Als sie im September 1979 in Schönefeld aus dem Flugzeug und direkt in Arbeiterbusse des VEB Kraftverkehr Schwarze Pumpe stiegen, hatte man sie in khakifarbene Uniformen gesteckt. Sie sind fast noch Kinder: 20 Jahre waren sie alt und nach vier Monaten kasernierter Ausbildung auserwählt: Sie sollten – so hatte man gesagt – vier Jahre in der DDR lernen, um danach in Mosambik den Sozialismus zu errichten. Eine strahlende Armee des Aufbaus.

Zwölf Jahre später sitzen sie in einem Hochhaus in Hoyerswerda, das die Einheimischen wegen seiner Länge und der ersten Bewohner Polenmauer nennen. Jene Einheimischen, mit denen sie gelebt und gearbeitet hatten, nachdem die Betriebe, in die sie zurückkehren sollten, so wie das Land im Bürgerkrieg versunken waren. Jene, die sich jetzt vor dem Eingang versammeln, mit Bierbüchsen oder dem „Einkoofsbeutel“ in den Händen. Die grölen und gespannt verfolgen, was die Skins, die zuerst vor das Wohnheim der Vertragsarbeiter gezogen waren, als nächstes machen. Den ersten Stein aber wird einer der Nachbarn schmeißen. Ein junger Mann mit halblangen Haaren und Stonewashed-Jeansjacke.

Sie sind Angriffe gewohnt – erst vor einem Jahr hatten sie nach einem ihr altes Wohnheim verlassen müssen. So wie sie gewohnt sind, nicht allein in die Stadt, in eine Gaststätte oder zur Disco gehen zu können. Zu gefährlich. Aber bis jetzt waren sie mit denen vor dem Haus allmorgendlich zur Schicht gefahren. Erste Welle, 4.50 Uhr. Sie hatten gelernt, dass man im Schichtbus immer mit Blick in Fahrtrichtung steht und wie man dabei schlafen kann.

Der Pförtner kroch unter jedes Bett

Bei Brigadefeiern hatten sie allein an ihrem Tisch gesessen, aber manchmal hatte einer sie zum Geburtstag in sein Haus eingeladen. In ihre Zimmer – die sie sich teilten und dafür pro Mann so viel zahlten wie die Einheimischen für eine ganze Wohnung – durften sie nicht einfach einladen. Wenn sie ein Mädchen mit in die Mauer brachten, musste das spätestens um 22 Uhr das Haus verlassen. Der Pförtner kam und kroch unter jedes Bett. Raus!

Zu Hause war Krieg. Irgendwann würde der vorbei sein und sie zurückkehren. Die guten Anzüge aus den Wohnheimschränken holen und die Schichtbusse ein letztes Mal besteigen – diesmal, um nach Schönefeld zu fahren. Vor dem Eingang würden die Nachbarn und Kollegen stehen und winken. Dachte man.

Als wenig später in diesem September 91 Busse vorfahren, werden vor dem Haus die Scherben zerborstener Fensterscheiben und die Reste der Brandsätze liegen. Es werden Anwohner davor stehen und klatschen. Sie werden auch winken, in unverhohlener Schadenfreude. Vor dem Eingang stehen die hastig gepackten Taschen der Wohnheim-Insassen und ein paar Kisten mit dem, was durch die Steine und Molotow-Cocktails nicht zerstört wurde. Schnell verladen sie es und verschwinden in den Bussen. Eine Armee der Gedemütigten, Vertriebenen.

In Maputo angekommen werden sie lernen, dass immer noch Krieg ist und hier kein Platz für sie. Sie werden keine Arbeit bekommen und in Armut leben – falls sie überleben. Die sechzig Prozent ihres Lohns, die die DDR einbehalten hatte, werden sie nie bekommen, ebenso wenig wie Arbeitslosengeld, eine Entschädigung oder ihre Rente. Sie wissen nun, was sie tatsächlich waren: Sklaven.

Von Grit Lemke erschien soeben das Buch „Die Kinder von Hoy“, Buchpremiere ist am 3. Oktober, 16 Uhr im Pfefferberg-Theater.