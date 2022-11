Ilja Richter: Erspare mir im Internet sehr viel Ärger

Berlin -Der Autor, Schauspieler und Moderator Ilja Richter lässt die Finger weg von Social-Media-Plattformen. „Ich tausche mich im Internet nicht mit den Menschen aus, die mich entweder mögen oder nicht mögen“, sagte Richter der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor seinem 70. Geburtstag an diesem Donnerstag (24. November). „Ehe ich mich versehe, muss ich mich da eventuell mit Shitstorms befassen.“

Richter sieht gute Gründe für seine Abstinenz. „Damit erspare ich mir sehr viel Ärger, vielleicht verpasse ich auch einen gewissen Spaß, das mag ja sein. Aber ich habe so viel Spaß an so vielen Dingen, dass ich das nicht austesten will.“

Obwohl Richter regelmäßig eine Kolumne im Internet veröffentlicht, beobachtet er die sozialen Netzwerken nach eigenen Angaben nicht. „Ich nehme zur Kenntnis, was man mir erzählt.“

Richter, der von 1971 bis 1982 die Musiksendung „Disco“ präsentierte, kann sich auch den damals sehr jungen Moderator nicht auf Social Media vorstellen. „Der junge Ilja Richter war ja noch altmodischer als der jetzt.“

Sein damals konservatives Image resultierte auch aus seinem Outfit. In den Hippie-geprägten 70er Jahren präsentierte Richter seine Musiksendung mit Anzug, Hemd und Krawatte. „Der Anzug war mein Kampfanzug“, urteilte Richter nun. „Ich habe ja gelitten drunter, dass viele Linke glaubten, ich wäre rechts, weil ich da Anzug trug.“