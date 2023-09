Honorar-Streit zu Schweigers „Keinohrhasen“

Berlin -Im jahrelangen Rechtsstreit um eine höhere Beteiligung an den Gesamteinnahmen aus Til Schweigers Kinohits „Keinohrhasen“ und „Zweiohrküken“ will das Berliner Landgericht am Mittwoch (12.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Die Drehbuchautorin Anika Decker fordert mehr Geld aus den Einnahmen der beiden Filme. Hintergrund ihrer Klage ist der „Fairnessparagraf“ im Urheberrecht. Er sieht eine Nachbezahlung vor, wenn die ursprünglich vereinbarte Honorierung und die später erzielten Erträge in auffälligem Missverhältnis stehen. „Keinohrhasen“ war 2008 der erfolgreichste deutsche Film im Kino. Auch „Zweiohrküken“ lockte später Millionen Besucher.

Die Autorin kämpft mit einer sogenannten Stufenklage um mehr Einnahmen. Zunächst hatte sie dabei von der Produktionsfirma und Rechteinhaberin Barefoot Films sowie dem Medienkonzern Warner Bros. eine Auskunft über die Einnahmen aus den Filmen verlangt. Dabei ging es sowohl um die Kinoeinnahmen wie auch um die Verwertungserträge etwa durch DVD, Fernsehen und Streamingdienste.

Das Landgericht gab Decker im Oktober 2020 Recht mit der Begründung, dass wegen des überdurchschnittlichen Erfolgs beider Filme Anhaltspunkte für einen möglichen Anspruch auf weitere Beteiligung bestünden. Dabei könne es offenbleiben, ob sie Alleinautorin der Drehbücher oder lediglich Mitautorin sei.

Die beklagten Unternehmen gingen gegen dieses Urteil zunächst in Berufung. Diese zogen sie jedoch bei der mündlichen Verhandlung vor dem Kammergericht im Februar 2022 zurück. Damit war der Weg frei für die zweite Stufe des Verfahrens, in dem es nun um mögliche Zahlungen geht. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob das bisherige Honorar der Autorin im deutlichen Missverhältnis steht zum Ertrag der Kinohits.