Ich bin zum ersten Mal mit einem Mann zusammen. Wann muss ich mich festlegen?

Sebastian, 26: Lieber Herr Lenné, ich bin seit einigen Wochen das erste Mal in meinem Leben mit einem Mann zusammen. Das ist alles neu für mich, ich merke, dass ich zu ihm eine Bindung und eine Nähe aufbauen kann, die ich zu Frauen in der Form nie hatte. Gleichzeitig klappt es mit dem Sex noch nicht so, für mich ist das Neuland. Er ist ein paar Jahre älter und sehr erfahren. Kürzlich machte er so eine ironische Andeutung, dass ich nur mit ihm spielen würde, um mich zu entdecken und dann zu Frauen zurückzukehren. Ich glaube, er möchte was Ernstes, ich weiß nicht wirklich, was ich will. Was tun?

Lieber Sebastian, erst einmal beglückwünsche ich dich dazu, dass du deinen verschiedenen inneren Strömungen nachgehen kannst. Sicher ist es im Berlin von 2023 einfach, vielleicht sogar selbstverständlich, den unterschiedlichen erotischen und menschlichen Verlockungen nachzugehen – und ihnen auch ein bisschen zu erliegen. Als ich in den 60er-Jahren Kind war, war für viele Bisexualität oder Homosexualität noch ein Tabuthema. Sie war entsetzlicherweise noch strafbar und damit auch kein Teil der Öffentlichkeit. Die Jungs vom Lande mussten erst in die Stadt fahren, um überhaupt zu verstehen, was sie da fühlen, wie das heißt und dass das normal und gesund ist. Soweit also: Genieße deine Freiheit!

Man kann Liebe und Bindung nur bedingt steuern

Jetzt bist du erst 26 und schaust dich in deinem Leben um. 26 ist nicht mehr Anfang 20, ist aber auch noch nicht 32. Du bist also noch – wenn auch schon forteschritten – in einer Lebensphase des Orientierens. Etwas in dir hat dabei schon begonnen, sich auf die mittlere Lebensphase vorzubereiten. Viele haben dann einen sicheren Beruf und wollen etwas Familiäres – ob mit Mann oder Frau, mit oder ohne Kinder, bleibt jedem überlassen.

Deine Fragen lauten: Bist du wirklich schwul? Und ist das schon ein Mann für länger oder gar für immer? Das sind zwei große Fragen. So wie du es beschreibst, scheint mir dabei die Frage nach deiner sexuellen Orientierung leichter zu beantworten. Die zweite Frage, ob er schon der Richtige ist, kann wohl nur vom Leben selbst beantwortet werden. Liebe und Bindung kommen von ganz unten in uns. Sie sind sehr mächtig, haben aber kaum Worte und nur wenige Details. Wir können sie einladen und ein wenig steuern, aber Ende bestimmen sie, wie bedeutend ein Mensch für uns ist und bleibt. Es wird euch nichts anderes übrigbleiben, als eure inneren Bewegungen freundlich miteinander zu teilen und gemeinsam zu wachsen. Genießt es.

