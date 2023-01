Horoskope 2023: So stehen die Sterne für Berlinerinnen und Berliner

„Die größte kulturelle Extravaganz, die man sich vorstellen kann.“ So beschrieb in den Siebzigern der kluge und schöne David Bowie (ein Steinbock!) die Stadt Berlin – in einen knallbunten Overall gekleidet, den inneren Blick auf seine damalige Heimat Schöneberg gerichtet. Recht hatte er! Wenngleich der Rest von uns bei all dem Irrsinn, den Ablenkungen und scharfen Winden der vergangenen Jahre zwischendurch vergessen zu haben scheint, wie großartig und inspirierend das dicke B an der Spree doch wirklich ist. Und vor allem: wie frei, wie unkonventionell!

Das merken wir wieder verstärkt im neuen Jahr: Der „Wind of Change“ (Fun Fact: Gleich zwei Mitglieder der aktuellen Scorpions-Besetzung sind auch vom Sternzeichen her echte Skorpione!), der hier schon ganze Mauern zu Fall, viel Veränderung und Segen mit sich gebracht hat, wird kräftig und tüchtig weiterblasen. Was in unserer neuen Welt keinen Bestand hat, fegt er davon – kein Horoskop der Welt kann etwas anderes sagen! 2023 wird uns sehr kraftvoll und nachdrücklich daran erinnern, wie viel Superpower in jeder und jedem einzelnen steckt – und wie wichtig es ist, wirklich Verantwortung zu übernehmen.

Gerade für Berlin, seine Bewohnerinnen und Bewohner, stehen die Sterne im kommenden Jahr ganz auf „Rebirth“, auf Wiedergeburt, Erneuerung (Berliner Superwahljahr olé – hoffentlich ohne rückläufigen Merkur!). Endlich ist das Zeitalter des Wassermanns, das in den Sechzigern schon einmal für ordentlich Wirbel gesorgt hatte und im Dezember 2021 abermals in seiner jetzigen Form angebrochen ist, auch an der Spree so richtig zu spüren.

Denn: Ab dem 20. März kommt Pluto für ein paar Monate im Wassermann vorbei – das erste Mal seit seiner Entdeckung im Jahr 1930. Eine wirklich extravagante, erregende Kombination; fast so, als würde Bowie himself noch einmal auf der Bühne stehen (wie damals, 1987 vor dem Reichstag in West-Berlin, als seine „Hero“-Klänge bis in den Osten herüberwehten): ein Regenbogen-Avatar für die Reformation und Transformation, für neue Wege, neue Zeiten.

Foto: Sevda Albers für Maanesten Zur Person Alexandra Kruse ist so etwas wie die astrologue du jour des deutschsprachigen Raumes – die Astrologin der Stunde! In den vergangenen Jahren hat die studierte Modejournalistin Horoskope für viele verschiedene Medien geschrieben, darunter Publikationen des Condé-Nast-Verlags wie Vogue, für die InStyle oder das schweizerische Modemagazin Annabelle. Aktuell reist Kruse für die Marke Miu Miu quer durch Deutschland und Österreich, um in deren Stores den Kundinnen und Kunden Tarot- und Sternzeichen-Readings anzubieten. Denn ihre blumigen Beratungen und Texte kommen gerade bei jenen Menschen gut an, so sagt sie, die von der Astrologie eigentlich überhaupt nichts halten. Nach Stationen in Hamburg und Berlin lebt Alexandra Kruse heute in Zürich. Ihr Sternzeichen: Krebs.

Aber auch der nur wenig Bowie-hafte Saturn (der eher einem strengen Mathelehrer an der Rütli-Schule gleicht) wechselt in den kommenden Monaten das Tierkreiszeichen: Er wandert in die Fische und damit rein in die pure Empathie, die Welt der Träumer und des Surrealen. Dementsprechend dürfen und sollten sich Berlinerinnen und Berliner mehr Gedanken über ein verantwortungsvolles Mitgefühl machen. All das aber geschieht 2023 vor allem unter der Regentschaft des kraftvollen Mars. Er bringt uns die Stärke, unsere Ziele auch wirklich durchzusetzen – Bauprojekte mal ausnahmsweise im geplanten Zeitraum umzusetzen, zum Beispiel.

In diesem Sinne: Halten wir es doch mit einem weiteren Steinbock, einer weiteren Berlin-Ikone. Mit Marlene Dietrich nämlich! Schreiben wir ihr wohl hübschestes Zitat mit rotem Lippenstift auf unsere schönsten Spiegel (oder die U-Bahn-Fenster der U8): „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt. Und sonst gar nichts.“ Denn auch dafür gibt es 2023 reichlich Raum: die Liebe, das Unbekannte, den Wahnsinn und die Schönheit. Immer ein Glitzerbonbon in der Späti-Tüte, ein Bowie-Lied im Herzen – und ein freundliches Wort auf der Berliner Schnauze. Happy New Everything!

Wassermann (21.01.-19.02.): Auf zu neuen Spreeufern



Der Wassermann und die Wasserfrau sind die Architekten der Zukunft: Immer sind sie mit dem einen Bein schon in der näheren Zukunft, haben stets das Kollektiv im Sinn. Und endlich dürfen Sie, vom Uranus und vom Element Luft beflügelt, im kommenden Jahr wirklich zu neuen Ufern aufbrechen – und die anderen einfach mitnehmen. Ihr ganz persönlicher Ort der Inspiration dürfte im kommenden Jahr der Gropius-Bau sein, der – wie passend – die politische Selbstbestimmung als Jahresthema gewählt hat. Keine Lust auf eine U-Bahn-Fahrt dorthin? Dann schauen Sie sich wenigstens das Gropius-Bau-Journal online an, das Wege des gemeinsamen Denkens erkundet. Das ist doch genau Ihr Thema!

Fische (20.02-20.03.): Buckelige Verwandtschaft adé



Der Planet der Fische ist Neptun, ihr Element – natürlich – das Wasser. Fische sind und bleiben auch im neuen Jahr das spirituellste aller zwölf Tierkreiszeichen. Eigentlich ruhen Sie so sehr in sich selbst, sind im Ich regelrecht eingecheckt, dass Sie Yoga oder Meditationskurse kaum brauchen. Aber: Selbst am träumerischsten, fantasievollsten Tierkreiszeichen rüttelt manchmal die Realität. Also gönnen Sie sich ruhig mal eine Auszeit, studieren Sie zum Beispiel das Meditations-Angebot des Hotel Michelberger, laden Sie ihre Tanks mal wieder auf. Das hilft gerade dann, wenn Sie in den kommenden Monaten – natürlich nur ausnahmsweise – doch mal die Flucht vor Ihrer Familie oder anstrengenden Freunden ergreifen müssen.

Widder (21.03.-20.04.): Am Rande des Fashion-Week-Laufstegs



Immer wieder Sieger! Sie machen sich stets mit Mut, Pioniergeist und voller Tapferkeit auf den Weg. Sie haben Temperament und wollen gesehen werden. Kein Wunder, ist Ihr Tierkreiszeichen doch dem Planeten Mars und dem Element Feuer zugeordnet. Mit der Kraft Ihrer Intuition und mit Ihrem messerscharfen Verstand sind und bleiben Sie eine absolute Front-Row-Persönlichkeit. Logisch, dass man Sie unbedingt zur Berlin Fashion Week Mitte Januar einladen sollte. Und wenn das schon geschehen ist, dann gibt es für Sie am Rande des Laufstegs nur einen Platz: die erste Reihe!

Stier (21.04.-20.05.): Die KaDeWe-Rolltreppe bis ganz nach oben



Ihr Planet ist die Venus, ihr Element ist die Erde, die Sie immer tragen und für Sie sorgen wird. Auch und gerade dann, wenn Sie mal wieder die Extrameile für andere gehen. Apropos lange Strecken – sorgen Sie im neuen Jahr unbedingt für genug Auslauf und gute Ernährung für sich selbst. Vielleicht in der sechsten Etage des KaDeWe, die Sie lieben? Oder doch lieber auf einem guten Biohof im Berliner Umland? So oder so: Sie leben und lieben Ihre Sinnlichkeit genau wie die Natur, also kümmern Sie sich die kommenden Monate um ausreichend Chancen auf den ganz großen Genuss.

Zwillinge (21.05.-21.06.): Zum Popstar in Prenzlauer Berg



Wer das Glück hat, hier unten auf unserem juicy Planeten als juicy Zwilling wiedergeboren worden zu sein, im Zeichen des Merkurs und des Elementes Luft, muss sich um ausreichend Action ja ohnehin keine Sorgen machen. Und kann sich auch im Hinblick auf das neue Jahr ganz sicher sein, dass 2023 alles andere als langweilig wird. Mit Hilfe Ihres goldenen Megaphons haben Sie in den kommenden Monaten die Aufgabe, Ihre Botschaft sichtbar zu machen. Wir raten zu einem ganz großen Karaoke-Auftritt im Mauerpark. Oder gleich am Brandenburger Tor. Think Big!

Krebs (22.06.-22.07.): Wenn die Gondeln Freude tragen



Krebsgeborene sind Mondenkinder – schön wie eine Lotusblume, sensibel wie eine zarte Mimose und moody wie niemand sonst. Das passt zum Wasser, das immer fließt, sich immer bewegt. Und Wasser – das ist nicht nur Ihr Element, sondern Ihr Leben. Also möchte Ihr Leitelement auch 2023 aufs Engste mit Ihnen verbunden bleiben. Alles, was also auf, an, unter oder über der Spree stattfindet, ist genau das Richtige für Sie. Eine Bootsfahrt, die ist lustig – gerade auch auf dem Müggel- oder Wannsee. Überhaupt sollten Sie sich eigentlich nach einem Hausboot umsehen. Oder einem Häuschen in Neu-Venedig.

Löwe (23.07.-23.08.): Wir sind Park



Ihr Planet ist die Sonne, Ihr Element das Feuer – Sie gehören einfach auf die Bühne. Und das weiß niemand besser als Sie selbst. Also raten wir Ihnen, um Ihre ganz eigene Stage-Practice zu trainieren, dringend zu dem ein oder anderen größeren Auftritt. Aber Vorsicht: Löwen sind auch dazu geboren, faul in der Sonne und auf der glowy Haut zu liegen. Egal ob auf dem Tempelhofer Feld, in der Hasenheide oder im Volkspark Friedrichshain – gönnen Sie sich auch mal Ruhepausen. Aber nur solange, bis es wieder Zeit ist, ordentlich zu brüllen.

Jungfrau (24.08.-23.09.): Einmal hin, alles drin



Sie lieben Klarheit, Struktur und Ordnung, was in einer chaotischen Welt wie der unseren gar keine schlechten Qualitäten sind. Denn Ihr angeblicher Ordnungswahn ist Ihre Liebessprache – Sie wollen diese Erde, die ohnehin Ihr Element ist, dadurch zu einem besseren Ort machen. Und das ist großartig! Als geborenes Ordnungstalent lieben und brauchen Jungfrauen, deren Planet der Merkur ist, auch im neuen Jahr für alles einen Platz. Und immer wieder Schachteln in den richtigen Größen. Die gibt es ja bei Modulor am Moritzplatz zu Genüge. Aber das wissen Sie natürlich längst.

Waage (24.09.-23.10.): Ihr Museumstag ist schon am Freitag



Für die Waage, die ja bekanntlich vom Planeten der ultimativen Schönheit, der Venus regiert wird, gibt es 2023 nur einen wirklich wichtigen Ausflug: Schleichen Sie sich allein und möglichst früh in das Ägyptische Museum auf der Museumsinsel und entlocken Sie dort der Nofretete das Geheimnis ihrer Ausstrahlung – vielleicht sogar an einem Freitag, dem Tag der Venus. Denn das Luft-Zeichen Waage liebt doch alles, was schön und friedlich ist, es sieht also auch im neuen Jahr in wirklich allem das Gute. Wir wünschen Ihnen von Herzen eine erleuchtende Zwiesprache! Oder zumindest einen schönen Museumsbesuch.

Skorpion (24.10.-22.11.): Mit dem goldenen Stachel im Darkroom



Ihr Element ist das Wasser, Ihr Planet der Pluto. Praktischer betrachtet bedeutet das: Kein anderes Tierkreiszeichen kann so hoch steigen und so tief fühlen, ist dazu noch dunkel, mutig und wahnsinnig sexy. Ihr angeblich so giftiger Stachel kann sich im richtigen Moment in pures Gold verwandeln. Sollten Sie es in diesem Leben noch nicht ins Berghain geschafft haben, muss dies im neuen Jahr auf Ihrer Liste stehen! Denn sich in die (eigene) Dunkelheit zu begeben, ist für Sie essentiell, wenn Sie als Skorpion wiedergeboren wurden. 2023 sollten Sie aber nicht nur dem Bass im Technotempel, sondern vor allem auch Ihren eigenen inneren Klängen folgen.

Schütze (23.11.-21.12.): Abflug in der Amerika-Gedenkbibliothek



Sie wollen – nein – Sie müssen im neuen Jahr hoch hinaus! Und auch wenn es die eine oder andere Unstimmigkeit rund um den Berliner Flughafen gibt und gab – für Sie ist jeder Ort, an dem es in die Höhe geht, eine richtige Seelenheimat. Der Schütze, beeinflusst vom Planeten Jupiter und vom Element Feuer, sehnt sich nach Abenteuer, nach Expansion. Und nach Wissen. Sollten Sie also Ihren CO2-Abdruck lieber reduzieren wollen, wäre als Alternative zum BER auch ein Ausflug in die vielen Bibliotheken der Stadt eine hervorragende Idee. Hauptsache, Sie erweitern Ihren eigenen Horizont in den kommenden Monaten so gut wie möglich.

Steinbock (22.12.-20.01.): Perspektivwechsel auf 368 Metern



2023 wird es für Sie darum gehen, eine ganz neue Zartheit in sich zu entdecken. Rauszukommen aus dem „Höher, schneller, weiter“-Denken, dass Sie als Steinbock, beeinflusst vom Saturn und von der Erde, so sehr zum hohen Tempo zwingt. Weil aber so gut wie jeder Weg, wie schnell er auch gegangen wird, mit Umwegen und Extrarunden verbunden ist, täte Ihnen im kommenden Jahr mal eine klare Sicht auf die Dinge, auf die vielen Wege gut, die vor Ihnen liegen. Sollten Sie sich nach eben dieser ultimativen Übersicht sehnen, wäre es doch keine schlechte Idee, mal den Fernsehturm hochzufahren und die Stadt aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Auch wenn Sie gar keine Touristin sind!