Wahlheimat Pankow: Eine Amerikanerin schreibt über ostdeutsche Geschichte

Wo befinde ich mich? Als die Schriftstellerin Isabel Fargo Cole neulich den Preis der A&A-Kulturstiftung im Roten Salon der Volksbühne entgegennimmt, spricht sie in ihrer Dankesrede sogleich das Grundthema ihrer Arbeit an: Verortungen. „Ich schreibe gern über Räume – und versuche die Schichten der Räume aufzublättern“, sagt sie, die schon in ihrer Heimat Amerika Berlin als ihren Lebensort erwählte. Damals, 1995, war sie erst 22 Jahre alt.