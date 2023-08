Warum Neukölln und ich nie zusammengepasst haben

Bei einer Party ging es neulich darum, wer wo in Berlin wohnt. Es ist eine Frage, die oft gestellt wird, wenn man Leute neu kennenlernt. Nach: Was machst du, kommt: Wo wohnst du? Denn die Antwort auf diese Frage trägt zu dem Bild bei, das man von der neuen Bekanntschaft gewinnt. Der Wohnort sagt etwas, ist ein Hinweis auf den Lebensentwurf des Gegenübers. Jedenfalls ist das in Berlin so. Und nur so war auch das Verhalten einer meiner Gesprächspartnerinnen an diesem Abend zu erklären.

„Ich wohne in Neukölln“, sagte ich. Sie lebe in Prenzlauer Berg, sagte sie. „Aber aus Versehen.“ Es sei einfach so gewesen, dass sie ausgerechnet dort eine Wohnung gefunden hätten, als sie und ihr Freund nach Berlin gekommen seien. Das war vor drei Jahren. Ausgesucht hätten sie sich diesen Bezirk nicht. Er sei ihnen zu bürgerlich, zu wenig divers. Gesucht hätten sie da, wo ich wohne, auch in Kreuzberg, aber ich wisse ja, wie schwierig es sei. Sie tat wirklich alles, damit niemand Rückschlüsse von ihrer Berliner Nachbarschaft auf sie selbst ziehen würde. Sie ist Anfang 30, politisch links, und wollte auf keinen Fall mit ihrem Berliner Wohnort identifiziert werden.

Ich, die seit Ende 1987 in Berlin lebe, fand bemerkenswert, wie sehr sich das Image von Prenzlauer Berg gewandelt hat. Auch kenne ich es selbst zu gut, dass einem sein Bezirk peinlich ist. Ich bin 1991 nach Neukölln gezogen, kurz nach Mauerfall und Hauptstadtentscheidung, kurz vor dem prognostizierten großen Aufschwung Berlins, der auch so trübe Nachbarschaften mit nach oben reißen sollte, wie es Nord-Neukölln damals eine war. Er kam nur nicht, der Aufschwung. Neukölln kam nicht, und in unserem Haus standen zahlreiche Wohnungen leer. Eine im Hinterhaus hatte kaputte Fenster, dort nisteten Tauben, deren aggressives Gurren mich morgens weckte. Ausgehen konnte man hier nirgendwo, wenn einem die Eckkneipen mit Namen wie „Zum fröhlichen Trinker“ oder „Weserquelle“ missfielen. Heute alles unvorstellbar.

Endstation Neukölln?

Damals titelte der Spiegel „Endstation Neukölln“, das war 1997. Von Verslumung in meinem Bezirk war die Rede, von Schüssen, die über die Straße peitschen, und dass das Alltag sei, von der riesigen Menge von Sozialhilfeempfängern, die dort leben. Im Text wurde eine Hauswartsfrau zitiert: „Neukölln is’ nur noch een Staubsaujer für Asoziale aus der janzen Stadt.“ Ich hatte eine schöne Wohnung in einem Altbau, mit abgezogenen Dielen, Stuck, einem grünen Innenhof – und nette Nachbarn, aber es war mir wirklich unangenehm, die Frage zu beantworten, wo in Berlin meine Wohnung liegt.

An den Wohnungsgesuchen im Magazin Tip konnte man ablesen, welche Bezirke in den 90er-Jahren begehrt waren: An erster Stelle stand Prenzlauer Berg, der Bezirk, der nach dem Mauerfall seinen großen Aufschwung nahm, wo es jede Menge Bars gab, Restaurants, Clubs, wo sich die Stadt nach dem Mauerfall neu erfand. Dann folgte Kreuzberg, danach Friedrichshain, und ziemlich abgeschlagen Schöneberg und Charlottenburg.

Mitte der 2000er-Jahre kam Nord-Neukölln dann tatsächlich, Kreuzkölln entstand. Ich wohnte damals nicht in Berlin und winkte ab, wenn Freunde entsprechende Nachrichten schickten, weil ich es nicht glauben konnte. 2012 kam ich zurück, da war die Entwicklung auf dem Höhepunkt. Alle hätten ihm gesagt, er müsse in Neukölln wohnen, erzählt ein Kollege, der in diesem Jahr nach Berlin zog. Das sei der Bezirk, in dem gerade was abgehe. Heute nerven ihn die Leute, die Neukölln nur mit rosa Brille sehen, so wie das Londoner Stadtmagazin Time Out, das Neukölln als einen der coolsten Stadtteile der Welt feiert. Und genauso nerven ihn diejenigen, die Neukölln als No-go-Area beschreiben.

Mangel an anderen Lebensformen in Prenzlauer Berg

Die Wohnung bei uns, in der damals die Tauben wohnten, wird heute von einer Frau aus Skandinavien bewohnt. Sie hat 700 Euro bezahlt für den Quadratmeter, das war vor 20 Jahren. Sie hat Wände herausgerissen, die Küchenzeile ist aus Edelholz, auf den grau gelackten Dielen stehen Designer-Möbel. In die anderen leerstehenden Wohnungen sind ein Musikproduzent eingezogen, ein weiterer Skandinavier, der im diplomatischen Dienst ist, im vierten Stock wohnt ein Therapeut. Die Wände sind gespachtelt, die Grundrisse großzügig. Neukölln ist gekommen, nur halt anderthalb Jahrzehnte später als erwartet.

Und was ist mit dem Prenzlauer Berg passiert, der Mekka-Nachbarschaft der 1990er-Jahre? Alle wollten damals dorthin, und ich kenne genug Leute, die von Neukölln, Kreuzberg, Charlottenburg und aus Westdeutschland kommend dort Wohnung genommen haben. Es gab dort auch Leerstand, es gab Hausbesetzungen, aber später mussten auch viele Ureinwohner weichen, die nach Rückübertragung und Modernisierung die Miete nicht mehr zahlen konnten. Ein noch nie dagewesener Bevölkerungsaustausch fand statt. Es war trotzdem cool, dort zu wohnen; der Bezirk taugte als Distinktionsmerkmal, lange Zeit jedenfalls, und eigentlich bis heute, nur anders.

Als erstes mäkelte eine Bekannte an Prenzlauer Berg herum, die in den 1990er-Jahren aus Neukölln dorthin gezogen war. Sie lebt in einer schönen Altbauwohnung mit unverbaubarem Parkblick, aber sie, die selbst kinderlos ist, störte sich irgendwann an den vielen jungen Eltern, den vielen Kinderwagen, den glücklichen Kernfamilien, dem Mangel an anderen Lebensformen. Ich schlug ihr vor, nach Neukölln zurückzuziehen, dort habe sie all diese Probleme nicht. Hat sie nicht gemacht. Aber wenn sie heute gefragt wird, wo sie wohnt, versieht sie die entsprechende Information mit dem Zusatz, sie lebe schon seit 1997 dort, damit klar ist, dass sie dorthin zog, als die Nachbarschaft noch cool war.

Berliner Stadtteile, die man in ganz Deutschland kennt

Das ist mir öfter begegnet, dieses Kokettieren mit der Unzufriedenheit über den Prenzlauer Berg: die vielen Kinder, die vielen Schwaben, die vielen Bio-Deutschen. Maxim Biller nannte das Viertel ironisch eine „national befreite Zone“. Es wohnen dort auch Ausländer, nur kaum welche „of Color“. In allen Fällen blieb das Jammern über die unterkomplexe Nachbarschaft folgenlos. Es lebt sich dort einfach zu angenehm. Und inzwischen ist es ja auch wirklich schwer geworden, überhaupt noch eine Wohnung innerhalb des S-Bahnrings zu finden.

Es gibt nicht so viele Berliner Stadtteile, die man in ganz Deutschland kennt oder sogar in Paris, London oder New York. Genau wie Neukölln ist Prenzlauer Berg so ein Stadtteil, oder er war es zumindest mal. Ich schätze, sein Stern in Sachen Bekanntheit ist am Sinken. 2009 war das noch nicht so. Damals wurde das neue Unbehagen mit diesem kometenhaft zur Elite aufgestiegenen Wohnort in ganz Deutschland diskutiert, als nämlich Die Zeit einen großen Text über den Prenzlauer Berg veröffentlichte. Der Autor prägte den Begriff „Bionade-Biedermeier“. Und es stimmt ja, Prenzlauer Berg hat sich mit seinen älter werdenden Bewohnern verändert. Sie haben jetzt Kinder, und alle auf der Straße müssen nach zehn schön leise sein, denn sie brauchen ihren Schlaf. Die Schriftstellerin Anke Stelling richtete in ihrem Roman „Bodentiefe Fenster“ ihren unerbittlichen Blick auf das Leben in einer Baugruppe, dieser Kerneinheit des besseren Lebens im grünen Milieu bis hin zum Schilf an den Mülleimerstellplätzen. Und die Schauspielerin Heike Makatsch sagte neulich über ihre Nachbarschaft: „Hier wachsen die Kinder mit dem Gefühl auf, die Welt sei einigermaßen okay und safe.“

Das stimmt wahrscheinlich und ist in Neukölln eher nicht der Fall. Ich habe mich oft gefragt, welches Bild meine Kinder hier von der Welt gewinnen, wenn sie am Hermannplatz in die U-Bahn steigen, bei Karstadt einkaufen gehen, wo unter dem kleinen Dachvorsprung die Obdachlosen liegen.

Pamela Guest für Berliner Zeitung am Wochenende

Mit Kreuzberg kann man nichts falsch machen

Auch andere Berliner Bezirke haben einen Ruf – oder einen zu verlieren. Friedrichshain schien sich Anfang der 1990er-Jahre ähnlich zu entwickeln wie Prenzlauer Berg, konnte auch mit einer fast lückenlosen Altbausubstanz aufwarten, mit Bars, Clubs und Restaurants. Aber Friedrichshain hat es nie geschafft, an den Prenzlauer Berg heranzukommen. Friedrichshain ist irgendwie unbestimmt. Die Leute, die dorthin gezogen sind, lassen sich nicht einordnen.

Kreuzberg scheint der Bezirk zu sein, der die Jahrzehnte vor und nach der Wende überstanden hat, ohne sein Image grundsätzlich zu verändern. Er ist immer noch irgendwie cool, es gibt jetzt Feinkost, aber hier wäre auch jeder Diversitätsmanager zufrieden. Mit Kreuzberg kann man nichts falsch machen.

Eine Sonderrolle spielen die Plattenbaubezirke. Den Ruf der Gropiusstadt im Süden Neuköllns haben nicht die renommierten Architekten geprägt, die hier gebaut haben, sondern Christiane F. mit „Wir Kinder von Bahnhof Zoo“. Sie schrieb über ihr Wohnviertel: „Von weitem sah alles neu und sehr gepflegt aus. Doch wenn man zwischen den Hochhäusern war, stank es überall nach Pisse und Kacke. Das kam von den vielen Hunden und den vielen Kindern. Am meisten stank es im Treppenhaus.“ Das Buch erschien 1978, der Film drei Jahre später, aber Gropiusstadt hat sich bis heute nicht so richtig erholt von dieser Beschreibung.

Vororte der Ausgespuckten

„Marzahn, mon amour“ heißt ein Buch von Katja Oskamp, mit dem sie ein differenziertes Bild dieses Stadtteils zeichnet – mithilfe ihrer Kunden; sie arbeitet als Fußpflegerin. Aber die meisten kennen nur Cindy aus Marzahn. Der unter Honecker errichtete Stadtteil irgendwo da draußen im Osten mit seinen 6-, 11- und 21-Geschossern gilt denen, die dort nicht wohnen und die ihn nie besucht haben, als hässliche Platte. Kurz nach der Wende wimmelte es hier angeblich von Neonazis und ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeitern, die illegal mit Zigaretten handelten, bald kamen Spätaussiedler aus Russland dazu. Am schlechten Image ändern auch die in regelmäßigen Abständen geäußerten Beschwörungen nichts, die da lauten, Marzahn sei besser als sein Ruf. Zu DDR-Zeiten war das anders, weil man hier im Unterschied zu den Altbauten in der Innenstadt mit Kohlenkeller und Klo auf halber Treppe ein modernes Badezimmer und Zentralheizung statt Kachelofen hatte. Vor allem Westler können mit der DDR-Platte nichts anfangen.

Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Großwohnsiedlungen, die es ja auch in der BRD gab, dort schnell in Verruf gerieten, als „soziale Brennpunkte“ galten. Der Schriftsteller Saša Stanišić etwa landete auf der Flucht vor dem Krieg in Jugoslawien in meiner Heimatstadt Heidelberg. Aber nicht in der Altstadt oder einem der hübschen Altbauviertel entlang des Neckars, sondern auf dem Emmertsgrund, „Vorort der Ausgespuckten“. Ich muss zugeben, ich war noch nie dort.

Marzahn ist in Anke Stellings Roman „Schäfchen im Trockenen“ das Drohszenario für die Familie, die ihre Wohnung in Prenzlauer Berg verliert. „Wer hat gesagt, wir verdienen die Innenstadt“, sagt ihre Protagonistin, nachdem sie die Kündigung bekommen hat. In der Wohnortfrage bündelt sich vieles: Statusdenken, Klischees, das Selbstbild und die knallharten Realitäten wie Wohnungsmangel, Besitz, Vermögen. „Wenn ich die Innenstadt so dringend brauche, hätte ich sie mir halt verdienen müssen“, heißt es in „Schäfchen im Trockenen“. Es wird immer schwieriger, seinen Lebensentwurf mit der passenden Berliner Nachbarschaft zusammenzubringen.

Jetzt ist es zu spät für: „Ich wohne in Neukölln“

Und Innenstadt ist nicht gleich Innenstadt. Der Wedding oder Moabit soll immer mal wieder kommen, aber so ist es bisher nie gewesen. „Ich wohne im Wedding.“ Wie fühlt sich dieser Satz an? Nicht wie ein Statusheber jedenfalls.



Bezirke verändern sich, ihr Image, Menschen verändern sich. Und manchmal passiert das nicht synchron. Neukölln und ich sind ein Beispiel dafür. Lange fürchtete ich, jemand könne mich mit dieser Resterampe gleichsetzen, als die Nord-Neukölln einst galt. Mich abstempeln als eine, die es nicht geschafft hat in Berlin, die nicht in der Lage war, sich eine bessere Nachbarschaft zu suchen. Und heute kann ich sagen: Neukölln ist nicht mit mir gealtert. Heute gilt es als Hipster-Bezirk, auch wenn das nicht die ganze Wahrheit ist. Heute haben die Kinder meiner Bekannten aus Wilmersdorf, Prenzlauer Berg oder Kleinmachnow hier ihre Studentenbuden, und die Eltern sagen mir, wie toll, wie lebendig sie die Nachbarschaft finden, wenn sie ihr Kind mal besuchen. Mich dagegen nervt der Partylärm. „Ich wohne in Neukölln.“ Für diesen Satz und mich war es erst zu früh, und jetzt ist es zu spät.