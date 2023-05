In ganz Bumble und Tinder nichts – wie kann ich da meine Sexualität vertiefen?

In den zwanzigminütigen One Night Stands, die man im Schnitt so reingesemmelt kriegt, ja wohl eher nicht. Aber unsere Autorin hat andere Ideen.

Scheidentrockenheit, Eisläden, in denen man nur mit Karte zahlen darf, Mehlmotten – von den meisten Problemen hat man keine Ahnung, bevor man sie bekommt. Dieses hier zum Beispiel klingt pillepalle, aber kommen Sie bei Gelegenheit mal in meinem Schlafzimmer vorbei, dann wissen Sie, was ich meine: Der Kran draußen, sechzig Meter von meinem Fenster weg an der nächsten Ecke, hat ein beleuchtetes Werbeschild, das mein Schlafzimmer in eine Eissporthalle verwandelt, nur ohne athletische Körper. Und ohne Eis. Und ohne Halle. Mit offenen Vorhängen zu schlafen, wie ich das liebe, kann ich fürs nächste Jahr, oder wie lange der Bau einer Schule eben dauert, vergessen.