„Reich und schön“, so haben Frederick Lau und Kida Khodr Ramadan ihren neuen Podcast genannt. Älteren Semestern und TV-Junkies fällt dabei sofort die gleichnamige, ölige US-Hochglanzserie ein, die im Original „The Bold and the Beautiful“ heißt und in der Modeszene der Glamour-Metropole Los Angeles spielt. Auch im Podcast der beiden Berliner Schauspieler geht es um Mode – allerdings weniger um High Fashion, sondern vielmehr um echten hauptstädtischen Streetstyle.

Kida Ramadan, 45, geboren in Beirut und aufgewachsen in West-Berlin, preist in Folge eins das weiße Feinripp-Unterhemd: „Das ist, glaub ich, so ein Araber- oder auch Türkending. Wenn du schwitzt, das zieht den Schweiß ein, und das andere T-Shirt bleibt dann so schweißlos. Ohne das Ding kann ich nicht aus dem Haus, Bruder.“ Frederick Lau, 32, geboren und noch immer beheimatet in Berlin-Steglitz, hat noch nie Ripp getragen, dafür stehe er auf Chucks, sagt er. Die wiederum findet Ramadan schlimm und setzt im Sommer lieber auf Birkenstocks, „das ist für mich das Nonplusultra.“ Früher habe er Sandalenträger ausgelacht, aber heute ...

Kida Khodr Ramadan: „Wenn einer über Aldi redet, beleidigt er mich“

Niemals auslachen würde Ramadan, dessen Familie in den Siebzigern vor den Schrecken des libanesischen Bürgerkriegs aus der Heimat geflüchtet war und in Berlin zunächst in einem Kreuzberger Asylbewerberheim lebte, Menschen mit Aldi-Tüten. Die richtige Tasche für Männer, auch so ein Thema, das die Neu-Podcaster in der knapp einstündigen ersten Folge von „Reich und schön“ verhandeln. „Wir sind mehr so die Tütentypen“, stellen die Schauspieler, die schon seit vielen Jahren befreundet sind, gemeinsam ein Buch geschrieben und oft zusammen gedreht haben, einmütig fest. Er sei auch schon mit einer Plastiktüte in den Urlaub gefahren, sagt Ramadan, der für seine Rolle als Toni Hamady in der Serie „4 Blocks“ unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. „Wenn einer über Aldi redet, beleidigt er mich“, sagt der sechsfache Vater, „das war meine Kindheit, die hatten die besten Tüten.“ Dann kichert Frederick Lau, und beide schwärmen von Nussbeisser-Schokolade, Zitronenkrümeltee und River Cola vom Discounter.

Was an mancher Stelle so dahingeplaudert wirkt, ist in Wahrheit wahnsinnig unterhaltsam und steckt voller lebensnaher, lustiger Weisheiten. Professionell produziert ist es auch, dafür sorgen die Macher des Berliner Studio Bummens in der Holzmarktstraße, wo auch andere Erfolgspodcasts wie „Feel the News“ mit Jule und Sascha Lobo, „Apokalypse & Filterkaffee“ mit Micky Beisenherz, „Baywatch Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf oder die sechsteilige Dokuserie „Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?“ entstanden sind.

„Fest & Flauschig“ und Drosten-Talk: Podcasts werden immer populärer

Warum mischen nun auch Kida Ramadan und Frederick Lau, der ehemalige Berliner Judomeister und zweifache Deutsche-Filmpreis-Gewinner (für „Die Welle“ und „Victoria“), im Podcast-Business mit? Das dürfte zunächst einmal am Erfolg dieses Mediums an sich liegen: Durch die wachsende Verbreitung von Smartphones und den Erfolg einzelner Produktionen wie „Fest & Flauschig“ oder „Coronavirus-Update“ mit Charité-Virologe Christian Drosten sind Podcasts von Jahr zu Jahr populärer geworden.

Andererseits sind Ramadan und Lau schon bekannt und erfolgreich durch das, was sie bislang taten. Daher müssen weitere Beweggründe her. „Es gibt bisher kein original Berliner Duo im Podcast-Game. Da mussten wir jetzt Abhilfe schaffen“, sagt Ramadan, und sein Freund ergänzt: „Wir machen einen Podcast, weil wir nicht auf den Mund gefallen sind, sondern auf den Asphalt, weil wir unterschiedliche Ansichten haben, aber trotzdem das Gleiche denken.“

Der Name „Reich und schön“ spielt natürlich auf der Klischee-Klaviatur, denn eigentlich soll es in den wöchentlichen Folgen, die immer dienstags überall da laufen, wo es Podcasts gibt, um die Frage gehen, wie man erfolgreich wird. Wie erkennt man sein wahres Talent? Wie geht man mit Niederlagen um, wenn das Leben anders verläuft als ursprünglich geplant? Kida Ramadan und Frederick Lau mögen da auch keine allgemeingültige, universelle Antwort haben, vom Aufstieg aus einfachen Verhältnissen aber können sie aus erster Hand berichten.

Ramadan verließ die Schule in Kreuzberg ohne Abschluss: „Ich bin nach der Neunten abgegangen, ich hatte keinen Bock mehr.“ Stattdessen half er im Restaurant seines Vaters und tanzte zusammen mit türkischen und arabischen Jugendlichen Breakdance vor Touristen auf dem Kudamm. Frederick Lau ging zwar auf eine Privatschule, die bezahlte er aber von seinem eigenen Geld, das er verdiente, seit er zehn Jahre alt war, wie er im Podcast betont. In dem Alter hatte sich Lau bereits für seine erste Filmrolle beworben. Und in der Schule? „Da war ich der Einzige, der sich die Scheiße selber erarbeitet hat“, erzählt er. Seinem Kumpel fällt zum Thema Schule auch noch was ein: der Kunstunterricht. „Weißt du, was das Ekligste war? Dieser Tuschkasten, ich fick mein Leben, Bruder.“

Was lernen wir noch in Lektion eins, die unter dem Titel „Du musst Fehler zulassen“ steht? Dass man sich seinen Erfolg erarbeiten und diszipliniert sein muss („Ich war immer pünktlich“), dass es nicht um Perfektionismus geht, sondern darum, in einer Sache besonders zu sein („Das kannst du nicht lernen, Digga“), dass man nicht aufgeben darf, auch wenn es mal schlecht läuft und dass jeder mal klein anfangen und sich seinen Erfolg erarbeiten muss: „Die Leute denken, wir haben Glück gehabt, die Agenturen besorgen uns die Jobs. Die wissen nicht: Wir haben auf Schultern geklopft von Leuten, die nicht mal 50 Cent wert waren, wir haben auch Türklinken geputzt.“

Das klingt ein bisschen nach Binse, ein bisschen wie die typische Aufstiegserzählung aus dem Gangsta-Rap. Nur: Bei Lau und Ramadan ist die Erzählung niemals protzig, sondern vielmehr von sympathischer Lakonie. Der authentische Berliner Einschlag erledigt den Rest. Die Anekdoten aus der Filmwelt und dem Leben dieser beiden Freunde, sie spielen in Babelsberg, Kreuzberg und Mitte, sie sind mit viel Herz und ohne Arroganz erzählt. Eine lautet so: Kida Ramadan wurde auf der Auguststraße kürzlich von Angela Merkels früherem Sprecher Steffen Seibert angesprochen. Dieser erzählte ihm, dass die Ex-Bundeskanzlerin alle seine Filme gesehen habe. Merkel ist sein Fan? Da blieb selbst dem wortgewandten Ramadan mal kurz die Spucke weg.

