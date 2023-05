Im Schatten des Kastanienbaums: Ein Besuch im heiligen Herzen der Festung ’Ndrangheta

Bei einer EU-weiten Razzia gegen die italienische ’Ndrangheta Anfang Mai kam es zu Festnahmen – auch in Deutschland. Unser Autor war in ihrer Hochburg. Hier schildert er sein Erlebnis.

San Luca, Kalabrien, Italien: Zwei Jungen, die die lange Pilgerreise zu Fuß angetreten haben, grüßen die Statue von Santa Maria di Polsi mit einem Gebet. Das Heiligtum Unserer Lieben Frau von Polsi ist auch bekannt als Our Lady of the Mountain. ZUMA Press/imago

Der Anruf kam spätabends: Wenn ich wirklich mitwolle, solle ich mich morgen früh um sechs am Parkplatz vor der Werkstatt in San Luca einfinden. Peppe Strangiò, dessen Nachname uns noch häufiger begegnen wird, hatte mich aus einem Bergdorf im Aspromonte angerufen, um eine vor mehreren Wochen angefragte Reisegelegenheit zur Madonna di Polsi zu vermitteln. Vor einem Monat noch hatten er und seine Bekannten mich misstrauisch begutachtet. Woher ich käme, was ich wollte, was mein Beruf wäre? Immer wieder dieselben Fragen auf dieselben Antworten: eine kleine Art der Folter. Dann sagten sie, sie würden mich anrufen.

Vor einigen Jahren war ich damit beschäftigt, Material für ein Buch über die Kultur der italienischen Mafia zu sammeln – hatte ich doch bei einer früheren Feldforschung in Neapel eingesehen, dass eine wichtige Legitimationsstrategie der Mafia darin bestand, die Gültigkeit und den Wert ihrer Lebensformen auszustellen. Ohne Ästhetik keine (Mafia-)Ethik. Nun wollte ich San Luca näher kennenlernen, den Ort, von dem es heißt, dort liefen alle Fäden der kalabrischen ’Ndrangheta zusammen. Seit mehr als dreißig Jahren wurde das Bergdorf, das von der Meerseite nur über eine Straße zugänglich ist, kommissarisch verwaltet. Jeder belagerte hier jeden: der Staat die Einwohner, die Einwohner das Rathaus, die Arbeitslosen die Bar, und die dort leer getrunkenen Bierflaschen der Billigmarke Dreher belagerten die Kirche. Vergebens spähte ich nach einer Spur von Heiterkeit oder Ausgelassenheit, lauschte ich nach einem Lachen. Die Leute behandelten mich nicht unfreundlich, aber ernst.

Der kurze Weg vom Ruhrgebiet nach San Luca

Im August 2007 hatte in einer Duisburger Pizzeria eine Schießerei stattgefunden, bei der sechs Personen das Leben verloren. Auch in diesem Fall hatte die Spur nach San Luca geführt, die Familiennamen von Tätern und Opfern fanden sich hier wieder. Weitere Familiennamen gab es kaum. Es hatte den Anschein, als hätten kalabrische Emigranten im Ruhrgebiet einen Dorfkrieg angezettelt, als könnte man rasch wieder beruhigt sein. Dass die Angelegenheit weitaus weniger lokaler Natur war, zeigte sich indes vor dem Hintergrund der Netzwerke, in die die am Massaker Beteiligten eingebunden waren. Die ’Ndrangheta, als deren Mitglieder sie identifiziert wurden, setzt jährlich 50 Milliarden Euro um. Es ist also nicht ganz unverständlich, wenn der Ortspfarrer bei anderer Gelegenheit verlautbarte: 2007 stand San Luca am Abgrund zum Weltkrieg.

Ein italienischer Carabiniere am 16. August 2007 in San Luca (Reggio Calabria), Region Kalabrien, Süditalien. Italienische Ermittler glauben, das Ziel des bandenmäßigen Mordes an sechs Menschen in Duisburg (Deutschland) identifiziert zu haben. Franco Cufari/dpa

Wie dieser noch verhindert wurde, konnte ich bei meinem Besuch in der Dorfkirche erahnen. Der Vizepfarrer, ein Sri Lanker, der vorgab, kaum Italienisch zu sprechen, und sich die meiste Zeit in der Kirche einschloss, geleitete mich, von zwei Männern begleitet, durch das kürzlich renovierte Gotteshaus. Die Statue der Weinenden Madonna, Sinnbild für den Schmerz um den getöteten Jesus, war ebenso wie die des Evangelisten Lukas, des Schutzpatrons von San Luca, von einer der „historischen“ Familien des Ortes gestiftet. Und in der Apsis zeigte sich ein Fresko der österlichen Leidensgeschichte Christi. Nur sahen die Beteiligten wie moderne junge Männer aus. War etwa die wenige Jahre nach dem Blutbad in Deutschland renovierte Kirche der Ausdruck der Versöhnung? Und: was wäre geschehen, wenn die verschiedenen ’Ndrine, anstatt Frieden zu schließen, die gegenseitige Auslöschung fortgesetzt hätten?



Diese Fragen hätte ich damals gerne Padre Giuseppe Strangiò gestellt. Ich besaß seine Telefonnummer, aber sie war stumm. Dann sagte man mir, er sei im Aspromonte, und zwar in einer im Tal gelegenen Oase, im alten Heiligtum von Polsi. Und dort, fügte man hinzu, habe man keinen Empfang.

Die Bergoase rund um Madonna della Montagna

Den Abstieg aus der digitalen in eine noch weitgehend analoge Welt versuchte ich nun mithilfe einer Pilgergruppe. Die Strecke war nicht weit, aber unpassierbar, zudem gab es keine Wegschilder. Auch dieser Teil der Infrastruktur lag völlig im Besitz der Familien von San Luca. Der alte Bus von Peppe Strangiò quietschte bedenklich, bei jeder Bremsung fürchtete ich einen Achsenbruch. Aber ich lernte eine freigebige Frau aus einem anderen Bergdorf kennen, die dort gleichzeitig als Ziegenhirtin, Tierärztin und Schlächterin wirkte. Ihr Dorf war vor einiger Zeit in die Ebene umgesiedelt worden, wie so viele andere Orte im Aspromonte, sie und ihre Eltern waren die einzigen Verbliebenen. Die meisten meiner späteren Bekanntschaften in Kalabrien verdanke ich dieser Frau, deren hohlwangiges Gesicht mit den tiefschwarzen Augen aussah wie aus einem Film von Pasolini. Sie gab mir Kaffee aus der Thermoskanne und gedünstete Paprika und führte mich die religiösen Gesänge ein, mit denen wir den Bus heil in die Oase begleiteten.

Der Blick auf die Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau von Polsi. Das christliche Heiligtum liegt im Herzen des Aspromonte-Bergmassivs. ZUMA Press/imago

Nach zwei Stunden sah man das in eine breite Senke gebettete Klosteranwesen, erreichbar nur über eine schlecht asphaltierte Straße, die nach den Regenfällen im Spätsommer häufig unpassierbar ist. Die innen barock geschmückte, äußerlich schlichte Hauptkirche der Madonna della Montagna ist eher klein, sie beherbergt eine wundertätige Marienstatue, um die sich zwei Feste im Jahr drehen. Offiziell weiß man über deren Ursprung genauso wenig wie über die Herkunft eines eisernen Kreuzes, das ein Wanderhirte als Erster entdeckt haben soll. Der Hirte hatte seinen entlaufenen Stier gesucht und ihn andächtig das von ihm selbst ausgegrabene Kreuz betrachten sehen. Menschen und Tiere sind nicht nur in dieser Legende näher beieinander, als man gemeinhin meint: In vielen kalabrischen Erzählungen erfahren die Tiere eine Humanisierung durch das Heilige, das sie zugleich dem Machtbezirk der Menschen entrückt und deren Moral infrage stellt.

Heilig für Pilger und Mafiosi

Die Bedeutung Polsis wurde mir klar, als ich die steinernen Häuser abschritt, die traditionell den umliegenden Gemeinden als Pilgerherbergen zugeordnet sind. Sie repräsentieren die Ortschaften rund um den Aspromonte am tiefsten Punkt desselben, als schlüge hier das geheime Herz, wo Dinge zu gemeinsamen Angelegenheiten gemacht und entschieden werden. Neben der Kirche wuchs zudem ein prächtiger Kastanienbaum. Innen ausgehöhlt, diente er manchen Pilgern als Schlafstätte. Zu Füßen des Baumes wuchsen die geleerten Bierflaschen. Auf den umliegenden Wiesen entspannte man sich und aß mit Plastikbesteck die mitgebrachte Peperonata. Zugleich aber galt die Kastanie als der Baum des Lebens, unter dem sich die Vertreter der verschiedenen ’Ndrine, der nach Familien und Ortschaften unterschiedenen Clans der ’Ndrangheta, versammelten. Überhaupt, so hatte ich gehört, pflegte man das Fest der Madonna von Polsi vor allem, um im Schatten eines religiösen Feiertages Abmachungen unter Verbrechern zu treffen. Vor diesem Hintergrund diente das Innere des Kastanienstamms zuletzt der polizeilichen Überwachungstechnik als Unterschlupf – bis im Herbst 2019 der Baum auf Beschluss des örtlichen Kommissars gefällt wurde.

Wenn Polsi ein Zentrum darstellt, in dem religiöse, regionale und mafiöse Identitäten sich gegenseitig bestärken und insbesondere letztere sich als respektabel ausweisen können – als gottesfürchtig, als quasidemokratisch, als verankert im Lebenszyklus einer eher armen Bevölkerung –, so liegt das auch an seiner Abseitigkeit, an den Opfern, die man bringen muss, um dorthin zu gelangen. Und am völligen Eintauchen in eine weitgehend vortechnische Welt, in der sich alte Kommunikationstechniken als überlegen erweisen: Tanz, Gesang, Flüstern. Und natürlich in die Welt gesetzte Gerüchte, die man nicht nur im Schatten des Kastanienbaums reflektiert. Polsi erscheint als archaisches Gegenstück zur globalisierten ’Ndrangheta – nicht auszuschließen, dass es dadurch auch seine Autorität gegenüber der Verbrecherorganisation behielt.

Der Pfarrer als Vermittler

Etwas Ähnliches gilt auch für deren Ursprungslegende. Anstatt in den Bergen spielt sie auf einer Insel und erzählt von Osso, Mastrosso und Carcagnosso, drei spanischen Rittern, die die Ehre einer geschändeten Frau wiederherstellten. Diese Frau mochte Kalabrien symbolisieren. Auffällig ist vor allem, dass diese Mafia gleichsam als von außerhalb kommend vorgestellt wurde. Ob ihre Protagonisten sich als Außenseiter einer Gesellschaft sahen, die sie erst erlösen sollten? Einst von den Spaniern, heute von Rom?

Eine Frau betet während der Pilgerfahrt nach Santa Maria di Polsi. ZUMA Press/imago

Darüber hätte ich gerne mit Padre Strangiò gesprochen. Aber der hatte mehrere Messen zu lesen, in deren Predigten er die Verachtung der anderen, der Außenwelt, für das traditionelle Leben der Leute vom Aspromonte geißelte und seine Gemeinde aufrief, sich unter den Schirm der Madonna zu stellen: der Madonna, die zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen vermittle, der nichts Menschliches fremd sei, die gelitten hatte und der Unrecht widerfahren war, und die dennoch, mehr als jede andere, in Gottes Ohr sprechen durfte. Von ihr ging alle Unschuld der Menschen aus und zu ihr kehrte alle Unschuld zurück. Diese Idee der erneuerbaren Unschuld, verstand ich, war die eigentliche Insel von Osso, Mastrosso und Carcagnosso. Später fragte Pater Strangiò, ob ich gebeichtet hätte.

In einem Buch von Giovanni Stajano, eines gleichermaßen sensiblen wie engagierten Chronisten Italiens, kann man sehr genau die Rolle religiöser Experten in Kalabrien sowie um die ’Ndrangheta herum erkennen. In „Africo“ (1979), der exemplarischen Geschichte von der Umsiedlung ganzer Dörfer aus dem Aspromonte in die landwirtschaftlich einträglichere Ebene, demonstriert der Autor, dass solche Prozesse ohne den Pfarrer nicht denkbar sind. Der Pfarrer vermittelt zwischen den Interessen der Industriellen, der Politiker und Dörfler, er repräsentiert einen Aspekt der jeweiligen Kultur, aber man weiß, dass er sich qua seines Amtes mit niemandem gemeinmachen darf. Trotzdem kursieren über den Pfarrer aus Stajanos Buch allerlei Geschichten, so sei er in Wirklichkeit einer der höchsten ’Ndrangheta-Bosse gewesen, den man in späteren Jahren in New York mit der sizilianischen Mafia verhandeln gesehen habe.

Auch Pater Strangiòs Stärke war in meinen Augen seine Möglichkeit, nach Belieben in ein metaphorisches, als religiös verstandenes Sprachregister zu wechseln. Dadurch war er ungreifbar. Und hatte womöglich tatsächlich einen Krieg verhindert. Die Vagheit des Ausdrucks ist zugleich eine Technik, derer sich viele Mafiabosse, sei es in Kalabrien, Neapel oder auf Sizilien, befleißigen. Vagheit für sich genommen aber mag lächerlich wirken – sie entfaltet Macht eben nur dort, wo ein solches Sprechen eingebunden ist in die Erfahrung von Landschaft, Politik, Geschichte, wo es getragen wird von Musik, von Dichtung und Religion. Die Mafia nützt diese Sprache aus, die die Priester ihr – willentlich oder nicht – zur Verfügung stellen.

Im Rahmen einer europaweiten Razzia gegen organisierte Kriminalität fanden am Mittwoch, den 3. Mai 2023, auch im Saarland Durchsuchungen statt, hier in einer Eisdiele in der Französischen Straße in Saarlouis, wo die Polizei Beweismittel mit einem Kran sicherstellte. BeckerBredel/imago

Eine Eisdiele mit unterdurchschnittlichem Service

Am Abend kehrte ich in dem klapprigen Bus nach San Luca zurück. Mein Wagen war offen, oder hatte ich ihn in aller Eile abzuschließen vergessen? Es fehlte nichts. Noch einmal umrundete ich die Kirche, ging durch die schlichten Gassen. Aufsehen erregte hier niemand, dass diese Häuser, so schmucklos sie nach außen wirken, innen goldene Armaturen haben sollen, erschloss sich mir nicht. Ich dachte an das architektonisch extravagante Gemäuer in der Nähe des Ortseingangs: Es stand nun unvollendet, so, als hätten die Clans beschlossen, dass es nicht zu ihnen passt. Und deshalb seine Fertigstellung verhindert. Den Bunker eines Bosses in Reggio Calabria hatte ich einmal gesehen, auch dort gab es keinerlei Zierrat, einmal abgesehen vom Bild des wichtigsten Heiligen des italienischen Südens, Padre Pio.

Ohnehin erstaunlich, wie häufig sogenannte latitanti, steckbrieflich Gesuchte, in oder unter ihren eigenen Häusern angetroffen werden. Manch einer versteckte sich jahrelang im Schrank, wie ein gestörter Liebhaber. Auch diese Position ergibt wieder einen Außenseiterblick auf das Vertraute, wie im Gründungsmythos.

In der deutschen Stadt, in der ich unterrichte, gab es in der Nähe meines Büros eine Eisdiele, Al Teatro. Anfang Mai wurde sie bei einer europaweiten Großrazzia gegen die ’Ndrangheta geräumt. Sie soll latitanti aufgenommen, Geldwäsche betrieben und Drogen untergestellt haben. Der Eisverkauf war tatsächlich nur teatro gewesen – mit unterdurchschnittlichem Service. Mit dem mehrdeutigen Sprechen sollte man es also nicht übertreiben.



