ifa-Preis für Dialog der Kulturen an Osman Kavala Der in der Türkei inhaftierte Kulturförderer und Menschenrechtsaktivist Osman Kavala erhält in diesem Jahr den Preis für den Dialog der Kulturen des Institut... dpa

Berlin/Stuttgart -Der in der Türkei inhaftierte Kulturförderer und Menschenrechtsaktivist Osman Kavala erhält in diesem Jahr den Preis für den Dialog der Kulturen des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa). Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 10. November in Berlin verliehen werden.