Israelischer Erfolgsautor in Berliner Museum

Berlin -„Ich hasse Museen!“ Der israelische Erfolgsautor und Regisseur Etgar Keret scheint am meisten davon überrascht, dass neun neue Kurzgeschichten von ihm nun im Zentrum der Ausstellung „Inside Out“ im Jüdischen Museum Berlin stehen. Die Texte mit Erinnerungen an seine Mutter, die als Jüdin das Warschauer Ghetto und die Shoa überlebte, hat Keret an den verschiedenen Stationen auf zerknülltem Papier auf dem Boden verstreut. Dort sollen sie aufgehoben, vielleicht gelesen, eventuell auch wieder achtlos hingeworfen werden. „Ich weiß nicht, wie interessant es sein wird für die Besucherinnen und Besucher“, begründete Keret am Mittwoch in Berlin die ungewöhnliche Präsentation.