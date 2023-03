Intendant über Anna Netrebko und den Krieg: „Distanzierung ist authentisch“

Berliner Zeitung: Anna Netrebko wird im September an der Staatsoper die Lady Macbeth singen. Warum haben Sie sich für sie entschieden?



Matthias Schulz: Es ist keine Neubesetzung. Anna Netrebko hat Lady Macbeth in dieser Inszenierung von Harry Kupfer bereits 2018 bei der Premiere an unserem Haus gesungen und ist in der Rolle einfach fantastisch. Daher haben wir sie für diese Wiederaufnahme mit vier Vorstellungen, auch nach einem persönlichen Gespräch mit ihr, wieder engagiert.

Im vergangenen Jahr war Netrebko als Turandot gestrichen worden, wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Was hat sich geändert?



Sie hat sich in der Zwischenzeit, soweit es ihr möglich ist, mit einem Statement von dem Angriffskrieg auf die Ukraine distanziert und vor allem ihr Handeln in den letzten Monaten war kongruent. Das war immer eine Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit. Ich finde man muss dieser Künstlerin dann auch eine Chance geben. Anna Netrebko ist eine herausragende Sängerin und uns verbindet mit ihr eine langjährige künstlerische Partnerschaft. Es wäre schade, dem Publikum ihre Kunst vorzuenthalten.

Von Netrebko wurde verlangt, sich vom Krieg zu distanzieren – hat sie das ausreichend getan?



Sie hat in ihrem letzten Statement klar formuliert, dass sie den Krieg in der Ukraine ausdrücklich verurteilt. Sie singt seitdem auch nicht mehr auf russischen Bühnen und positioniert sich auch damit. Dieses Handeln gilt es auch anzuerkennen.

Haben sie mit Frau Netrebko darüber gesprochen – was ist Ihr Eindruck?



Ja, ich hatte ein Gespräch mit ihr und mein Eindruck war, dass ihre Distanzierung authentisch ist und wir mit ihr als Künstlerin wieder zusammenarbeiten können. Die Premiere von Turandot Ende der letzten Spielzeit hat ja mit ihr nicht stattgefunden. Es war wirklich wichtig zu sehen, ob sie sich positioniert und dabei bleibt.

Hat für Ihre Entscheidung die Tatsache eine Rolle gespielt, dass Netrebko wieder auf anderen Bühnen auftritt, etwa in der Wiener Staatsoper?



Eigentlich nicht. Es spielt vor allem die Positionierung von Anna Netrebko selbst eine Rolle. Würde sie jetzt beispielsweise bei den „Weißen Nächte“ in St. Petersburg auftreten, wäre das für uns ein Problem.

Gibt es da einen Austausch unter den Intendanten?



Nur am Rande.

Sehen Sie eine zunehmende Politisierung des Musikbetriebs?



Kunst findet nun einmal nicht im luftleeren Raum, sondern inmitten der Gesellschaft statt. Deshalb kann sich der Musikbetrieb auch nicht als gänzlich unpolitisch bezeichnen – das Musiktheater erst recht nicht. Was gerade in der Ukraine passiert, geht aber über all diese Kategorien hinaus: es geht um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und die Ukraine hat unsere volle Solidarität. Das haben wir auch durch Benefizveranstaltungen, durch eine Dokumentarfilmpräsentation von „Oh, Sister!“, in Anwesenheit der ukrainischen Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matwijtschuk und des ukrainischen Botschafters, und andere Zeichen deutlich gemacht. Die Fassungslosigkeit über die Vorgänge dort könnte nicht größer sein.

Sie sagten, man dürfe auf der kulturellen Ebene nicht alles über einen Kamm scheren – wie kann man unterscheiden?



Es bleibt ein Balanceakt. Es war uns von Anfang an wichtig zu betonen, dass russische Künstler:innen auch weiterhin bei uns auftreten. Es ist wichtig, nicht leichtfertig vorzuverurteilen und stattdessen den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Gerade bei einer so prominenten Sängerin wie Anna Netrebko, die in der Vergangenheit auch öffentlich im Zusammenhang mit Putin in Erscheinung getreten ist, ist jedoch eine klare Haltung und unmissverständliche Distanzierung nötig.