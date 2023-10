Hund mit Migrationshintergrund vom Mittelmeer: Angst auf der Straße

Hundehalter haben den Ruf, kommunikative Leute zu sein, und man sieht ja auch oft Menschen mit Leine an der Hand zu zweit oder in Grüppchen ins Gespräch vertieft. Ich kenne einige Geschichten von Freundschaften, gar Liebesbeziehungen, die durch Hunde entstanden sind. Manche durch Trennung oder Tod vereinsamte Frauen und Männer haben mit einem vierbeinigen munteren Wesen an der Seite Gleichgesinnte getroffen und neuen Mut gefasst.

Mit den Hunden ist es wie mit Menschen: Die einen sind kontaktfreudig, andere schüchtern. Der beste Hund, mit dem ich zusammenleben durfte, war nur an ausgewählten Artgenossen interessiert. Lotta liebte ihren Bruder Paul, ihre Freundin Lilly, den jungen Retriever Louie; und ließ sich sonst kaum auf andere Hunde ein. Wenn auf der Straße welche anscharwenzelt kamen und gleich einen auf Kumpelkontakt machen wollten, wandte sie sich lieber den Menschen zu.

Inzwischen aber habe ich ein zwar im Hundeumfeld unternehmungslustiges Tier erwischt, doch Begegnungen auf dem Bürgersteig bedeuten Stress für Toni. Warum ist er denn so ängstlich?, fragen Leute. Ja, warum? Es stand nicht im Beipackzettel der Vermittlerorganisation. Die Formulierung „fasst schnell Vertrauen“ haben wir als Euphemismus entlarven können. Die Schrecklichkeiten lassen sich heute genauer eingrenzen: Vor allem Kinder, Männer in Gruppen und Roller jagen Toni Angst ein, außerdem die Sirenen der Kranken- und Polizeiwagen.

Angsthund in Not

Manchmal, wenn diese furchtsame Mischlingshündin im Auslaufgebiet vergnügt durch die Gegend tobt, fragt jemand mit Kennerblick, ob sie aus dem Tierschutz komme. Das dreiteilige Sicherheitsgeschirr ist ein leicht erkennbares Zeichen dafür. Unsere kleine Griechin trägt es immer noch, inklusive GPS-Tracker. Und dann tauschen wir Erfahrungen, in denen andere Länder vorkommen. Viele Berliner Hunde sind Migranten aus Mittelmeerstaaten.

Kürzlich begegnete uns neben der kleinen Grünanlage am Ende unserer Straße ein hübscher kurzhaariger braun-schwarzer Hund mit so einem typischen Geschirr, offenbar ziellos und eilig unterwegs. Ein paar Schritte weiter tigerte eine Frau um ein großes Auto mit offenen Türen. Sie wirkte nervös, ging immer wieder ein Stück weg vom Fahrzeug, dann wieder hin, rief einen Namen. Sie hielt eine Leine in der Hand. Ich neige nicht dazu, fremde Leute anzusprechen, aber wir kamen schnell überein, dass es in ihrer Notsituation vielleicht ein guter Trick wäre, wenn mein Hund in ihr Auto spränge.

Da thronte nun Toni auf dem fremden Beifahrersitz als Vorbild und Lockmittel für einen anderen Angsthund. Das flüchtende Tier war noch nicht lange in Berlin, adoptiert aus Spanien, und wie Toni leicht zu erschrecken. Meine frühere Hündin Lotta, die gelassen an Rollern vorbeigehen konnte, sich von unbekannten Männern und ganzen Kindergruppen streicheln ließ, war bloß mit Überredung ins Auto zu bekommen und ertrug es drinnen nur auf dem Schoß einer vertrauten Person. Die scheue Toni empfindet Autos als Schutzräume. Der Ausreißer näherte sich neugierig. Als seine Besitzerin wieder mit der Leine ankam, flitzte er jedoch von dannen. Ich hoffe, die Geschichte ist gut ausgegangen. Nach einer Stunde kamen wir wieder an der Stelle vorbei; von Frau, Auto und Hund war nichts mehr zu sehen.