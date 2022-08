Christine, 35: Ich bin eine erfolgreiche Frau. Mein Freund ist eher etwas unterwürfig im Alltag, was ich okay finde. So war das bei mir immer schon. Beim Sex würde ich gerne hart angepackt werden, was widersprüchlich ist und ich selbst nicht richtig verstehe. Manchmal schäme ich mich dafür. Woher kommt dieser Gefühlsmix?

Liebe Christine, ja, so sind wir. Die meisten Menschen wären sicher gerne an der einen oder anderen Stelle eindeutiger – kohärenter. Aber wir sind getrieben von sich zum Teil stark widersprechenden Bedürfnissen.

Wir wollen in der Konkurrenz besser sein als der Kollege, und wir wollen sozial der alten Dame über die Straße helfen. Wir wollen treu sein, um unserem Nachwuchs für seine gesunde Entwicklung ein entspanntes Zuhause zu bieten. Wir wollen aber auch immer wieder mal mit anderen Partnern Sex haben. Wir wollen morgens in die Welt hinaus, Neues erleben und abends wieder zurück in die gewohnte Wohnung, zum selben Partnern mit denselben Kindern.

Jedes Bedürfnis hat seine Zeit. Jedes Bedürfnis braucht seinen Platz. Im Beruf bist du erfolgreich, deine Freund macht alles mit. Du hast die Kontrolle. Im Bett soll er dich hart anpacken. Er soll es dort auch so machen, wie du es möchtest. Dein Freund hat es scheinbar „einfach“, er muss nur machen, was du willst. Er kann so hinter dieser „Dienstleistung“ im Verborgenen bleiben.

Wir Menschen haben ein natürliches Bedürfnis, unser Leben ausreichend zu kontrollieren und zu steuern. Wir haben auf der anderen Seite auch das Bedürfnis, uns fallen zu lassen und uns geborgen zu fühlen. Es könnte sein, dass sich hinter deinen widersprüchlichen Gefühlen eine ganz leise, aber tiefe Art von Einsamkeit verbirgt. So könnte in dem Wunsch, „hart angepackt zu werden“, das Misstrauen davor verborgen sein, dich wirklich fallen zu lassen. Gleichzeitig könnte dein Dich-Schämen auch ein Zeichen dafür sein, dass hier etwas wirklich nah an dich herankommt. Sich hinzugeben könnte ein großes Wagnis für dich sein – und eine noch größere Erfüllung. So, wie man sich nicht mit aller Kraft entspannen kann, kann man auch nicht die Kontrolle darüber behalten, wie man aufgefangen wird. Das macht der Fänger auf sein Weise, und der frei Fliegende lässt los und fällt hinein in die Sicherheit – wenn er vertrauen kann.

Vielleicht muss dein Freund etwas weniger unterwürfig werden und dich im Sex so nehmen, wie er es möchte. Vielleicht entsteht so ein neuer tiefer Blick zwischen euch. Frag ihn, was er wirklich möchte – nicht nur im Bett.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.