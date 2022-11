Humboldt Forum verschärft Regeln für private Spenden Nach umstrittenen Spenden hat das Humboldt Forum in Berlin seine Regelungen für private Geldgeber verschärft. Die zehn Jahre alte Richtlinie sei „nicht ausre... dpa

ARCHIV - Die Inschrift unterhalb der Kuppel ist auf dem Neubau vom Berliner Schloss, dem Humboldt Forum, zu sehen. ild Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivb

Berlin -Nach umstrittenen Spenden hat das Humboldt Forum in Berlin seine Regelungen für private Geldgeber verschärft. Die zehn Jahre alte Richtlinie sei „nicht ausreichend präzise“ gewesen, hieß es am Montag in einer Mitteilung des Kultur- und Ausstellungszentrums. Zuvor hatte es Debatten gegeben, nachdem als antisemitisch und antidemokratisch interpretierte Äußerungen eines bereits gestorbenen Spenders bekannt geworden waren.