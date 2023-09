Totenfest im Humboldt-Forum: Was das mexikanische Fest mit Kolonialismus zu tun hat

Mit einem fünftägigen Programm begeht das Humboldt-Forum in diesem November die Fiesta de Día de Muertos, das Totenfest in mexikanischer Tradition. Wie das Haus mitteilt, veranstaltet der Calaca-Verein den Berliner Ableger des größten und wichtigsten mexikanischen Volksfestes seit 1995 – nun erstmalig an diesem Ort.

Für das turbulente Totenfest nach alt-mexikanischem Brauch kehren die Toten einmal jährlich zu Allerseelen aus dem Jenseits für einen Tag zurück auf die Erde, um mit den Lebenden zu feiern. Dazu gehen die Mexikaner auf die Friedhöfe, schmücken die Gräber, verteilen Süßigkeiten in Totenschädelform an die Kinder und verkleiden sich als Skelette, essen, trinken und tanzen.

Tod, Erinnerung und Kolonialismus

Das mexikanische Totenfest im Humboldt-Forum finde im Rahmen der Ausstellung „Un-endlich. Leben mit dem Tod“ statt und die Besucher erwartet neben einem Markt, Kunsthandwerk, Workshops und Angeboten für Kinder ein buntes Abendprogramm aus Theater, Tanz, Performance und Live-Musik mitsamt einer Ofrenda – einem reich geschmückten und mit Geschenken für die Toten wie Blumen, Kerzen, Kunsthandwerk, Obst, Kuchen, Süßigkeiten, Limonaden, Schnaps, Zigaretten bestückten Altar. Aufgegriffen werden sollen damit die Themen Tod und Erinnerung – und Kolonialismus. „Denn bei den Feierlichkeiten treffen koloniale und prähispanische kulturelle Traditionen aufeinander, wobei sich der prähispanische Glaube gegenüber dem katholischen in subversiver Weise behauptet hat.“



Das Leben und den Tod feiern: Die Fiesta de Día de Muertos. 1.–5. November im Humboldt-Forum, Eintritt frei, Programm unter www.humboldtforum.org