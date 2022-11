Interaktives Museum will Facetten des Kalten Krieges zeigen Ein neuer Ort in Berlin will Besuchern die Facetten des Kalten Krieges in der Hauptstadt und in der Welt näherbringen. Das „Cold War Museum“ auf der von viel... dpa

Berlin -Ein neuer Ort in Berlin will Besuchern die Facetten des Kalten Krieges in der Hauptstadt und in der Welt näherbringen. Das „Cold War Museum“ auf der von vielen Touristen genutzten Straße Unter den Linden in Mitte eröffnet an diesem Samstag (26.11.), wie die Verantwortlichen am Dienstag ankündigten. Die interaktiv angelegte Schau zeigt verschiedene Ereignisse der Zeit des Kalten Krieges zwischen 1947 und 1991, wie zum Beispiel den Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion zum Mond oder die Praxis der Geheimdienste.