gegenständen aus Chemnitz rettete, in die Stadt seiner Geburt zurückkehre, empfinde er als große Ehre, sagte der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze. Das Instrument sei für Margaliot Symbol seiner Kindheit gewesen, die mit schrecklichen Erinnerungen, mit Angst um sein Leben und das seiner Eltern und mit Flucht aus seiner Heimat verbunden gewesen sei. „Diese Woche wollte ich mit Shlomo Margaliot telefonieren, ein Gespräch, dem ich gespannt entgegensah. Was hätte er mir von dem Chemnitz vor fast 100 Jahren erzählt, von seiner beschwerlichen Reise, die ihm das Leben rettete?“

Heute gibt es wieder eine jüdische Gemeinde in Chemnitz

Sven Schulze weiter: „Nach über 100 Jahren ist seine Stimme nun leider verstummt, doch sein Klavier spielt seine Geschichte, die im April 1923 in Chemnitz begann, weiter. Hoffentlich für noch viele Generationen. Denn es bleibt wichtig, beständig an die Gräueltaten des Naziregimes zu erinnern und zu mahnen, damit sie sich niemals mehr wiederholen.“ Die Stadt Chemnitz werde Shlomo Margaliot mit dieser Ausstellung ein ehrendes Andenken bewahren. Er sei froh, dass es heute wieder eine jüdische Gemeinde in Chemnitz gebe. Die Ausstellung mahne, wie wichtig es sei, gegen jedwede Form von Rassismus und Extremismus Stellung und Haltung für die Demokratie zu beziehen.



Shlomo Margaliot selbst ist nie nach Chemnitz zurückgekehrt.