Inspiriert von Lindemann: „Comedian Freakshow“ in Berlin Auf den Plakaten ist er überall zu sehen: Till Lindemann, Sänger der weltweit gefeierten Band Rammstein. Er ist Lockvogel für „The Greatest Comedian Freaksho... dpa

Till Lindemann (m.) steht mit den Künstlerinnen und Künstlern im Flic Flac Zelt am Zentraler Festplatz. Annette Riedl/dpa

Berlin -Auf den Plakaten ist er überall zu sehen: Till Lindemann, Sänger der weltweit gefeierten Band Rammstein. Er ist Lockvogel für „The Greatest Comedian Freakshow“, mit der das Zirkusteam von Flic Flac am Freitagabend in Berlin Premiere feierte. Lindemann selbst ist allerdings nicht dabei, nur eine kurze Videosequenz mit ihm ist zu Beginn zu sehen - begleitet von vier Feuersäulen à la Rammstein. Der 60-Jährige, der als „kreativer Kopf hinter dem Projekt“ angegeben wird, schaute sich das eineinhalbstündige Programm allerdings selbst an.