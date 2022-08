Unser Treffen findet in Behrbohms Büro der Park-Klinik Weißensee statt. Bücher bis an die Decke, eine Vitrine mit Schädelpräparaten und historischen Instrumenten. An der Wand hängt eine Kollage mit Widmungen von Mick Jagger, Rammstein, Udo Lindenberg. In einen Rahmen passen sechzehn kleine Porträts: Seine engen Mitarbeiter haben sich selbst gezeichnet, als Geschenk zu seinem Ausscheiden als Chefarzt nach 27 Jahren. Weil der auch malt und zeichnet.

Medizin braucht Wissen, Erfahrung. Was braucht Malerei?

Medizin braucht noch anderes – Intuition, Empathie, den ersten Eindruck wahrnehmen – solche Dinge gelten für die Medizin wie für die Malerei. Wer malen will, muss sehen lernen. Mein Professor sagte: Man muss nicht sofort die Staffelei auspacken, wenn wir vor der Natur arbeiten. Man muss erst hinsehen – welche Farben sind da, zu welchem Anteil? Um das Wahrnehmen von Stimmungen geht es natürlich auch. In der Medizin kommt dazu, dass man genau zuhört.

War die Beziehung zwischen Kunst und Medizin früher anders?

Erste Kenntnisse der Anatomie verdanken wir Künstlern und Universalgelehrten wie Leonardo da Vinci. Albrecht Dürer oder Honoré Daumier haben die menschliche Psyche und deren Gebrechen vor dem Zeitalter der Psychoanalyse dargestellt. Wenn wir von Heilkunst sprechen, sollten wir das nicht vergessen.

War in Ihnen etwas Drängendes, das als Malerei rauswollte?

Vielleicht. Ich habe ja schon als Schüler gezeichnet. Als Assistent in der Charité habe ich Operations- und Befundskizzen gemacht und damit Publikationen illustriert. Meine Lehrbücher da im Regal haben über 1000 eigene Ideenskizzen. Insofern ist das keine Eingebung der letzten Jahre. Dennoch habe ich den Wunsch gehabt – auch durch die örtliche Nähe der Kunsthochschule Weißensee – das zu intensivieren, Lücken zu schließen. 2018 ließ ich mich für Druckgrafik einschreiben.

Müssen Ärzte zeichnen können?

Ich finde Sprache ganz wichtig. Aber an vielen Stellen ist die Zeichnung konkreter als die Beschreibung, zum Beispiel bei der Dokumentation einer Krebsgeschwulst vor der Operation oder der Bestrahlung. Der Arzt, der zeichnen kann, ist ein bisschen besser beraten als der, der es nicht kann. Aber was ich hier mit Zeichnen meine, das gelingt auch jedem, der es möchte.

Welche Spezialisierungen umfasst Ihre ärztliche Kunst?

An der HNO-Universitätsklinik der Charité habe ich meine Facharztausbildung gemacht. Später interessierten mich mikrochirurgische Operationen. Das war eine sehr gute Fachklinik, damals schon eine der besten der Welt. Man musste alles einsetzen, hatte dann aber auch alle Chancen. Da wurde ein bisschen differenziert zwischen einem guten Orchestermusiker, einem, der vielleicht erste Geige wird und einem, der das Zeug zum Virtuosen hat. Die wurden dann unterschiedlich gefördert.

Was war Ihre Besetzung?

Man hat mir den Virtuosen zugetraut – und das in einer politisch aufgeladenen Zeit. Ich war in keiner Partei und politisch unbequem. Der Klinikchef, ein Grandseigneur, hielt die mikrochirurgische Methode für „endoskopische Artistik“. Aber er wollte, dass die Charité auf diesem Gebiet präsent ist. Deshalb sagte er: „Das macht erstmal nur Behrbohm“, und dann habe ich das gemacht. Er hat mich beobachtet und gewähren lassen. Ein Vierteljahr habe ich die Operationstechnik in der Anatomie verfeinert. Der Druck war groß, aber es war eine tolle Zeit.

Ich habe gelesen, dass Sie 2004 mit einem Kollegen einen Preis bekamen: für das weltweit beste Fachbuch in der Kategorie Plastische Chirurgie – „Funktionell-ästhetische Chirurgie der Nase: Septorhinoplastik.“

Das ist gerade in einer Neuauflage erschienen. An der Neuauflage eines anderen Lehrbuchs über die gesamte HNO- und Kopf-Hals-Chirurgie arbeiten wir gerade. Das Buch erschien schon in vielen Sprachen.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Hans Behrbohm

Welchen Kriterien folgen Sie bei der Plastischen Chirurgie?

Für ästhetische Eingriffe mache ich meist eine Computeranimation – simuliere das potenzielle Ergebnis. Patient und Arzt können im Vorfeld sehen, wie sich eine gewünschte Veränderung tatsächlich im Gesicht auswirkt. Oberstes Primat ist, dass das Besondere erhalten bleiben sollte. Neulich war eine sehr attraktive Patientin hier, die mich an die Figur der Pocahontas erinnerte. Ich habe der Patientin gesagt, dass sie eine einzigartige Ausstrahlung hat und gebeten, noch einmal darüber nachzudenken, ob das wegoperiert werden sollte.

Plastische Chirurgie wird oft negativ wahrgenommen. Wegen der Übertreibungen.

Ganz so schlimm kann es bei den ständig steigenden Operationszahlen nicht sein. Für mich gibt es zwei Fragen, die ich nach wenigen Minuten entscheide: 1. Löst eine Operation tatsächlich das Problem? 2. Kann ich den Wünschen chirurgisch gerecht werden? Dennoch – wir sind ein Krankenhaus und keine Beautyfarm.

Wie sind Sie als Arzt auf die Bühnen gerutscht?

Ich glaube, das war 1980. Die Kollegen der Phoniatrischen Abteilung der Charité waren bei einem Kongress. Phoniater behandeln Störungen im Bereich Hören, Sprache, Stimme, Schlucken, Musikermedizin. Ich wurde mit der Vertretung betraut. Der weiblich besetzte Papageno in Mozarts „Zauberflöte“ erschien zwei Tage vor der Premiere in der Komischen Oper – mit erheblichen Problemen der Gesangsstimme. Die Premiere hing am seidenen Faden. Nach wiederholter Behandlung der Stimmbänder mit entzündungshemmenden und befeuchtenden Medikamenten kehrte die Stimme rechtzeitig zurück. Ich konnte helfen, alles ging gut. So begann meine „Karriere“ als Bühnenarzt.

Und dann?

Ein junger, lyrischer Bariton von der Staatsoper stellte sich vor. Er setzte sich ans Klavier und sang die Passagen, die ihm bei den Proben für den „Barbier von Sevilla“ Probleme machten. Ich hörte nichts. Da brach es aus ihm heraus: Er befürchte einen Registerbruch. Ich hatte nie davon gehört. Die Zeit bis zur nächsten Verabredung nutzte ich, um die Wissenslücke zu schließen. Seitdem weiß ich: Der Registerbruch ist ein Hin-und-her-Wackeln zwischen beiden Registern: Der Sänger will mit der Bruststimme höher singen. Aber seine Stimme bricht aus – in die Kopfstimme.

Er kiekst dann?

Ja. Ein häufiges, aber korrigierbares Phänomen, gesangstechnisch korrigierbar. Manchmal geht es um Lautstärken oder Höhen. Bei der Premiere eines Ibsen-Stücks an einer Berliner Bühne erhielt ich den dringenden Ruf, in der Pause bei der Hauptdarstellerin zu erscheinen, ihre Stimme sei weg. Ich hatte das Stück hinter der Bühne verfolgt und gedacht, da würde etwas zu viel geschrien. Der Regisseur forderte Kortison – die einzige Chance, die Premiere zu retten. Ich bestand auf einem Gespräch unter vier Augen in der Garderobe und sagte der bekannten, von mir sehr geschätzten Schauspielerin: „Hören Sie auf zu brüllen! Und sprechen Sie deutlich tiefer!“ Mehr war nicht nötig. Die Premiere endete als großer Erfolg.

Sie müssen immer in Bereitschaft sein.

Bei einer Premiere zu „Hamlet“ war ich beeindruckt von einem grandiosen Bühnenbild, einem packenden ersten Akt. Später eskalierte das Treiben in einer gefühlt halbstündigen Gewaltorgie. Nach meiner Beobachtung waren alle Akteure tot. Dann der Gong – ich verließ das Theater in der Überzeugung, das Stück sei zu Ende. War in der Kneipe um die Ecke und wurde zurückgerufen: Da lebten noch welche.

Persönlicher werden Sie nicht. Die ärztliche Schweigepflicht?

Das ist ein sehr schönes Vertrauensverhältnis.

Was genau sind die Aufgaben eines Bühnenarztes?

Einerseits: Die Sänger müssen ihre Stimme in guter Qualität halten, besonders auf Tourneen mit vielen Auftritten. Es kann bei lauter Musik Probleme im Mittel- oder gar Innenohr geben. Andererseits: The Show Must Go On. Der Bühnenarzt muss den Sänger bei Proben und Soundchecks hören. Mit welchem Druck erzeugt er die Töne, gelingen die Höhen? Berücksichtigt die Songlist den Wechsel von anstrengenden zu ruhigeren Songs? Die Stimme entsteht im Kehlkopf, der Stimmklang entsteht darüber – Schlund, Mundhöhle, Nase. Das alles muss ich im Blick haben.

Sie sind seit 2016 auch Bühnenarzt von Udo Lindenberg. Ehrenamtlich, so habe ich gelesen. Was passiert vor einem Konzert?

Soundcheck, Feedback zur Singstimme bei den einzelnen Songs, Einsingen, manchmal Lockerungsübungen. Der Stimme. In der Stunde vor dem Auftritt sperrt die Security den Zugang zur Garderobe, nur ein paar Vertraute sind da. Cool down für Udo. Oft hört man die dumpfen Geräusche von zehntausenden wartenden Fans durch Resonanzen im Boden. In dieser Zeit unterhalten wir uns über Malerei, alte Zeiten.

Kennengelernt habe ich Sie als Maler und Zeichner: Sie bauten im Hotel Neptun in Warnemünde Ihre Ausstellung auf: „Atlantic Affairs“. Sie ist inspiriert von Lindenbergs gleichnamigem Album von 2002. Ich war im Urlaub und kam vorbei. Die Bilder lehnten an der Wand oder standen auf den Stufen. Später haben wir uns für ein Gespräch verabredet und sitzen deshalb hier. Udo Lindenberg hat das Vorwort im Katalog geschrieben, er nennt Sie einen Seelen-Bruder. Wie begann die Bekanntschaft?

Einseitig. Ich wohnte in einer Studenten-WG in der Bergstraße, Berlin-Mitte, nur ein Stück von der Mauer weg. Seit dieser Zeit begleiten mich seine Texte und Songs – der Soundtrack meiner Studentenzeit, bis heute.

Wann haben Sie ihn in Wirklichkeit kennengelernt?

Erst mal wieder nicht direkt. Für meine medizinischen Bücher suchte ich damals Künstler, für ein metaphorisches Bild: Es soll am Anfang eines Fachbuchs den Betrachtungswinkel erweitern, bevor es um viele Details geht, und davor warnen, sich von einer medizinischen Schule völlig vereinnahmen zu lassen. Bisher verwendete ich Bilder von Neo Rauch und Udo Lindenberg. Udo malte das Motiv eines Klavierspielers – ein Unikat, „…use all piano keys“.

Und dann?

2016 habe ich auf dem Rockliner 3 angeheuert, bei einer Themenreise für Lindianer und Udonauten. Ich kam mit einer Kopie seines Bildes und wollte versuchen, mit Udo Lindenberg ins Gespräch zu kommen. Erst am Ende der Reise traf ich ihn allein in der Bordgalerie. Der Kontakt ist danach nicht abgerissen.

Hatte er die Idee einer Ausstellung über die Sujets von „Atlantic Affairs“?

Das war meine Idee. 2018 habe ich das Album bei einer längeren Autofahrt in den CD-Player geschoben – Zufall, ich hätte auch was anderes hören können. Aus der ersten Inspiration wurden mehr als 40 Malereien und Lithografien. Udo hat nächstes Jahr in der Kunsthalle Rostock eine Ausstellung. Er sagt, dass wir vielleicht „Atlantic Affairs“ zeigen: weil die Ausstellung viel Spirit vom Album rüberbringt.

Berliner Zeitung/ Markus Wächter Hans Behrbohm

Seine letzte Tour hat die Zuschauer begeistert.

Die Fans spüren die Energie und sehen einen authentischen Udo. Der Orkan der Zuneigung trägt ihn zu physischen Höchstleistungen. Das Panikorchester, die Vokalisten, Tänzer, Artisten, Tontechniker, Kostüm- und Maskenbildner, die Kids on stage mit Betreuerinnen, die Maschinisten der Rock ’n’ Roll-Trucks, die Roadies – eine große Familie und eingeschworene Truppe. Ich bin stolz und dankbar, dabei zu sein.

Bei Ihrer anderen Arbeit sind Sie allein. Was sehen Sie, bevor Sie auf der Leinwand den ersten Strich machen? Denken Sie: Ich möchte ein Schiff malen? Oder denken Sie: Ich mache einen Strich – mal sehen, was daraus wird?

Alles möglich. Aber „Atlantic Affairs“ verlangte eine themenbezogene Arbeit. Da waren die Texte der Lieder, die sollten illustriert werden. Es ist eine große Herausforderung, Lyrik und Musik graphisch einzufangen. Thema sind die 20er- und 30er-Jahre. Da war Vergnügen, Musik, Tanz einerseits und andererseits ab 1933 Berufsverbote und Repressalien. Zeit des kulturellen Exodus, zum Beispiel für Bertolt Brecht, Thomas Mann, Marlene Dietrich, Kurt Weill, Lion Feuchtwanger, Ilse Weber, Friedrich Hollaender. Große Künstler. Dann wurden ihre Wege zu Fluchten ins Exil. Oder in den Widerstand. Oder in den Tod im KZ. Udo sagt, dass wir die Erben und Vermächtnisnehmer sind.

Das Gefühl überträgt sich mit Ihren Bildern.

Ich habe mich immer für diese Zeit interessiert.

Arbeiten Sie lieber in Schwarz-weiß oder in Farbe?

Beides. Druckgraphische Techniken sind eine Form des Erzählens. Konkretes, Assoziatives, Verborgenes. Dinge können geordnet oder in neue Zusammenhänge gestellt werden. Malerei dagegen ist ein Fest der Sinne, ein Rausch der Farben, dem sich der Maler hingibt – wie die Honigbiere dem Nektar. Ich versuche, die gegenständliche Welt in farbige Bausteine zu zerlegen. Wenn es gelingt, die Elemente abstrahierend auf die Leinwand zu bringen, entsteht eine Realität der Wahrnehmung ohne Gegenständlichkeit.

Folgen Sie auch der gegenständlichen Wahrnehmung?

Ich bereite eine Ausstellung im Sommer 2023 in einer alten Galerie auf dem Darß vor. Wenn ich eine Wiese mit Kühen male, geht es um die Sommerstimmung, aber auch um die Kühe. Wenn ich den jungen Fischer Hauke male – dann muss es auch der Hauke sein, ganz konkret. Solche Themen sind die Pflicht. Und dann gibt es noch die Kür: Da fängt man an, Dinge – oft vage Motive wie Reflexionen von Licht und Schatten – in einem Weiher einzufangen. Es kann auch gelingen, Dinge sichtbar zu machen, die einen selbst überraschen, weil man die gar nicht vorhatte.