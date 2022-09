Humboldt Forum als „Ort der Debatten“ komplett eröffnet Nach einer ersten Teileröffnung 2021 ist das Humboldt Forum jetzt komplett zugänglich. Auch die als koloniales Raubgut geltenden Benin-Bronzen sind zu sehen.... dpa

Zahlreiche Gäste kommen zum Festakt zur letzten Teileröffnung des Humboldt Forums. Joerg Carstensen/dpa

Berlin -Mit einem Festakt ist das Humboldt Forum in Berlin am Freitag nun in allen Ausstellungsbereichen komplett zugänglich. Das 680 Millionen Euro teure Projekt hinter der umstrittenen rekonstruierten Schlossfassade war 2020 zunächst digital und dann im vergangenen Jahr in zwei ersten Teilschritten eröffnet worden.