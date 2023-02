Iranische Protesthymne „Baraye“ erhält Grammy „Baraye“ gibt den Menschen im Iran, die gegen die repressive Politik protestieren, eine Stimme. In Los Angeles erhält die Ballade eine wichtige Auszeichnung. dpa

First Lady Jill Biden nimmt den Preis für den besten Song für sozialen Wandel im Namen von Shervin Hajipour für «Baraye» bei der Verleihung der 65. Grammy Awards entgegen. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Los Angeles/Teheran -Die iranische Protesthymne „Baraye“ ist mit einem Grammy ausgezeichnet worden. Die Ballade des Sängers Scherwin Hadschipur, die während der jüngsten Protestwelle im Iran Millionen Menschen berührt hatte, gewann bei der Verleihung des bedeutenden Musikpreises am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles in der Kategorie Bester Song für sozialen Wandel.