Der September kann sich nie so richtig entscheiden. Auch nicht der von 1991. Eigentlich wäre er gern noch Sommer. Man könnte noch baden gehen am Knappensee – wenn da nicht neuerdings die Rechten ihre Zeltlager abhalten würden. Kurze Ärmel, auf allen Bildern aus dem September 91 sind die Arme zu sehen. Darauf die Restbräune des Sommers, den man nicht wie noch vor kurzem trampend in Osteuropa verbracht hat. Sondern trampend in Westeuropa. So als hätte die Kraft nicht gereicht, mehr als die Richtung zu ändern.

Seit dem 1. September gehen die Kinder wieder zur Schule, auch das neue Lehrjahr hat begonnen. Hier stockt die Erzählung, so wie der Takt der Schichtbusse ins Stocken geraten ist. Ihr ewiger Kreislauf hatte Menschen aus der Stadt ins Gaskombinat, nach Pumpe, und wieder zurück gespült. Waren die Straßen belebt, wusste man, dass gerade wieder eine Welle gelandet war. Menschenansammlungen gab es sonst nur am 1. Mai, zum Bergmannstag im Juli und beim Republikgeburtstag am 7. Oktober. In diesem Jahr waren die ersten beiden Anlässe schonmal weggefallen. Kein 1. Mai – der in Wahrheit ein bis in die Abendstunden reichender Frühschoppen war – und erst recht kein Bergmannstag mehr mit „Glück auf, der Steiger kommt“ und nächtlichem Feuerwerk. Die Bergmänner sind entlassen. Und die Busse rollen nicht mehr.