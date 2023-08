Psychiater Mazda Adli über Stress in Berlin: „Die Stadt allein macht nicht krank“

Mazda Adli ist überzeugter Großstadtbewohner, aber er weiß auch, dass man als solcher ein höheres Risiko hat, psychisch krank zu werden. Warum das so ist, darauf richtet sich seine Forschung. Der wahrscheinliche Grund ist Großstadtstress, der erzeugt wird durch zu hohe Dichte, aber auch durch Einsamkeit. Wir treffen uns in seinem Büro in der Fliedner Klinik, eine Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Von hier hat man einen tollen Ausblick auf den Gendarmenmarkt.

Herr Adli, leben Sie gern in Berlin?



Ja, ausgesprochen gern, und das seit mittlerweile 26 Jahren.

Ich habe Ihnen diese Frage gestellt, weil Sie zum Thema Stress und Stadt arbeiten und forschen. „Stress and the City“ hieß Ihr 2017 erschienenes Buch. Das heißt, Sie wissen, dass Großstadt krank machen kann. Warum leben Sie in einer?



Ich bin ein überzeugter Großstadtbewohner. Und deshalb beschäftige ich mich auch damit, wie wir unsere Städte so gestalten können, dass sie gut für unsere Psyche sind.

Markus Wächter/Berliner Zeitung Mazda Adli Mazda Adli, 1969 in Köln geboren, forscht zum Thema Stress im urbanen Raum, 2015 hat er zu diesem Zweck das Interdisziplinäre Forum Neurourbanistik gegründet. 2019 wurde ihm eine außerordentliche Professur an der Charité verliehen. Er ist seit 2013 Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin.

Im Jahr 2000 gründete er die „Singing Shrinks“ mit, ein Chor aus Psychiatern, Neurologen und Psychologen.

Im Jahr 2017 erschien sein Buch „Stress and the City: Warum Städte uns krank machen. Und warum sie trotzdem gut für uns sind“. (C. Bertelsmann Verlag)

Aber das Risiko, depressiv zu werden oder an Schizophrenie zu erkranken, ist doch in der Stadt signifikant höher, oder?



Das stimmt. Das Risiko ist für Stadtbewohner höher als für Landbewohner. Gleichzeitig gibt es in der Stadt eine Reihe von Vorteilen, die den Alltag erleichtern: Wir haben zum Beispiel eine bessere Gesundheitsversorgung. Versuchen Sie mal, außerhalb von Berlin einen Psychotherapieplatz zu bekommen. Die Wartezeiten sind enorm lang, auch wenn es in Berlin ebenfalls nicht leicht ist. Zudem gibt es in der Stadt sehr viel größere Chancen auf individuelle Entfaltung, das Bildungsangebot ist viel dichter, das kulturelle Angebot ist enorm reich. Die Chancen auf Wohlstand sind besser. All das fasst man unter dem Begriff urban advantage zusammen. Das macht Städte zu einem attraktiven Lebensort. Aber wir haben eben auch ein Problem.

Worin besteht dieses Problem?



Es besteht darin, dass wir in der Stadt ein größeres Risiko haben, psychisch zu erkranken. Menschen, die in Städten wohnen, haben ein doppelt so hohes Schizophrenierisiko, Menschen, die in Städten aufgewachsen sind, sogar ein nahezu dreifach erhöhtes. Das Depressionsrisiko in der Stadt ist etwa anderthalb Mal so groß wie auf dem Land. Und auch das Risiko für Angsterkrankungen ist größer.

Zu sozialem Stress in der Stadt zählen Dichtestress und Isolationsstress

Woran liegt das?



Das erforschen wir gerade in einem großen Schulterschluss zwischen Medizin, Psychologie, Stadtforschung, Politik und der Zivilgesellschaft.

Haben Sie schon eine Vermutung?



Unsere Vermutung ist, dass sozialer Stress eine entscheidende Rolle spielt. Das ist Stress, der entsteht, wenn Menschen auf begrenztem Raum zusammenleben. Zu sozialem Stress zählt zum Beispiel Dichtestress, im Sinne von overcrowding, also zu großer Enge. Zu sozialem Stress zählt auch Isolationsstress, der mit Einsamkeit einhergeht oder damit, dass Menschen keinen guten Umgang mit der Anonymität der Stadt finden.

Heißt das, dass man nicht in dicht bevölkerte Stadtteile wie zum Beispiel Neukölln ziehen sollte?



Nein, das heißt es nicht. Denn Dichte per se ist nicht das Problem. Die Kompaktheit der Stadt ist ja auch einer ihrer Vorteile. Es ist vielmehr die unkontrollierbare Dichte, die uns psychisch zusetzt. Das Gefühl, keinen persönlichen Schutzraum zu haben.

Ist dieser Schutzort nicht die Wohnung?



Es ist oftmals der Wohnraum. Und der ist in der Stadt knapp, er ist teuer, und er ist nicht immer gut gebaut. Zum persönlichen Schutzraum gehört es, eine eigene Tür zu haben, die man hinter sich zumachen kann, um sich von der Betriebsamkeit der Stadt zu erholen. Oder zumindest einen Vorhang. Allerdings leben in Deutschland laut Institut der Deutschen Wirtschaft 15 Prozent der Stadtbewohner auf beengtem Wohnraum, auch wenn im Durchschnitt der Pro-Kopf-Wohnraum über die letzten Jahrzehnte gestiegen ist. Hier gibt es eine enorme Ungleichverteilung. Das gilt gerade für Familien mit mehreren Kindern, denen Rückzugsraum fehlt. Häuser sind teilweise so schlecht konstruiert, dass man durch alle Wände die Fernseher der Nachbarn hört. Auch das führt zu Dichtestress.

Armut ist einer der Risikofaktoren für Einsamkeit

Was Isolationsstress angeht, steht Berlin wahrscheinlich sehr schlecht da, wenn man bedenkt, wie hoch die Anzahl der Single-Haushalte hier ist, oder?



Gerade Großstädte sind Singlestädte. In Berlin lebt ein Drittel der Bevölkerung allein, verteilt auf die Hälfte der Haushalte. Das heißt: Hinter jeder zweiten Klingel lebt eine Person allein. Das ist schon enorm. Und wir haben gerade in der Pandemie gemerkt, wie sehr diese Personen von Isolation und Einsamkeit betroffen waren. In Städten von über 500.000 Einwohnern sind es knapp 30 Prozent, die allein wohnen. In Städten unter 5000 Einwohnern sind es gerade mal 14 Prozent.

Warum ist das so?



Weil Städte Orte sind, die Menschen mit einem individuellen Lebenskonzept anziehen. Wir sind eine mobile, unbeständige Gesellschaft, wir ziehen um und suchen unser Glück. Individualität, persönliche Entwicklung und Selbstverwirklichung sind uns heute wichtige Werte. Und das zieht mitunter auch ein Singleleben und gleichzeitig ein Leben in einer großen Stadt mit sich. Städte haben mittlerweile auch eine auf Singles ausgerichtete Infrastruktur: So kann man sich zum Beispiel zu jeder Tages- und Nachtzeit alles Mögliche nach Hause bestellen. Zur Wahrheit der Alleinlebenden gehört allerdings auch: Rund 30 Prozent der Singles – und damit doppelt so viele wie im deutschen Durchschnitt – sind laut Statistischem Bundesamt von Armut bedroht. Und Armut ist wiederum einer der altersunabhängigen Risikofaktoren für Einsamkeit in Deutschland.

Die Anonymität der Stadt kann anziehend sein

Sie sagten, unter Isolationsstress litten auch diejenigen, die mit der Anonymität der Großstadt nicht zurechtkommen. Was genau meinen Sie damit?



Die Anonymität der Stadt kann anziehend sein. Gerade wenn man vielleicht hofft, der sozialen Kontrolle einer ländlich geprägten Umgebung zu entkommen. Doch einige stellen dann fest, dass sie das überfordert, dass es ihnen schwerer fällt als erwartet, Kontakte zu knüpfen. Isolationsstress betrifft zudem häufiger Menschen mit einer Migrationsgeschichte oder Angehörige von Minderheiten, nämlich besonders dann, wenn sie soziale Ausschlusserfahrung erleben. Auch subtile Formen des Ausschlusses, die unterschwellig wirken, durch das Gefühl mangelnder Zugehörigkeit etwa, erzeugen diese Form von Stress.

Vorhin haben Sie erwähnt, dass Menschen, die erst später in die Stadt gekommen sind, eine höhere Resilienz besitzen, was das Risiko für psychische Krankheiten angeht. Woran liegt das?



Für Schizophrenie gilt das. Je länger man in der Stadt aufgewachsen ist und je größer diese Stadt ist, desto höher ist das Risiko, im Erwachsenenalter schizophren zu werden. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass bei Menschen, die in den ersten 15 Lebensjahren in die Stadt ziehen, das Schizophrenierisiko proportional steigt. Ziehen sie wieder zurück aufs Land, sinkt es wieder. Das ist ein starker Hinweis auf einen ursächlichen Zusammenhang. Ob das allerdings etwas mit Resilienz zu tun hat oder eher mit der menschlichen Stressbiologie, lässt sich bisher nicht sagen.

Sollte also, wer Kinder bekommen möchte, aufs Land ziehen oder wenigstens in einen Vorort?



Auf keinen Fall! Die Stadt allein macht nicht krank, es sind vielmehr bestimmte Faktoren, die krank machen. Und die erforschen wir gerade. Wenn chronischer sozialer Stadtstress, mangelnder Zugang zu den Vorteilen der Stadt und weitere soziale, psychologische oder biologische Risikofaktoren zusammenkommen, dann wird die Mischung problematisch. Aber die Schlussfolgerung ist nicht, dass wir Städte meiden sollten. Dazu haben sie zu viele Vorteile, auch für Kinder. Der Soziologe Richard Sennet kommt in seiner Forschung zu dem Schluss, dass Kinder, die in der Stadt aufwachsen, eine größere Chance haben, zu demokratischen Bürgern zu werden, weil sie mit der Komplexität der Gesellschaft großwerden.

Stanley Milgram hat die These von der Urban Overload entwickelt. Stadtmenschen seien so vielen Reizen ausgesetzt, dass sie vieles nicht an sich heranlassen und deshalb etwa auch weniger hilfsbereit seien. Das würde ja bedeuten, dass die Stadt schlechte Verhaltensweisen aus ihren Bewohnern herausholt. Stimmt das?



Das kann ich so nicht bestätigen. Aber es stimmt, dass die Stadt Einfluss auf die Psyche hat. Seit Ende des 19. Jahrhunderts, also der Zeit, in der die Moderne in das Leben der Menschen brach und die Städte größer wurden, beschäftigen sich Nervenärzte mit der „Nervosität“ des Stadtmenschen. Der Heidelberger Neurologe Wilhelm Erb etwa, oder Albert Eulenburg in Berlin. Eulenburg hat Anfang des 20. Jahrhunderts Schriften wie „Nervenhygiene in der Großstadt“ (1902) oder die „Die nervöse Berlinerin“ (1910) verfasst. Von dem Staatssoziologen Georg Simmel gibt es den Aufsatz „Die Großstädte und das Geistesleben“ aus dem Jahr 1903. In all diesen Texten geht es um den Seelenzustand des typischen Großstädters dieser Zeit angesichts zunehmender Hektik, Lautstärke und Dichte und gleichzeitig wachsender Anonymität. Eine Art innere Urbanisierung des Menschen schien sich zu vollziehen. Dieser Seelenzustand der Großstädter zeigte sich in Nervosität, Getriebenheit und Stimmungsschwankungen. Die Menschen richteten in Reaktion auf die Reizüberflutung die Aufmerksamkeit nach innen, wurden blasierter, wie Simmel schrieb. Die Wasser- und Nervenheilanstalten auf dem Land erfuhren in dieser Zeit einen ungeheuren Auftrieb, weil gestresste Großstädter dort Erholung suchten.

Grünflächen in Wohnungsnähe stärken stressregulierende Hirnareale

Kann man durch den Zugang zu den vielen Vorteilen der Stadt, die Sie genannt haben, den Großstadtstress ausgleichen?



Ja, und er ist ein wesentlicher Bestandteil einer „Mental-Health-Strategie“ für unsere Städte. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass der Zugang gerecht gestaltet ist, dass Gesundheit, Bildung und Kultur für möglichst viele Menschen leicht zugänglich gemacht werden. Das gilt besonders für den Zugang zu Grünflächen. Wir haben im vergangenen Jahr eine Studie mit dem Umweltbundesamt gemacht, die zeigt, dass mit dem prozentualen Anteil von Grünflächen um die eigene Wohnadresse die Aktivität von stressregulierenden Hirnarealen stärker wird, wenn man Versuchspersonen experimentell unter Stress setzt und dabei mit funktioneller Kernspintomographie die Hirnaktivität untersucht.

Mit den gerechten Zugängen ist es teilweise nicht so gut bestellt. Die Vorteile der Stadt stehen eher Menschen zur Verfügung, denen es finanziell gut geht, oder? Die anderen sind dem Stress eher ausgesetzt.



Sie haben zumindest ein größeres Risiko. Wer wenig finanzielle Mittel zur Verfügung hat, lebt zum Beispiel eher in einer Wohnung, die schlecht isoliert ist, lärmdurchlässig, oder teilt sich den Wohnraum oft mit zu vielen anderen. Womöglich liegt die Wohnung an einer stark befahrenen Straße mit verschmutzter Luft. Wir haben Studiendaten, die zeigen, dass mit steigender Feinstaubbelastung stressregulierende Hirnareale schwächer werden. Feinstaub gelangt über die Blut-Hirn-Schranke übrigens direkt ins Gehirn.

Können Wochenendhäuser gegen Stadtstress helfen?



Ja. Aber es reicht auch schon das innerstädtische Grün, und das muss nicht mal ein großer Park sein. Sogar Grünflächen in anderthalb Kilometern Umkreis zeigten in unserer Studie noch einen Zusammenhang mit stressregulierender Hirnaktivität. Es braucht nicht immer den eigenen Garten.

Das Stadtleben entspricht uns als sozialen Wesen grundsätzlich

Irgendwann wird die große Mehrheit der Menschheit in Städten leben. Ist es nicht trotz allem erstaunlich, dass die Menschen an einen Ort ziehen, der ihrer Natur widerspricht, fühlen sie sich doch in Gruppen von bis zu 150 Menschen am wohlsten?



Diese Zahl gilt für die sozialen Kontakte, die wir überblicken und pflegen können. Nicht für den Lebensraum als solchen. Daher verorten wir uns auch eher in der Nachbarschaft und identifizieren uns stärker mit dem Kiez als mit der gesamten Ausdehnung der Großstadt, in der wir leben. Das Stadtleben entspricht uns als sozialen Wesen grundsätzlich. Es liegt in unserer Natur, dass wir uns mit anderen Menschen zusammentun, mit ihnen kooperieren und Probleme gemeinsam lösen. Dazu kommt: Städte sind effizient – zum Beispiel was den Ressourcenverbrauch angeht. Bereits heute lebt mehr als die Hälfte der Menschen in der Stadt, und im Jahr 2050 werden es nach UN-Projektionen zwei Drittel sein.

Wenn Sie sich auf der Basis Ihrer Erkenntnisse Berlin angucken, können Sie dann erkennen, nach welchen Kriterien diese Stadt errichtet worden ist? Es gibt hier ja Parks. Hat man damals bedacht, dass Grünflächen so enorm wichtig für die Psyche sind?



Berlin ist eine Stadt, die, ohne es immer zu beabsichtigen, vieles richtig gemacht hat und macht. Es gibt hier sehr breite Straßen, die uns Platz lassen, wodurch das Gefühl von Enge und Dichtestress nicht so schnell entsteht. Das ist in meiner Heimatstadt Köln mit ihren engen Straßen anders. Berliner Bürgersteige sind echte Verweilzonen. Sie wirken damit gleichzeitig sozialer Isolation unmittelbar entgegen. Sie sind Begegnungsräume. Man kann auch mal Stühle rausstellen und die Mittagspause gemeinsam verbringen. Berlin hat sehr viele Grünflächen – und auch viele Blauflächen, also Wasser. Und Berlin ist eine Stadt, die viel Leben unter freiem Himmel hat, also gewissermaßen einen mediterranen Lebensstil ermöglicht, selbst in der kalten Jahreszeit. Und grundsätzlich gilt in der Stadt: Zeit vor der eigenen Haustüre tut der seelischen Gesundheit gut.

Aber es gibt noch Luft nach oben, oder?



Natürlich gibt es Luft nach oben. Auch in Berlin verschwindet der nichtkommerziell genutzte öffentliche Raum zunehmend. Diese Räume erfüllen eine wichtige Gesundheitsaufgabe, indem sie für Interaktion sorgen und Isolationsstress entgegenwirken. Brach- und Grünflächen werden bebaut, weil Wohnraum knapp ist.

Andererseits bieten Wohnungen Rückzugsorte.



Absolut. Es ist eine permanente Gratwanderung. Wir brauchen beides: Wohnraum und leicht zugänglichen öffentlichen Raum. Ich möchte das Bewusstsein dafür schaffen, dass man das sorgfältig aushandeln muss.

Jedes Theater hat einen Gesundheitsauftrag

Gibt es etwas, das Berlin unbedingt machen sollte, um Stress zu reduzieren und die Lebensqualität zu verbessern?



Berlin hat einen enormen Reichtum an Kultureinrichtungen. Dazu zählen unsere Bühnen, Museen, Kulturzentren, Galerien, Kinos etc. Auch sie gehören neben dem kulturellen Wert zu den Orten, die für soziale Interaktion sorgen und dafür, dass Menschen vor ihre Tür treten. Jedes Theater hat damit einen Gesundheitsauftrag. Wenn wir schon diese enorme Ressource haben, müssen wir dafür sorgen, dass sie zu den Menschen gelangt, denen der Zugang zu diesen Einrichtungen nicht mal gerade so geebnet ist. Das kostet Geld, von dem jeder Euro gut investiert ist. Es fördert unsere Gesundheit.

Sie arbeiten mit dem Londoner King’s College an einer emotionalen Karte Berlins. Bitte erklären Sie das.



Wir haben dieses Projekt Anfang des Jahres gestartet, es heißt „Deine emotionale Stadt“. Wir arbeiten dabei mit dem Futurium und vielen anderen Akteuren zusammen, etwa Forschenden von der Technischen Universität und der Humboldt-Universität Berlin. Gefördert wird das Projekt durch die Berlin University Alliance, dem Exzellenznetzwerk von FU, HU, TU und Charité. Wir laden Berlinerinnen und Berliner, aber auch Besucher der Stadt ein, ihre Erfahrungen über eine App eine Woche lang mit uns zu teilen. Dreimal am Tag fragen wir, wie man sich gerade fühlt. Für die Bewertung gibt es ein vorgegebenes Schema. Über GPS wissen wir, an welchem Ort sich die Personen, die eine bestimmte Emotion angegeben haben, befinden. Wir fragen auch nach dem sozialen Kontext, ob jemand allein ist oder mit anderen zusammen. Ob man es schön findet dort, wo man gerade ist oder ob man sich sicher fühlt. Wir fragen auch nach dem Wetter.

Marius Schwarz/imago Das Projekt „Deine emotionale Stadt“ Berlinerinnen und Berliner, aber auch Besucher der Stadt, sind eingeladen, ihre Berlin-Erfahrungen über eine App eine Woche lang mit den Forschern zu teilen: Zur App gelangt man über diesen Link

Und daraus entsteht diese besondere Berlin-Karte?



Genau. Daraus entwickelt sich so etwas wie eine Emotionskarte Berlins. Mit ihrer Hilfe wollen wir besser verstehen, wo, wann und unter welchen Umständen Stress, aber auch positive Emotionen entstehen. Damit hoffen wir, dem Phänomen Großstadtstress noch besser auf die Spur zu kommen. Ziel ist es, eine wissenschaftlich fundierte Basis für eine Stadtplanung zu entwickeln, mit der Politik und Zivilgesellschaft arbeiten können. Wir gehen damit auch in andere Regionen, zum Beispiel in die indische Metropole Bangalore und nach Ibadan in Nigeria.

Gibt es für Berlin schon Erkenntnisse?



Wir sehen Unterschiede zwischen den Stadtbezirken, aber es wäre zu früh, ein Bezirksranking vornehmen zu wollen. Beim ersten Durchsehen war ich überrascht, wie viele positive Emotionen angegeben werden. Mehr, als ich dachte. Und das ist doch eine erfreuliche erste Nachricht: Dass es uns in Berlin ganz gut geht.