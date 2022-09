Humboldt Forum: 24-Stunden-Programm, Eintritt ungeklärt Mit einem 24 Stunden dauernden Programm hat das Humboldt Forum in Berlin am Samstag seine Türen für das Publikum geöffnet. In dem 680 Millionen Euro teuren P... dpa

Claudia Roth (Bündnis90/Die Grünen), Kultursenatorin, steht im Rahmen des Festaktes zur letzten Teileröffnung im Humboldt Forum. Joerg Carstensen/dpa

Berlin -Mit einem 24 Stunden dauernden Programm hat das Humboldt Forum in Berlin am Samstag seine Türen für das Publikum geöffnet. In dem 680 Millionen Euro teuren Projekt hinter der umstrittenen rekonstruierten Schlossfassade sind damit erstmals alle Ausstellungsflächen der insgesamt rund 40.000 Quadratmeter zu erkunden. Gezeigt werden Exponate aus Asien, Afrika, Amerika, Ozeanien und aus Berlin. Für den Tag und die Nacht war ein Programm mit Festival, Konferenz, Thinktank und Open-Air-Club vorbereitet.