Jakub Skrzywanek öffnet sein Theater, damit Homosexuelle in Polen heiraten können

Jakub Skrzywanek, 1992 in Breslau (Wroclaw) geboren, ist Theaterregisseur, Schriftsteller, Autor von Performance-Installationen. Er ist seit 2022 künstlerischer Leiter des Zeitgenössischen Theaters in Stettin (Szczecin). Sein künstlerisches und ethisches Ziel ist es, ein Theater zu schaffen, das „nicht gleichgültig gegenüber dem ist, was um uns herum geschieht“. Der polnische Theaterkritiker Witold Mrozek hat für die Berliner Zeitung mit dem Regisseur gesprochen, der dieses Jahr für den wichtigen polnischen Kulturpreis Paszporty Polityki nominiert wurde.

Herr Skrzywanek, westliche Leser hören oft, dass der Raum für Meinungsfreiheit oder kreative Freiheit in Polen schrumpft. Plötzlich wird ein linker Künstler Direktor eines ziemlich großen Theaters in Polen. Damit meine ich natürlich Sie. Wie ist das möglich?

Ich möchte nicht in eine linke oder rechte Schublade gesteckt werden, zumal diese Trennung in der Politik immer weniger offensichtlich zu sein scheint. Schauen wir uns Polen an, wo man sogar versucht sein könnte, zu sagen, dass eine populistische Partei mit nationalistischen Tendenzen an der Macht ist. Um ehrlich zu sein, wenn das Theater seiner Rolle gerecht werden will, insbesondere das öffentliche Theater, dann wird es sich in seinen Themen immer auf den Menschen, seine Probleme, seine Identität, seine Geschichte, seine Klasse, seine wirtschaftlichen und sozialen Erfahrungen konzentrieren müssen. Die Tatsache, dass diese menschliche, befreiende Perspektive eine ist, die politisch viel näher an der Linken liegt, ist natürlich auch ein Zeichen unserer Zeit. Beim ersten Gespräch mit den städtischen Beamten in Stettin lautete die Frage, die mir gestellt wurde, ähnlich wie die ihrige: „Wird das nicht parteiliches Theater sein, das Sie machen werden?“. Damals habe ich ganz offen geantwortet – auch wenn ich weiß, dass das ein bisschen wie eine Binsenweisheit klingt –, dass es ein Theater sein wird, das immer auf der Seite der Menschlichkeit steht. Und diese Antwort reichte den Behörden in Stettin aus.

Weil die Stettiner Behörden nicht der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) angehören?

Nein, darum geht es nicht. Die Stettiner Behörden sind sozusagen überparteilich. Stettin wird von einem Bürgermeister regiert, der derzeit keiner politischen Partei angehört, obwohl er sich der sogenannten demokratischen Opposition zuordnen lässt. Wie die Präsidenten wahrscheinlich aller Städte Polens. Dadurch werden städtische Theater, wie das Zeitgenössische Theater in Stettin, zu Bastionen der freien Kunst. Wir sehen das sehr deutlich in Warschau, das einst viele Künstler und Regisseure aus anderen Städten anlockte – nach der schändlichen Auflösung mehrerer phänomenaler Theatergruppen in Polen, wie dem Teatr Polski in Breslau. Stettin hingegen entwickelt sich zu einer außergewöhnlichen Stadt, in der in den letzten Jahren eine Reihe von Kultureinrichtungen mit jungen Direktoren und Künstlern mit ganz eigenen künstlerischen Programmen besetzt wurden. Vor dem Zeitgenössischen Theater in Stettin war dies der Fall bei der Galerie „Trafostacja Sztuki“, deren Direktor Stanislaw Ruksza war.

Foto: Privat Zur Person Jakub Skrzywanek wurde 1992 in Breslau (Wroclaw) geboren. Er ist Regisseur und seit 2022 künstlerischer Leiter des Zeitgenössischen Theaters in Stettin. Er ist Absolvent der Fakultät für Theaterregie an der Akademie der Schönen Künste in Krakau, der Polnischen Philologie an der Universität Breslau und des „Dok Pro“-Kurses an der Wajda Master School. Skrzywanek ist der Regisseur und Schöpfer einiger der meistdiskutierten Stücke Polens und ein international gefeierter Künstler.

Und wie sind Sie in Stettin gelandet?

Nach 30 Jahren Intendanz von Anna Augustynowicz – einer sehr wichtigen Künstlerin für diese Stadt – wurde sie einfach gefragt, wen sie als ihren Nachfolger als künstlerischen Leiter sehen würde. Nach Beratungen mit dem Ensemble und vor allem mit dem Generaldirektor Miroslaw Gaweda wurde mir der Vorschlag unterbreitet. Ich habe ein Programm ausgearbeitet, in dem ich sehr offen dargelegt habe, was ich vorhabe. Ich habe nichts verheimlicht. Und die Stadt hat dem zugestimmt. Wir haben es also in der Tat mit einer ziemlich einzigartigen Stadt zu tun. Die PiS hat hier den niedrigsten Wert unter den größeren Städten Polens. Es gibt hier ein starkes Gefühl der Autonomie, der Nichtübereinstimmung mit dem, was im Land geschieht, wenn auch nur auf dieser zentralen, politischen Ebene. Wir haben auch einen Raum der völligen Schaffensfreiheit und des Vertrauens in die Künstler, was selbst in Städten, die von pro-demokratischen Oppositionsparteien regiert werden, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Schließlich sind nicht alle Fälle von Theaterpannen in Polen auf die PiS zurückzuführen. Dank dieses Vertrauensverhältnisses hatte ich sehr viel Zeit, das Programm für meine Amtszeit vorzubereiten. Ich habe das Gefühl, dass das Regenbogen-Neonschild, das in der Galerie für zeitgenössische Kunst „Trafostacja“ hängt – mit der Aufschrift „Freie Stadt Szczecin“ –, vielleicht wirklich kein Zufall ist. Ich habe das Gefühl, dass diese Stadt stark in eine sehr offene, tolerante Identität investieren will. Man könnte sagen, es ist die jüngste Stadt Polens, deren Identität noch entdeckt werden muss.

Kannten Sie Stettin vor Ihrem Umzug aus Warschau?

Ich kannte die Stadt so gut wie gar nicht. Im Alter von 13 oder 14 Jahren war ich hier als jugendlicher Stadtaktivist unterwegs. Später lernte ich natürlich das Theater kennen ...

Schon bevor Sie die Führung übernahmen, haben Sie in Stettin „Kaspar Hauser“ aufgeführt.

Davor hatte ich hier noch zwei kurze Episoden, darunter Lesungen ukrainischer Dramen. Aber dann wurde ich 2019 eingeladen, für „Kaspar Hauser“ Regie zu führen.

Das war kurz nachdem Sie in Warschau ein Stück uraufgeführt hatten, das auf Adolf Hitlers „Mein Kampf“ basiert.

In dem Moment, in dem wir ankündigten, dass wir versuchen würden, „Mein Kampf“ im Theater kritisch zu hinterfragen, und noch mehr, als die New York Times über unsere Aufführung schrieb, verstummte mein Telefon. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich in einem Moment befand, in dem von der Theater- und Politikgemeinde viel erwartet wurde. Die Leute fragten sich, was wir überhaupt im Teatr Powszechny in Warschau mit dem Stoff machen würden, ob das, was wir als Versuch angekündigt hatten, nämlich den Geburtsort des modernen Faschismus zu definieren, gelingen würde. Ich hatte das Gefühl, dass meine Karriere tatsächlich auf die lange Bank geschoben wurde.

Wurden alle Ihre Aufträge gestrichen?

Alles war in der Schwebe. Die Direktoren gingen nicht an ihre Telefone. Und in der Tat hatte ich ein enormes Gefühl der Beunruhigung. Es war meine erste große Produktion in Warschau – wissen Sie, der Druck ist groß, vor allem, weil wir uns in Interviews zum Stück direkt auf polnische rechtsgerichtete Politiker bezogen haben. Nun, drei Wochen vor der Premiere von „Mein Kampf“ erhielt ich einen Anruf von Anna Augustynowicz und dem damaligen Kurator Piotr Ratajczak, die mich einluden, in Stettin zu arbeiten. Ich fragte, ob sie warten wollten, bis „Mein Kampf“ läuft. Sie antworteten, dass sie das nicht wollten, da sie ohnehin an mir als Künstler interessiert seien. Ich habe damals eine große Kraft gespürt, die mir auch bei „Mein Kampf“ geholfen hat. Ich kam mit einem Vorschlag. Ich sagte, dass ich gerne eine Trilogie nach „Mein Kampf“ machen würde, in der thematisiert wird, wie Gewalt in der Sprache entsteht. Die haben mein Team und ich „Triptychon der Gewalt“ genannt. Ich habe fast zwei Stunden damit verbracht, der Theaterleitung davon zu erzählen. Anna hat am Ende gefragt: „Wann beginnen Sie mit den Proben?“

Eine Szene aus dem Stettiner Theaterstück „Spartakus“. Piotr Nykowski

Es heißt, dass es in Polen eine gläserne Decke der Generationen gibt. Dass Führungspositionen für jüngere Menschen nicht möglich seien. Sie haben das Amt des Theaterdirektors übernommen, bevor Sie 30 geworden sind. Wie reagieren die Menschen darauf?

Die Gründe dafür sind vielfältig. Bevor ich mich entschied, Regisseur in Stettin zu werden, führte ich mehrere wichtige Gespräche. Ich rief Theaterdirektoren an, die mir am nächsten standen, wichtige Leute, die ich auf meinem Weg getroffen hatte. Ich habe jeden von ihnen um Rat gefragt. Ein wichtiges Gespräch für mich war das mit Pawel Lysak vom Teatr Powszechny in Warschau, der direkt sagte, dass es für meine Generation höchste Zeit sei, die Verantwortung für die Gestaltung des Theaters in Polen zu übernehmen. Denn in Wirklichkeit bemühen wir uns oft nicht wirklich, eigenständige Duftmarken zu versprühen. Wir sehen das an den Wettbewerben für die renommiertesten Theater in Polen. Wir haben immer noch sehr ähnliche Namen auf der Liste der Kandidaten, obwohl sich das in letzter Zeit zu ändern beginnt. Ich will ehrlich sein und sagen, dass die ersten Reaktionen, die mir begegneten, folgende waren: „Wozu brauchst du das? Wozu machst du das?“. Viele Leute sahen, dass meine Karriere auf internationaler Ebene an Fahrt aufnahm, und fragten: „Warum Stettin? Es ist zu weit weg, zu früh dafür, du wirst deine Karriere ruinieren.“ Aber ich hatte es satt, zu hören, dass es unmöglich sei, in den Theatern etwas zu verändern. Ich hielt es für notwendig, ein Risiko einzugehen, und das gab den Ausschlag. Ich traf eine Vereinbarung mit den Stettiner Behörden, dass ich völlige Freiheit haben würde, dass wir uns der Art der Stadt, in der wir uns befanden, und der Art des Publikums, das wir hatten, bewusst waren, und dass wir mit vollem Respekt und im Bewusstsein dieses Ortes hier ein sehr mutiges Theater entwickeln wollten – ohne eine Revolution zu machen, ohne jemanden zu entlassen, ohne zu negieren, was geschaffen worden war. Wir würden alles auf dieser Grundlage des Respekts aufbauen. Ich bin dankbar, dass Stettin dieses Risiko mit mir eingegangen ist, das heute bereits erste Früchte trägt.

Albert Zawada Der Gesprächspartner Witold Mrozek, 1986 geboren, arbeitet als Journalist für das Feuilleton der Gazeta Wyborcza, Polens wichtigster linksliberaler Tageszeitung. Er arbeitet zudem als Theaterkritiker und Dramaturg und veröffentlicht Texte in der Krytyka Polityczna. Er ist zudem regelmäßiger Mitarbeiter der Berliner Zeitung.

Von welchen Veränderungen sprechen Sie, die Sie eingeführt haben? Welche Früchte?

Es geht um mehrere Dinge. Wir sind dabei, Anti-Mobbing-Verfahren einzuführen, und ich habe dem Team auch gesagt, dass selbst der beste Künstler, der gewalttätige Techniken anwendet, in unserem Theater nicht arbeiten wird, und das ist für mich eine grundlegende Sache. Darüber hinaus gibt es Mindesttarife für Künstler oder Residenzprogramme für die Entwicklung von Debütanten.

Dies sind die Arbeitsbedingungen von Künstlern. Und in Bezug auf die Außenwelt?

Das ist das Wichtigste: Die Tätigkeit des Theaters als öffentliche Einrichtung muss ausgeweitet werden. Theater muss aufhören, nur ein Ort für die Produktion von Aufführungen zu sein. Und ich denke, das ist die größte Veränderung in Anna Augustynowiczs Philosophie. Das Theater sollte eine Art Kulturzentrum oder sogar ein Gemeinschaftszentrum sein. Das Theater hat eine sehr wichtige gesellschaftliche Funktion zu erfüllen – vor allem dann, wenn andere Institutionen, die diese Funktion erfüllen sollten, versagen. Deshalb haben wir das Stück „Sex Education“ entwickelt. Es war eine starke Geste. Ich wollte vor allem junge Erwachsene und Menschen im Sekundarschulalter ansprechen. Wir haben sie gefragt, was sie brauchen. Das allein verändert bereits die Perspektive des Theaters und befreit es von einer bevormundenden Haltung. Wir bekamen schnell die Antwort, dass es notwendig sei, über Sexualität zu sprechen, was zu einem Symbol des Kampfes gegen den Bildungsminister Przemyslaw Czarnek und die griesgrämige konservative katholische Ideologie wurde, die er in den polnischen Schulen verbreitet. Wir beschlossen, dass wir, da es in den Schulen keinen Platz für Sexualkunde gibt, diesen Platz im Theater finden würden.

Künstler unterrichten anstelle von Pädagogen?

Wir haben den Künstlern den Raum gegeben, Geschichten über menschliche Beziehungen zu erzählen, denn darin sind sie Experten. Darüber hinaus haben wir aber auch kostenlose, zyklische Workshops zur Sexualerziehung ins Leben gerufen, die regelmäßig nach den Aufführungen bei uns stattfinden. Es gibt drei Arten von Workshops: für junge Menschen, für Eltern und Lehrer. Die größte Überraschung ist, dass die meisten Anfragen von den Eltern kommen. Sie berichten von einem riesigen Bedürfnis, ihre Kinder zu verstehen, und das ist erstaunlich.

Jakub Skrzywanek privat

Inwiefern kann das Theater als eher elitäres Haus mit einer solchen Einstellung erfolgreich sein?

Wir sind kostendeckend. Jetzt haben wir unseren ersten Zuschuss vom Marschallamt erhalten und werden mit Workshops in die Gemeinden in der Region Westpommern gehen. Wir haben damit begonnen, unsere Arbeit aus dem künstlerischen Budget zu finanzieren, aus dem Geld für Aufführungen – weil wir einfach kein anderes Budget haben. Für mich ist dies auch eine bedeutende Veränderung in der Verwaltung der Institution. Manchmal müssen wir unser Geld für etwas so Notwendiges wie die Bildung von Jugendlichen ausgeben. Es ist auch erwähnenswert, dass die Aufführung „Sex Education“, die unser absoluter Hit ist, im Handumdrehen ausverkauft war. Und wir haben bereits mehrere Hundert Leute durch unsere Workshops gebracht. Ich denke, das ist ein gutes Ergebnis. Wir planen eine Konferenz, auf der wir der Bildungsabteilung des Rathauses einen Bericht vorlegen werden – und hoffen, dass dies dazu führt, dass wir ab der nächsten Spielzeit mithilfe der Stadt in größerem Umfang Bildungsarbeit leisten können. Die Inszenierung „Sex Education“ wurde von etwa 5000 Zuschauern und Zuschauerinnen gesehen – wenn man die 400.000 Einwohner der Stadt mitzählt, dann werden bis zum Ende der nächsten Spielzeit hoffentlich fünf Prozent der Stadtbevölkerung in Reichweite der Menschen sein, die bei dieser Aufführung anwesend waren. Das ist bereits eine starke Wirkung von Theater.

Sie haben kürzlich in Stettin „Spartakus“ aufgeführt – ein Stück über Kinderpsychiatrie. Sie haben sich dabei nicht nur auf Berichte über den Selbstmord einer jungen nicht-binären Person gestützt, sondern auch selbst mit Patienten und Medizinern gesprochen.

Der Weg zu diesem Auftritt war lang und schwierig. Die größte Inspiration war eine Begegnung während eines Aufenthalts mit Tomek Kireńczuk am Neuen Proxima-Theater in Krakau. Ich habe mit jungen Leuten eine Aufführung mit dem Titel „Wir sind die Zukunft“ gemacht. Eine der Darstellerinnen war eine Person, die ihr ganzes Teenagerleben damit verbracht hatte, zwischen Pflegeeinrichtungen und psychiatrischen Zentren hin- und hergeschoben zu werden. Es war eine ergreifende Begegnung. Als wir mit den Proben begannen, war sie gerade aus einer Kinderpsychiatrie in Garwolin gekommen. Ich fing an, Geschichten zu hören, zum Beispiel über die sogenannten Pyjamas. Dabei geht es um Strafmaßnahmen, die in Polen gegen minderjährige Patienten verhängt werden, z. B. wenn sie sich schneiden, fluchen oder versuchen zu fliehen. Sie werden in Isolierzimmern eingesperrt und aufgefordert, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen. Alle persönlichen Gegenstände werden ihnen abgenommen und sie werden in gestreifte Pyjamas gesteckt! Diese Assoziation mit KZ-Häftlingen ist hier natürlich erschreckend. Sie werden so lange in Einzelhaft gehalten, bis sie eine polnische Lektüre auswendig gelernt haben, z. B. die Gedichte von Kochanowski oder den Inhalt eines Sienkiewicz-Romans. Ein Jahr später las ich die Reportage „Miłość w czasie zarazy“ von Janusz Schwertner zu diesem Thema. Ich schrieb ihm, dass ich auch ein solches psychiatrisches Erlebnis hatte und ihn gerne mit einer Darstellerin konfrontieren würde. So entstand Schwertners zweite Reportage „Pyjamas“.

Eine Szene aus dem Stettiner Theaterstück „Spartakus“ Piotr Nykowski

Es gibt einen starken LGBT+-Fokus in diesem Stück über Psychiatrie. Warum?

Bei den letzten Präsidentschaftswahlen hat die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ihre homophobe Propagandamaschine in ungeahntem Ausmaß entfesselt. Auf eine zynische Art und Weise, nur um die Wahl zu gewinnen. Das wirkte sich auf alle in Polen lebenden LGBT-Menschen und auf viele meiner Freunde aus. Ich erinnere mich an die traumatische Geschichte eines schwulen Freundes von mir, der eines Tages während der zweiten Wahlrunde sah, dass vor seiner Haustür ein Schild mit der Aufschrift „Schwuchteln weg“ angebracht wurde. Ob es sich dabei um einen Zufall handelte oder, wie er behauptete, jemand wusste, dass er dort wohnte und der Anschlag direkt auf ihn gerichtet war, ist nicht bekannt. Das Ende war, dass er drei Wochen lang nicht aus dem Haus kam, weil er Angst hatte. Wir mussten seine Pflege übernehmen. Das ist die Realität des heutigen Polens. Und das sind die Folgen des Handelns der polnischen Politiker. Die Künstlerin, von der ich sprach, beging in diesen Tagen Selbstmord. Sie war ebenfalls eine LGBTQ-Person und konnte nur schwer ertragen, was sie in den Medien und von Politikern über sich hörte. Aus diesem Grund wurde im Theater in Stettin ein Diptychon geschaffen. Erstens, die Betreuung junger Menschen, d. h. Sexualerziehung und Unterstützung für sie. Und dann das Gebot, den Erwachsenen zu zeigen, was ein Mangel an Sexualerziehung zur Folge hat, sowie Akzeptanz, Unterstützung und Gleichberechtigung für LGBT-Menschen – und darum ging und geht es in „Spartakus“.

Für mich ist es nicht nur ein Stück über LGBTQ+, sondern auch ein Stück darüber, wie die öffentlichen Dienste, die Gesundheitsversorgung in Polen, die Menschen entmündigt.

Es ist eine Geschichte darüber, wie wir in diesem Land füreinander sorgen, und zwar nicht nur im Gesundheitswesen, sondern ganz allgemein. Leider habe ich nach der Produktion des Stücks eine noch schlechtere, enttäuschende Einstellung nicht nur zum gesamten Pflegesystem, sondern auch zur medizinischen Community in Polen. Das klingt vielleicht provokant, aber es fiel mir leichter, ein Stück über Pädophilie in der Kirche aufzuführen als über die Psychiatrie. Es war für mich einfacher, mit Vertretern des Klerus in Polen zu sprechen als mit Ärzten über systemische Probleme in ihrem Umfeld. Es ist ein sehr geschlossenes Umfeld, das keine Kritik zulässt. Psychisch-Kranke sind eine bestimmte Gruppe, die von den Politikern an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Diese Menschen sind überfordert und werden in Zentren untergebracht, die nicht über die nötigen Mittel verfügen, um sie zu unterstützen. Diese Zentren werden zu Lagerstätten, die nur dazu dienen, dass die Patienten sich nicht umbringen. Später kommen sie aus ihnen heraus und begehen Selbstmord. Das ist eine grundlegende Tatsache, über die wir in dem Stück sprechen. Polen steht bei den Selbstmorden in der EU an zweiter Stelle. Selbstmord fordert mehr junge Menschenleben als Verkehrsunfälle und Krebs. Selbstmord betrifft vor allem LGBTQ-Menschen in Polen. Dieser Vorwurf wird bei uns thematisiert, etwa mit Blick auf die Mutter einer LGBTQ-Person, die mit ihrem Kind in der Kinderpsychiatrie war. Sie ist der festen Überzeugung, dass Politiker der Rechten und der Mitte das Blut dieser Kinder an ihren Händen haben. Sie sind diejenigen, die diese Hassmaschine zynisch entfesseln. Diese Mutter sagt ganz offen, dass es nicht so ist, dass der Präsident oder der polnische Bildungsminister etwas nicht verstehen und man sich mit ihnen treffen muss, um ihnen etwas zu erklären. Nein, sie wissen absolut alles, sie wissen, was sie tun. Es ist ihnen einfach egal, dass sich aufgrund ihres zynischen Spiels gleich ein Kind in seinem Zimmer erhängen oder aus dem 13. Stock springen wird. Ich denke, diese Worte einer Mutter, die am besten weiß, was ihr Kind erlebt hat, sind grundlegend und wichtig. Es ist wichtig, dass das Publikum mit den konkreten Müttern zusammentrifft, mit denen bis heute kein Politiker oder Bischof den Mut hatte, sich zu treffen.

Eine Szene aus dem Stettiner Theaterstück „Spartakus“. Piotr Nykowski

Sie kehrten mit dem Team des Stücks zu Müttern zurück, die bereits so schreckliche Geschichten wie den Selbstmord ihres Kindes erfahren und davon berichtet haben. Das war sicher schwierig für die Mütter. Hatten Sie nicht Angst, dass die theatralische Arbeit hier zu einer Retraumatisierung führen könnte?

Es war eindeutig eine große Angst. Deshalb habe ich etwas, das mir in diesem Stück sehr wichtig ist, nämlich die Idee der Repräsentation, beiseitegelassen. Ich bevorzuge es, wenn die Betroffenen für sich selbst sprechen. Aber es waren viele Experten an dem Stück beteiligt. Fachleute auf dem Gebiet der Selbsttötung, Psychologen und Psychiater, haben mir sehr schnell gesagt, dass Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, auf der psychiatrischen Station zu sein, nicht in dem Stück auftreten können und nicht auftreten sollten. Weil es eine zu frische Erfahrung für sie ist und die Teilnahme an dem Stück sehr traumatisierend und lähmend sein könnte. Daher die Entscheidung, Schauspieler spielen zu lassen.

Haben die Schauspieler mit den Personen, die sie spielen, gesprochen?

Ja, bei einigen, aber nur bei denjenigen, die den Therapieprozess bereits hinter sich haben und als Aktivisten tagtäglich für die Rechte von LGBTQ-Menschen oder den Zugang zu psychosozialer Versorgung kämpfen. Wir trafen uns wöchentlich mit ihnen, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass es eine schwierige Erfahrung war. Wir haben drei Tage nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine mit den Proben begonnen. Hinzu kommt, dass wir eine wichtige Person in unserem Schauspielteam durch Krankheit verloren haben. Ein paar Wochen lang habe ich mich gefragt, ob es gut ist, dass wir dieses Projekt jetzt in Polen beginnen, aber ein Argument hat mich überzeugt. Ich wollte mich nicht auf jene Seite stellen, die polnische Oppositionspolitiker gerne einnehmen: Sie sagen LGBTQ-Menschen, dass jetzt nicht die Zeit für ihre Probleme ist. Polnische LGBTQ-Menschen hören das seit 30 Jahren. Was die Mütter selbst betrifft, so war es auch hier so, dass ich nur Leute zu den Gesprächen eingeladen habe, die sich im öffentlichen Raum zu diesem Thema äußern. Mir war von Anfang an klar, dass der Zuschauer konkret sehen muss, dass diese Geschichte wirklich passiert ist und dass sich ähnliche Geschichten in ganz normalen polnischen Haushalten ereignen, wenn dieses Stück stark sein und nicht auf Allgemeinplätze reduziert werden soll.

Im Finale finden auf der Bühne die Hochzeiten echter nicht-heteronormativer Menschen statt, die in Polen kein Recht auf Heirat haben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, nach einem so schweren Stoff eine so fröhliche Szene einzubauen?

In meinem zweiten Studienjahr gründeten wir unter der Leitung des Krakauer Theatrologen Professor Grzegorz Niziolek zusammen mit meinem Regiejahrgang ein Kollektiv, das sich „Antyteren“ nannte. In diesem Rahmen organisierten wir einen „Tag der Wunder“, an dem wir alles, was damals in Polen nicht möglich war, als Happening an einem öffentlichen Ort veranstaltet haben. Ich glaube, es war 2017. Wir haben syrische Flüchtlinge am Krakauer Hauptbahnhof freudig begrüßt und eine Gedenktafel für Szmul Wasserstein enthüllt, der es gewagt hatte, über die Verbrechen der Polen an der jüdischen Bevölkerung zu sprechen. Und schließlich haben wir die Hochzeit eines LGBTQ-Paares mit Schauspielern nachgespielt. Es war rührend, das zu sehen, weil viele unserer Freunde in nicht-heteronormativen Paaren leben. Ich wusste, dass „Spartakus“ nicht mit dem Selbstmord der Hauptfigur des Stoffes – Victor – enden kann. Inspiriert wurde ich durch einen Auszug aus Janusz’ Reportage, in der Victor, der mit der Realität nicht zurechtkam und als Folge seines Kampfes mit der Kinderpsychiatrie unter eine Warschauer U-Bahn sprang, sagt, dass sein größter Traum darin bestand, die Person zu heiraten, die ihm am nächsten stand, seinen Freund Kacper. Ich dachte also, dass es schön wäre, wenn wir anfangen würden, Hochzeiten solcher Paare in einer öffentlichen Kultureinrichtung zu organisieren. Die Einzigen, die diese Idee von Anfang an gut fanden, waren unter anderem die Mütter von Victor. Alle anderen hatten Angst vor der Idee. Jetzt wissen wir aber, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Wir haben also in jeder Vorstellung echte nicht-heteronormative Paare, die sich aus Stettin anmelden. Ab der nächsten Spielzeit wollen wir aber auch Leute aus ganz Polen einladen.

Eine Szene aus dem Stettiner Theaterstück „Spartakus“ Piotr Nykowski

Diese Menschen legen „Gelübde“ ab, die gegen das polnische Recht verstoßen.

Und auch das ist sehr wichtig. Wir haben die gesamte Zeremonie rekonstruiert, die in einem Standesamt in Polen stattfindet. Bei der wirklichen Zeremonie gibt es die Formel, dass alle Menschen in Polen vor dem Gesetz gleich sind, und wir betonen, dass nur alle heterosexuellen Menschen in Polen gleiche Rechte haben, denn das ist leider die Realität. Aber wir fügen am Ende, nachdem wir die ganze Formel durchgegangen sind, hinzu, dass unsere Hochzeit, die in einer „öffentlichen Kultureinrichtung“ stattfindet, gegen das geltende Recht verstoßen hat. Es gibt Zuschauer, die nur wegen dieser Hochzeit kommen. Wir haben wirklich eine Gruppe von Zuschauern, die jeden Tag kommt, um die letzten 20 Minuten des Stücks zu sehen, weil es eine Erfahrung ist, die absolut befreiend ist. Vielleicht ist dieses Stettin wirklich ein anderer Ort auf der Landkarte Polens, vielleicht ist das eine gute Antwort auf die Frage, mit der wir unser Gespräch begonnen haben, nämlich wie es möglich ist, dass ich dieser Regisseur geworden bin und dass solche Dinge überhaupt passieren. Vielleicht sorgt diese Mentalität, diese Entfernung vom Rest Polens für eine größere Autonomie, ein größeres Gefühl von Freiheit in dieser Stadt Stettin. Aber in Wirklichkeit zeigt sich, dass alles, was die rechten Politiker uns erzählen wollen, nicht stimmt. Denn wenn Minister Czarnek sagt, dass er die polnischen Dörfer und Traditionen vor der Regenbogenpest verteidigt, und wir antworten, indem wir die Kulisse für unsere Show zusammen mit der LGBTQ-Gemeinschaft und mit dem Kreis der Landfrauen aus einem Dorf in Westpommern gestalten, mit den Damen, die, völlig begeistert, dem Paar, das heiratet, zur Premiere gratulieren, dann stellt sich plötzlich heraus, dass man hier wirklich niemanden vor niemandem verteidigen muss.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Stück „Spartakus“ läuft am Zeitgenössischen Theater Stettin etwa am 5., 6., 7. und 8. Januar 2023. Der volle Terminplan findet sich auf der Internetseite des Theaters Stettin bzw. unter folgendem Link. Adresse: Zeitgenössisches Theater Stettin, Wały Chrobrego 3, 70–500 Stettin, Polen.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de