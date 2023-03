„Inside“ mit Willem Dafoe: Grandiose One-Man-Show Er sticht immer heraus: Willem Dafoe verfügt über eine unglaubliche Leinwandpräsenz. Das stellt der Schauspieler auch in „Inside“ wieder unter Beweis. dpa

Berlin -Hollywood-Star Willem Dafoe ist ein schauspielerisches Chamäleon. Ob Schuft in „Spider-Man“, Jesus Christus in „Die letzte Versuchung“ oder Vicent van Gogh in „Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit“ - in seiner mehr als vierzigjährigen Karriere hat der jetzt 68-Jährige mit beispiellosem Facettenreichtum brilliert.