Israels Präsident Herzog: „Unser Volk hat keine Angst vor einer langen Reise“

Im Rahmen der Hebräischen Buchwoche und des „Monats des Lesens“ widmete sich eine Veranstaltung in Jerusalem der Frage, wie es um die Zukunft des Buchs und des Lesens im digitalen Zeitalter bestellt ist. Unter der Schirmherrschaft von Israels Staatspräsident Jitzchak Herzog und seiner Frau Michal wurde im Rahmen eines Symposiums unter dem Titel „Ein Heiligtum für die hebräische Sprache“ über die notwendige Sensibilisierung für Schrift, Sprache und Lesen diskutiert. Das Treffen diente zugleich der Würdigung des 150. Geburtstags des israelischen Nationaldichters Chaim Nachman Bialik.

An der Veranstaltung mit Studenten der Schreibwerkstätten der Kulturinitiative Beit Avi Chai, Wissenschaftlern, Veteranen und jungen Menschen aus dem ganzen Land nahmen als Gäste aus Deutschland auch die Verleger der Berliner Zeitung, Silke und Holger Friedrich, teil.

Die Dringlichkeit des Themas ist evident und beschäftigt Kultureinrichtungen, Medien und religiöse Institutionen gleichermaßen: Angesichts der neuen, digitalen Ausdrucksformen gerät das Lesen weltweit ins Hintertreffen. Der Vorsitzende von Beit Avi Chai, David Rozenson, sagte der Berliner Zeitung, warum gerade die jüdische Kultur deshalb die neuen digitalen Möglichkeiten nutzen müsse: „Das jüdische Volk ist seit jeher als ,Volk des Buches‘ bekannt – und das aus gutem Grund. Worte, Texte und Bücher prägten die jüdische Geschichte und gaben ihr Bedeutung. Sie müssen dies weiterhin tun. Wir müssen daher die Technologie nutzen, wo immer es möglich ist, um die jüdische Kultur und jüdische Ideen sichtbar zu machen.“

Zu diesem Zweck habe Beit Avi Chai eine Reihe digitaler Projekte initiiert, „die es einem breiten und vielfältigen Publikum ermöglichen sollen, den Reichtum und die Schönheit der jüdischen Kultur kennenzulernen“. Die Inhalte sollen auf jeder verfügbaren Online-Plattform zugänglich seien, wodurch Hunderttausende Leser in einer auf Qualität bedachten Zielgruppe weltweit erreicht werden könnten.

Präsident Jitzchak Herzog sagte, er wisse, „dass dies eine herausfordernde Zeit für die hebräische Literatur ist“. Manchmal scheine es, „als hätte das geschriebene Wort angesichts von Netflix und TikTok, sozialen Netzwerken und viralen Inhalten keine Chance“ mehr. Die alarmierenden Zahlen, die kürzlich veröffentlicht wurden, wie etwa „der dramatische Rückgang der Lesekompetenz israelischer Schüler in den vergangenen Jahren“ seien ein weiterer Beweis für diese Entwicklung, so Herzog. Der Präsident würdigte die im vergangenen Jahr verstorbenen Dichter und Schriftsteller Meir Wieseltier, Yonatan Gefen, Meir Shalev, Uzi Shavit, Dan Laor und Chava Pinchas Cohen. „Das Gefühl, verwaist zu sein, könnte noch stärker und akuter werden“, sagte der Präsident. Doch er wollte es nicht bei einer pessimistischen Betrachtung belassen: „Wenn ich auf die junge und kreative Generation schaue, auf die neuen Zeitschriften, die entstehen und gedeihen, und ja, auch in diesen Saal, der bis zum Rand mit Leuten des Buches und Hebräisch-Liebhabern gefüllt ist, bin ich voller Hoffnung.“

Der Präsident erläuterte, warum die Sprache für das jüdische Volk besonders wichtig sei: „Wenn uns die Reise des Hebräischen eines gelehrt hat, dann ist es, dass unser Volk ein ewiges Volk ist, das keine Angst vor einer langen Reise hat, und dass auch seine Sprache eine ewige Sprache ist, die nicht nur eine lange Reise übersteht, sondern wiederbelebt wird und damit die Menschen wieder zum Leben erweckt – immer wieder.“ Die Kraft des Hebräischen habe das Land Israel und seine Gesellschaft entscheidend geprägt.

Der israelische Nationaldichter Bailik steht für die Vitalität der jüdischen Kultur: Er wurde im Russischen Kaiserreich geboren, in einem Dorf in der heutigen Ukraine. Er verließ Sowjetrussland im Jahr 1922, reiste von Odessa über Polen und die Türkei nach Berlin, wo er den hebräischen Verlag Dwir gründete. Er wanderte nach Palästina aus und starb schließlich 1934 in Wien. Er übersetzte zahlreiche Werke der Weltliteratur, unter anderem Shakespeare und Heinrich Heine, schrieb auf Jiddisch und Hebräisch. Die rhythmische Sprache seiner außergewöhnlichen Gedichte trägt mitunter den Charakter von Rap-Tracks. In einer deutsch-israelischen Diskussion zum Thema der Rolle der Kultur in der modernen Gesellschaft wurde Bialik dementsprechend als moderner Dichter eingestuft, der auch den Nachkommen in der mitunter verwirrenden, digitalen Welt zeige: Wer die Sprache beherrscht und pflegt, der kann auch im virtuellen Raum geistvolle Dinge in Umlauf bringen.