Isabelle Huppert wird 70: Kino muss nicht nett sein Isabelle Huppert gehört zu Frankreich bedeutendsten und produktivsten Schauspielerinnen. Sie spielt, weil es für sie eine Notwendigkeit ist - und sie scheut ... Sabine Glaubitz , dpa

ARCHIV - Isabelle Huppert hat schon sehr früh gewusst, welche Rolle sie in ihrem eigenen Leben spielen wollte. Maurizio Gambarini/dpa

Paris -In „Greta“ spielt sie eine gefährliche Psychopathin, in „Elle“ eine Frau mittleren Alters, die missbraucht wird, aber keine Polizei ruft. Und in „Die Gewerkschafterin“, der am 27. April in die deutschen Kinos kommt, verkörpert sie eine Arbeitnehmervertreterin, die dubiosen Geschäften in der Atomindustrie auf der Spur ist. Komplexe und düstere Rollen. Aber Kino ist nicht gemacht, um nett zu sein, wie Isabelle Huppert vor kurzem der Modezeitschrift „L'Officiel“ sagte.