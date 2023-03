Humboldt Forum zeigt Vergänglichkeit als Antrieb für Kultur Der Tod als Drama in fünf Akten. Im Berliner Humboldt Forum befasst sich eine Ausstellung mit unserem Wissen um Vergänglichkeit und dem daraus folgenden Antr... dpa

ARCHIV - Blick in die Ausstellung «Un_endlich. Leben mit dem Tod» im Humboldt Forum. Fragen zum Tod und dem Umgang damit werden mit Installationen und Raumerlebnissen multimedial und interaktiv thematisiert. Besuchern steht die Ausstellung vom 01. April bis 26. November offen. Gerd Roth/dpa

Berlin -Der Tod als Drama in fünf Akten. Im Berliner Humboldt Forum befasst sich eine Ausstellung mit unserem Wissen um Vergänglichkeit und dem daraus folgenden Antrieb für Kunst, Kultur und Wissenschaft. „Un_endlich. Leben mit dem Tod“ ist von Samstag an bis zum 26. November in dem Kultur- und Ausstellungszentrum im Herzen Berlins zu sehen. „Die Gewissheit des Todes verbindet alle Menschen und ist gleichwohl eine der letzten großen Unbekannten“, umschrieb Hartmut Dorgerloh, Generalintendant des Humboldt Forums, das Thema.