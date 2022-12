Ich liebe meine Freundin, aber hasse ihren Hund

Sie fragen, unser Mann für die Liebe antwortet. Diesmal: Ein Paar will zusammenwohnen, doch der Mann hat panische Hundeangst. Wer muss ausziehen?

Reiner, 42: Meine Freundin und ich sind seit drei Jahren ein Paar. Eigentlich läuft alles wunderbar bei uns und wir würden gerne zusammenziehen. Das Problem: Sie hat einen Dobermann und ich große Angst vor Hunden. Sie versucht mir natürlich stets zu vermitteln, dass ihrer nicht gefährlich ist und ich glaube ihr das auch – trotzdem kann ich meine Sorgen nie ganz ausschalten und fühle mich in ihrer Wohnung zusammen mit dem Hund ständig unwohl. Auch, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn sie ihn wegen mir aus Zimmern aussperren muss, wenn ich dort bin. Meine Freundin hofft immer noch, dass ich irgendwann über die Angst hinwegkomme und der Hund in einer gemeinsamen Wohnung bei uns leben könnte. Aber ehrlich gesagt sehe ich schwarz. Was tun? Ich kann sie doch auch nicht bitten, den Hund wegzugeben, oder?

Lieber Reiner, das scheint mir eine weitere echte Entweder-Oder-Frage zu sein. Kinder oder keine Kinder, monogam oder offene Beziehung und vielleicht noch die Wahl des Wohnortes sind in meiner Praxis die Fragen, bei denen es kein „Einerseits-Andererseits“ und schon gar kein „Sowohl-als-auch“ gibt. Alles andere, wie Geschirr ausräumen, Schnarchen, Kinder abholen – sogar Geld, Sex und Arbeitszeit – lässt sich normalerweise innerhalb der Grenzen einer Liebesbeziehung gut regeln. Wenn Paare sich dennoch deswegen streiten, ist das Problem fast immer ein Hinweis auf ein eingeschränktes tiefes Vertrauen auf der Bindungsebene. Diese Partner haben eine kaum gefühlte, aber mächtige Scheu, sich dem anderen mit ihren Bedürfnissen zu öffnen und damit auch, sich ihm zuzumuten.

Sie liebt den Hund schon länger als dich

Bei euch scheinen diese Gespräche über eure Wünsche und Bedürfnisse stattzufinden. Sie möchte dich und den Hund und du kannst ihr deine Angst vor Hunden vermitteln. Wahrscheinlich ist sie auch ihrem Hund sehr nah und er bedeutet ihr viel. Sie ist diese Liebe zu ihm schon vor ihrer Liebe zu dir eingegangen. Ihr seid drei Jahre zusammen, wahrscheinlich übst du schon die ganze Zeit, den Hund zu mögen und dich nicht zu fürchten, und sie wird schon alles mögliche versucht haben, euch beide zusammenzubringen. Bisher scheint es nur wenig genützt zu haben. Daher fürchte ich, ihr werdet tatsächlich nicht so bald zu dritt zusammenwohnen können. Ob ihr euch deswegen trennen müsst, ist eine andere Frage. Es bleibt euch nur, weiter darüber zu sprechen, immer wieder neu abzuwägen und vor allem, euch nicht für eure Liebe und eure Ängste zu schämen. Richtig schwierig wird es erst, wenn ihr noch Kinder bekommen wollt.

